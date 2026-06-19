Чиновники разрешили открыть 58 пляжей Анапы

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Разрешительные документы для открытия получили 58 пляжей Анапы. Волонтеры сообщают о периодических выбросах пальмового масла на пляжах поселка Волна от Центрального спуска до порта Тамань.

Как писал "Кавказский узел", два пляжа поселка Веселовка получили экспертное заключение Роспотребнадзора - это Центральный пляж поселка и пляж отеля Veselovka Experience.

В феврале на пляже поселка Веселовка были зафиксированы выбросы мазута, но это старый мазут, который лежал на дне, заявил оперштаб. Наиболее масштабные выбросы на Бугазской косе, отметили волонтеры.

Зампред правительства РФ Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. В ходе заседания было объявлено, что уже получили все разрешительные документы 58 пляжей Анапы, еще 10 проходят экспертизу, сообщил сегодня Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.



Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. В частности, осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. В ходе мониторинга побережья Краснодарского края за прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен загрязнения нефтепродуктами не выявлено.



С начала работ очищено более 3,6 тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации учавствуют 776 человек и 188 единиц техники, отчиталась правительственная комиссия.

Информацию о разрешениях на открытие пляжей Анапы также опубликовал эколог Жора Каваносян в своем Telegram-канале.

"Не выявлено, но в волонтерских чатах каждый день видео с мазутом, с пальмовым маслом. Сегодня выбросило еще одного мертвого дельфина. А вы, дети, купайтесь, оздоравливайтесь", - написала в комментарии под публикацией Юлия Тихомирова.

Волонтерский центр "Дельфины" сегодня опубликовал отчет о ситуации на пляжах поселка Волна. На участке от Центрального спуска до порта Тамань, по словам волонтеров, "есть над чем работать". "Периодические мелкие выбросы пальмового масла продолжаются. Чем ближе к порту, тем их больше. С этих участков уже вывезено около 1000 тонн смеси песка и пальмового масла на утилизацию. Сейчас готовимся к вывозу оставшегося и пополняемого объёма масла", - говорится в сообщении центра.

"Кавказский узел" также писал, что волонтеры штаба "Дельфины" еще в конце февраля сообщили, что в поселке Волна берег загрязнен выбросами пальмового масла. В конце мая на пляже в поселке Волна были обнаружены также свежие выбросы мазута: за день волонтеры очистили пляж, собрав более 200 мешков мазутно-песчаной смеси. Локальные выбросы мазута на побережье в Темрюкском районе оперативно ликвидируются волонтерами, но большие объемы попавшего в море пальмового масла вместе с нефтепродуктами создают токсичную смесь, которая серьезно угрожает экологии. Власти Темрюкского района скрывали попадание 4 тысяч тонн пальмового масла в Черное море.

В Анапе курортный сезон открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".