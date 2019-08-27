Эксперты объяснили результаты голосования в Абхазии кризисом в обществе

27 августа 2019, 22:28

Итоги голосования на выборах президента Абхазии, по результатам которого ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы числа голосов, указали на кризис ожиданий в обществе и недовольство избирателей правящей элитой, сказал политолог Владимир Новиков. Близкие результаты двух лидеров предвыборной гонки говорят о высоком антирейтинге действующего президента Рауля Хаджимбы и отсутствии поддержки оппозиции со стороны избирателей, считает абхазский журналист Антон Кривенюк.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа избирком озвучил предварительные итоги первого тура выборов, согласно которым из девяти кандидатов в президенты Абхазии наибольшее число голосов набрали действующий президент Рауль Хаджимба (20 544 голоса) и председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния (18 929 голосов).

25 августа состоялось голосование на выборах президента Абхазии. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимого числа голосов. Второй тур выборов назначен на 8 сентября, сообщил сегодня спикер парламента Валерий Кварчия.

Основной причиной того, что Хаджимба и Квициния получили почти одинаковые результаты на выборах, является низкая явка избирателей, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Владимир Новиков. "А низкая явка создает ситуацию, когда до избирательных урн доходят те, кого принято называть "ядерным электоратом", - сказал он.

Еще одной причиной, по мнению Новикова, можно считать большое число кандидатов, которые были оппозиционными или претендовали на эту роль. "На моей памяти, это были самые многочисленные выборы по составу участников", - отметил он. По словам Новикова, в результате голоса избирателей распределились между всеми кандидатами, но ни один не получил значимого преимущества.

Нынешние выборы президента Абхазии стали свидетельством кризиса ожиданий в обществе, заявил 25 августа депутат Госдумы Константин Затулин. Он проявился в том, что в выборах приняло участие большое количество кандидатов, "часть из которых очевидно отнимала друг у друга голоса", - цитирует Затулина "Спутник Абхазия".

Политолог согласен, что результаты выборов указали на кризис ожиданий в обществе и недовольство избирателей правящей элитой. "В обществе есть заказ на переход страны к поступательному развитию. Задача политиков - внятно сформулировать программу такого развития. Думаю, что результаты голосования показывают, что общество недовольно тем, как именно политики реализуют эту задачу", - сказал Новиков.

Позиция первого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Джабарова о том, что Россия будет строить с Абхазией добрососедские отношения вне зависимости от результатов выборов - "это нормальная и стандартная позиция российских политиков", сказал он. "Россия действительно будет развивать отношения с любым человеком, который будет избран президентом", - считает Новиков.

С самого начала предвыборной кампании было видно, что официальная Москва не делает ставок на кого-то конкретного, уверен он.

Столь близкие результаты двух лидеров президентской гонки говорят в первую очередь о высоком антирейтинге и низком уровне электоральной базы действующего президента Рауля Хаджимбы, считает абхазский журналист Антон Кривенюк. "Даже это количество для Хаджимба - слишком много, учитывая ситуацию в стране... Этот результат показывает и то, что у оппозиции нет общественной поддержки", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Кривенюка, в обществе действительно есть кризис ожидания. "Никакой надежды на то, что ведущие политики смогут не просто провозгласить, но и реализовать масштабные идеи, нет", - отметил он.

"Общество в апатии, социальная депрессия высока, поэтому то голосование, которое мы видели, - это все-таки протестное голосование и голосование надежд", - сказал Кривенюк.

По его словам, Москва отстранилась от прямого участия в политических процессах в Абхазии ещё два-три года назад. "Кто бы ни был избран президентом Абхазии - это выбор общества, и его должны признавать и уважать те, кто признает независимость государства и партнера", - считает журналист.

Кривенюк отметил, что политическая ответственность за реализацию российско-абхазского договора в первую очередь лежит на абхазской стороне, "так как он был очень нужен именно Абхазии". Однако, считает он, проект был провален обеими сторонами.

В нем содержались "очень важные предпосылки для реализации социальных программ, которые нужны абхазскому обществу, и поэтому договор имел очень большое значение", - сказал Кривенюк.

Объем финансовой помощи, который Россия выделила Абхазии в 2018 и 2019 годах, оценивался примерно в 3,24 млрд рублей. В 2017 году Владимир Путин от лица России пообещал инвестировать в Абхазию шесть миллиардов рублей до 2019 года. По данным министерства экономики Абхазии, в 2015 и 2016 годах Россия оказала республике финансовую помощь в размере 2 млрд 937 млн рублей в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2015-2017 годы. По российскому "Комплексному плану содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2010-2012 годы" было освоено около 11 млрд рублей.

"Возможно, интерес российского общества в Абхазии мог заключаться в том, чтобы у россиян в этой стране не было проблем с безопасностью, активами, недвижимостью, собственностью", - предположил Кривенюк. Но у Хаджимбы не было шансов их выполнить, отметил он.

"Хаджимба не являлся политическим лидером, так как был зависим от корпоративных интересов... Он не смог стать для Москвы партнером, с которым возможен политический и экономический диалог", - считает журналист. По его словам, в Абхазии, в принципе, нет крупного политического центра, который бы обладал харизмой, мощью и возможностью нести ответственность за российско-абхазские соглашения.

Напомним, встреча президентов Абхазии и России состоялась 6 августа, накануне 11-летней годовщины признания Россией независимости республики. Рауль Хаджимба приехал к Путину в сочинскую резиденцию. Основной темой встречи были вопросы инвестиционной программы, которые Хаджимба всего неделей ранее обсуждал с помощником президента России Владиславом Сурковым. Кремль поддерживает кандидатуру действующего президента Абхазии на выборах и не пользуется финансовыми рычагами для давления на него, хотя Рауль Хаджимба не вполне оправдал ожидания Москвы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты, комментируя встречу двух президентов.