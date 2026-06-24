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02:14, 24 июня 2026

Военный из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роман Альшанов убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми в ней как минимум 748 комбатантов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 20 июня были официально признаны убитыми в военной операции не менее 747 бойцов из Астраханской области. Тогда администрация Красноярского района сообщила, что в зоне СВО убит Жардем Шарапиев.

О передаче ордена Мужества родным убитого в военной операции Романа Альшанова отчиталась администрация Камызякского района на странице во "ВКонтакте".

Роман Альшанов родился 6 июля 1987 года в селе Малый Арал Красноярского района. Он окончил Байбекскую школу, затем профессиональный лицей в Астрахани, где получил специальность электромонтера. Завершив учебу, Альшанов отслужил в армии. В июне 2023 года заключил контракт с министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции. Был убит 15 июня 2025 года, говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 748 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце мая администрация Камызякского района информировала, что в боевых действиях убиты Андрей Зимин и Игорь Захаров.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

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Автор: "Кавказский узел"

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