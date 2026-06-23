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21:29, 23 июня 2026

Суд взыскал 15 млн с бывшего главы МВД Ростова-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил иск прокуратуры к бывшему главе городского МВД Сергею Шпаку, обвиняемому во взятках и мошенничестве. 

Как писал "Кавказский узел", в конце мая прокуратура Ростовской области подала иск об обращении в доход государства 15 миллионов рублей к бывшему начальнику МВД по Ростову-на-Дону Сергею Шпаку, обвиняемому во взятках и мошенничестве, и его подчиненному - бывшему сотруднику органов внутренних дел Сергею Егоркину . 

В начале апреля Первомайский районный суд Ростова-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей Сергею Шпаку, обвиняемому в получении взятки, мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. В ходе судебного заседания он подал ходатайство об отправке на СВО. Свою вину он не признал. В начале мая следствие отказало ему в заключении контракта с министерством обороны.

Октябрьский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Ростовской области к бывшему начальнику МВД по Ростову-на-Дону Сергею Шпаку. "Взыскано в доход государства 15 миллионов рублей", - цитирует сообщение пресс-службы суда ТАСС.

По версии следствия, Сергей Шпак за общее покровительство получил взятки от представителя концерна "Покровский" в виде туристических путевок. Также с 2019 по 2023 год он, занимая должность заместителя начальника МВД России по Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, совместно со своим подчиненным похитил почти 300 тысяч рублей, которые начислялись оперативнику в качестве зарплаты за дни его фактического отсутствия на работе.

Ранее Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону постановил изъять в пользу государства имущество бывшего оперуполномоченного городского управления МВД Сергея Егоркина, подчиненного Шпака. Общая стоимость конфискованных активов превысила 120 млн рублей.

Кавказский узел" также писал, что концерн "Покровский", потеряв покровителей из числа силовиков, был национализирован, но государство - лишь временный держатель актива. При этом влияние на агробизнес юга России людей, так или иначе связанных с бандой Цапков, земли которых оказались в том числе в "Покровском", сократилось, но не исчезло полностью. 

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Автор: Кавказский узел

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