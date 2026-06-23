Живший на Кубани украинец обвинен в шпионаже и наводке дронов на Туапсе

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Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело пожилого гражданина Украины, обвиненного в шпионаже и финансировании терроризма. По версии силовиков, мужчина причастен к ударам по “объектам топливно-энергетического комплекса” в Туапсе.

Обвиняемому гражданину Украины 62 года, он имеет вид на жительство в России, обвинение характеризует его как “противника СВО”. Мужчине предъявлено обвинение по статьям об участии в террористической организации, финансировании терроризма и шпионаже (часть 2 статьи 205.5, часть 1.1 статьи 205.1 и статья 276 УК России). Статья о финансировании терроризма предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы, остальные две статьи обвинения предполагают от десяти до двадцати лет заключения.

Согласно версии обвинения, мужчина находясь в Новороссийске, между 5 февраля и 10 июня 2024 пять раз делал безналичные денежные переводы в пользу некоего “командира ВСУ”. Общая сумма этих переводов превысила 186 тысяч рублей. Еще один перевод на сумму свыше 279 тысяч рублей, уже в пользу “украинской военно-технологической компании”, он сделал 14 октября 2024 года. Средства предназначались “для совершения террористических актов на территории РФ”, утверждает прокуратура Кубани в своем Telegram-канале.

Также обвинение считает, что 23-25 августа 2024 года мужчина передал участникам некой террористической организации “собранные им сведения о расположении объектов топливно-энергетического комплекса”, расположенных в Туапсе. Целью разведки был удар по этим объектам, считают следователи ФСБ и представители прокуратуры.

Весной 2026 года серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к пожарам и экологическим последствиям. После ударов в городе прошли «черные дожди» - осадки с частицами сгоревших нефтепродуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Уголовное дело будет рассматриваться по существу в Южном окружном военном суде. Имя обвиняемого и название террористической организации, в причастности к которой он обвиняется, в сообщении прокуратуры не указаны. В ведомстве отметили, что вмененные украинцу статьи в совокупности могут предусматривать пожизненное лишение свободы.

Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно версии обвинения “Кавказский узел” пока не располагает. В картотеке Южного окружного военного суда имена всех обвиняемых по статье о шпионаже скрыты.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело жительницы Геленджика, обвиненной в причастности к террористической организации, публичном оправдании терроризма и шпионаже.

В марте Краснодарский краевой суд приговорил к 14 годам строгого режима 62-летнего подполковника МЧС Украины Игоря Ломиногу, признав его виновным в госизмене. В конце мая Краснодарский краевой суд приговорил 49-летнюю гражданку Украины и России Александру Красникову к 15 годам заключения по той же статье.