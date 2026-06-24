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08:17, 24 июня 2026

Уроженец Чечни депортирован из Литвы

Мужчина в ожидании депортации. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Литвы депортировали уроженца Чечни после того, как отказали ему в продлении статуса беженца, несмотря на то, что он легально прожил в стране более 20 лет.

Как информировал "Кавказский узел", 17 апреля стало известно, что чиновники в Литве отказали в продлении статуса уроженцу Чечни, который легально прожил в стране более 20 лет. Мужчину предупредили, что ему грозит депортация.

Власти Литвы депортировали в Россию уроженца Чечни, который 20 лет назад бежал от войны и все это время жил в Литве, где построил семью и воспитал детей, являющимися гражданами этой страны, сообщила правозащитница Роза Дунаева.

Депортация чеченского беженца, который прожил в Литве почти 20 лет, серьезную озабоченность по поводу приверженности Литвы международным обязательствам в области прав человека. В течение двух десятилетий он жил с верой, что Литва является страной, соблюдающей права человека, верховенство закона и принцип защиты тех, кому грозит преследования, отметила она сегодня ночью на своей странице в Facebook*.

Особую тревогу вызывает тот факт, что дело беженца из Чечни касалось мер правовой защиты, связанных с разбирательством в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), основанных на риске преследования, жестокого обращения и угроз его жизни в случае возвращения в Россию, добавила правозащитница.

Напомним, ранее Дунаева рассказала, что уроженец Чечни по имени Беслан, чьи полные данные правозащитники не раскрывают, участвовал на родине в боях против федеральных сил. В Литве он до недавнего времени имел статус беженца. Многие члены семьи Беслана были убиты, а выжившие подверглись преследованиям и теперь "разбросаны по всему миру", отметила правозащитница.

Беслан жил в Литве дольше, чем жил в Чечне. Ранее, когда он пришел обновить документы, его статус был аннулирован. Ему отказали в продлении убежища и сказали: "Вас депортируют", рассказала Дунаева.

В конце марта Роза Дунаева сообщила, что выходцу из Чечни, искавшему защиты в Эстонии, было отказано в надлежащей юридической помощи. Он также был депортирован в Россию.

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Автор: "Кавказский узел"

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