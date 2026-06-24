Трое бойцов из Дербента убиты в военной операции

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Техран Рустамов, Шихаили Фуганов и Рамин Исмаилов убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 2015 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 2012 бойцов из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В военной операции на Украине убиты военнослужащие Техран Рустамов, Шихаили Фуганов и Рамин Исмаилов. Рустамов и Фуганов награждены орденами Мужества, в честь каждого из них в Дербенте установлены мемориальные плиты. Исмаилову присвоено звание Героя России, в честь него школе № 4 открыта Парта Героя, сообщила администрация Дербента на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 2015 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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