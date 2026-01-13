×

22:27, 13 января 2026

Отец пострадавшего срочника из Дагестана отверг версию командиров

Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Солдат-срочник из Дагестана Магомедбек Хизбулаев сам сказал в больнице, что был избит, а версия его командиров о падении с вышки не согласуется с характером травм. Семья военнослужащего получила информацию о случившемся от его сослуживца, воинская часть ни о чем семью не извещала. 

Как писал "Кавказский узел", 19-летний солдат-срочник из Дагестана с тяжелой травмой головы находится на лечении в московском НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. Миннац Дагестана выясняет обстоятельства его травмирования и находится на связи с родителями военнослужащего, заявило ведомство. 

По официальной версии срочник из Дагестана получил травмы черепа при падении с вышки, хотя есть основания полагать, что он был избит, заявил глава Общественной наблюдательной комиссии по Дагестану Шамиль Хадулаев, призвав установить, что произошло  в части. 

Отец пострадавшего военнослужащего Магомедбека Хизбулаева уверен, что травмы сына получены в результате избиения из-за неуставных отношений. "Когда он очнулся, его спросили, что случилось, он сказал, что побили. Произошло это в Воронеже в командировке, куда его отправили после полугода службы из Наро-Фоминска, где находится основное место службы. Хотя начальство говорит, что упал он, но при падении вряд ли такие травмы будут", - сказал отец срочника Магомеднур Хизбулаев корреспонденту "Кавказского узла". 

Медработники заявляют, что у его сына травмы средней тяжести, в чем отец сомневается. "Одна сторона головы у него не работает, левая сторона. А врачи говорят, что средней тяжести травмы. Не понимаю, как это может быть”, - посетовал Хизбулаев.

Он сообщил, что собирается ехать в Московскую область и подавать там обращение в военную прокуратуру. "Мы, конечно, не оставим это так, не дадим на тормозах спустить. Нам сказали, что по месту основной службы мы можем обратиться в военную прокуратуру. Проведем судебно-медицинскую экспертизу. Но я хочу непосредственно воинскую часть, где служил сын, посетить", - рассказал Хизбулаев.

Связались с сослуживцем сына, и он сообщил нам, а из части вообще не было информации

Он отметил, что о травмировании сына семья узнала лишь месяц спустя. "Эта беда с сыном случилась 6 декабря, а мы от третьих лиц узнали только 1 января. Связались через интернет с сослуживцем сына, и он сообщил нам, а из части вообще не было информации. Но подробности происшедшего нам пока не известны", - сказал Хизбулаев.

Семья Хизбулаевых - из Кизилюрта, живет в Махачкале. девятью

"Сын окончил девять классов, работал, выучился на шофера. Сам хотел пойти на срочную службу, призван был в мае 2025 года", - пояснил отец солдата. 

Характер травм пострадавшего срочника говорит о том, что их причиной было не падение, но могло быть избиение в результате неуставных отношений, подтвердил член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев

"Военное начальство сказало, якобы он с вышки упал, но эта вышка такая невысокая, там зелень вокруг. Это явно видно, и любая экспертиза скажет, что это точно не от падения на землю. Военные явно хотели скрыть факт. Если бы это было не так, они бы сразу сообщили родителям", - сказал он.

По словам общественного деятеля, пока реакции на его обращение в военную прокуратуру не было. "Но после того как министр по делам национальностей взял на контроль дело, а он сам участник СВО, есть надежда, что будет проведено расследование", - считает Хадулаев.

Родителям пострадавшего солдата необходимо подать заявление в военную прокуратуру и военно-следственный отдел с сообщением о преступлении с просьбой провести поверку и возбудить уголовное дело, указал директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* Сергей Кривенко*. 

"В заявлении нужно требовать возбудить уголовное дело в отношении виновных в насилии лиц. Бывает очень сложно юридически доказывать, что сын был подвергнут насилию, поэтому нужно действовать одновременно в двух направлениях: собирать все материалы, прямо или косвенно подтверждающие, что в отношении сына совершено преступление, и он подвергся насилию, а с другой стороны добиваться освобождения от военной службы по состоянию здоровья, если для этого имеются основания. Из полученных медицинских документов будет видно реальное состояние здоровья военнослужащего. После завершения всех обследований военнослужащий вместе со своими представителями обращается лично в военный следственный отдел по гарнизону, где находится", - пояснил Кривенко*.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

