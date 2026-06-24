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06:19, 24 июня 2026

Трое жителей Дагестана обвинены в участии в экстремистском сообществе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В отношении трех жителей села Гудбен в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества возбуждены уголовные дела. Кроме того, они обвиняются в вымогательстве, совершенное организованной группой.

Как писал "Кавказский узел", в селе Губден Карабудахкентского районе на протяжении более чем 10 лет действовала группа, которая организовывала "патрули", применяя давление и насилие против людей, образ жизни которых не соответствовал религиозным убеждениям членов группы. Девять из задержанных уже арестованы, материалы еще по двум находятся в суде, сообщило следствие 30 апреля.

Шариатские патрули в Губдене не могли более 10 лет действовать незаметно, нынешние задержания -  результат команды сверху. Само появление таких структур показывает вакуум управления на низовом уровне и недовольство местной властью, указали аналитики.

По версии следствия, в период с 2015 по 2018 годы на территории села Губден Карабудахкентского района было создано экстремистское сообщество, которое действовало под едиными радикальными религиозными взглядами. Участники сообщества распространяли экстремистскую идеологию, вовлекали новых участников, а также применяли давление и насилие против людей, не разделявших их убеждения, сообщает Следственный комитет Дагестана в Telegram-канале.

Не позднее 2019 года трое подозреваемых добровольно вступили в это сообщество и принимали участие в его деятельности. По данным следствия, они участвовали в так называемых "патрулях", в ходе которых выявляли лиц, образ жизни которых, по их мнению, противоречил принятым в сообществе правилам, после чего доставляли их в специально используемое помещение, где применяли к ним физическое и психологическое воздействие.

Кроме того, следствие установило, что в мае 2019 года участники сообщества вымогали деньги у местного жителя. После угроз и насилия они завладели его денежными средствами в размере 150 тысяч рублей.

Уголовные дела в отношении троих сельчан возбуждены по признакам участия в экстремистском сообществе и вымогательства, совершенное организованной группой .

"В настоящее время по уголовным делам проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности и иных лиц, причастных к функционированию экстремистского сообщества", - говорится в сообщении ведомства.

Шариат – это комплекс обязательных предписаний, закрепленных в Коране и Сунне и являющихся религиозно-этической основой для мусульманского права и нравственности. Иначе шариат можно определить как общее учение об исламском образе жизни, сказано в опубликованном на "Кавказском узле" справочном материале.

В апреле 2022 года Урванский суд приговорил к условным срокам 11 жителей села Анзорей, признав их виновными по делу об экстремистском сообществе. По версии обвинения, подсудимые, ориентируясь на шариатские нормы, применяли силу к тем, кто не разделял их взгляды. Адвокаты и родственники подсудимых утверждали, однако, что поводом для дела об экстремизме стали бытовые конфликты, говорится в материале "Кавказского узла" "Анзорейские патрули: от шариата до экстремизма".

В сентябре 2024 года аналогичные действия вменили 15 жителям Баксанского района: согласно версии следствия, они "подвергали физическому насилию и психологическому воздействию" людей, чье поведение не соответствовало их идеологии. 

В июне 2026 года семнадцать человек были осуждены в Кабардино-Балкарии по делу о "шариатском патруле". Черекский районный суд Кабардино-Балкарии приговорил организатора "шариатского патруля" к четырем годам и трем месяцам лишения свободы. Остальные участники сообщества приговорены к срокам от двух лет.

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Автор: Кавказский узел

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