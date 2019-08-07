Встреча с Путиным продемонстрировала поддержку Хаджимбы Кремлем

07 августа 2019, 22:07

Кремль поддерживает кандидатуру действующего президента Абхазии на выборах и не пользуется финансовыми рычагами для давления на него, хотя Рауль Хаджимба не вполне оправдал ожидания Москвы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты, комментируя встречу двух президентов в Сочи.

Встреча президентов Абхазии и России состоялась 6 августа, накануне 11-летней годовщины признания Россией независимости республики. Рауль Хаджимба приехал к Путину в сочинскую резиденцию. Основной темой встречи были вопросы инвестиционной программы, которые Хаджимба всего неделей ранее обсуждал с помощником президента России Владиславом Сурковым - он 31 июля осмотрел строящиеся в республике объекты и охарактеризовал российско-абхазские экономические отношения как "гармоничные".

Президент Абхазии доложил Путину, как ранее Суркову, о скором завершении строительства социальных объектов, в том числе школ и детских садов. Одновременно он затронул вопрос развития транспортных коммуникаций - по словам Хаджимбы, это "даст Абхазии возможность экономически развиваться". "Это вопросы, связанные с транспортными коммуникациями, морское сообщение, воздушное сообщение", - говорится в публикации на сайте президента Абхазии.

Объем финансовой помощи, который Россия выделила Абхазии в 2018 и 2019 годах, оценивался примерно в 3,24 млрд рублей. В 2017 году Владимир Путин от лица России пообещал инвестировать в Абхазию шесть миллиардов рублей до 2019 года. По данным министерства экономики Абхазии, в 2015 и 2016 годах Россия оказала республике финансовую помощь в размере 2 млрд 937 млн рублей в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2015-2017 годы. По российскому "Комплексному плану содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2010-2012 годы" было освоено около 11 млрд рублей.

Перед встречей с Путиным Хаджимба сообщил, что обсудит с российским президентом перспективу восстановления сухумского аэропорта, закрытого в 1993 году.

"Сейчас мы заняты подготовкой необходимой документации [для восстановления аэропорта], привлечением спонсора, он не отказывается", - приводит слова президента Абхазии 5 августа РИА "Новости".

Аэропорт города Сухум (Сухуми) расположен в 18 километрах от столицы Абхазии. Длина взлетно-посадочной полосы (3,6 километра) позволяет аэропорту принимать практически все типы гражданских самолетов. В советский период терминал обслуживал до 5 тысяч пассажиров в сутки. В сентябре 1993 года в ходе грузино-абхазского конфликта власти Грузии использовали аэропорт для эвакуации беженцев и поддержки своих войск, осажденных в Сухуме. В послевоенные годы аэропорт использовался только для полетов в пределах республики. Согласно законодательству Грузии, которая считает Абхазию своей территорией, Абхазия закрыта для международного авиасообщения, говорится в справочном материале "Кавказского узла".

Владимир Путин в начале встречи в Сочи упомянул предстоящие президентские выборы в Абхазии.

"Я очень рассчитываю на то, что они пройдут в строгом соответствии с демократическими принципами и будут способствовать дальнейшей стабилизации республики", - приводит слова Путина во время встречи пресс-служба президента Абхазии.

Президентские выборы в Абхазии запланированы на 25 августа. Лидер "Блока оппозиционных сил" Аслан Бжания, названный политологами основным конкурентом действующего президента Рауля Хаджимбы, передумал выдвигать свою кандидатуру и призвал поддержать председателя партии "Амцахара" Алхаса Квицинию. Помимо Хаджимбы и Квицинии, кандидатами стали выдвиженец партии "Акзаара" Леонид Дзапшба и выдвинутые инициативными группами Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Отырба и Астамур Тарба.

Москва смотрит на финансовые нарушения в Сухуме сквозь пальцы

Визит Суркова в Абхазию и встреча Хаджимбы с Путиным в Сочи демонстрируют, что действующий президент республики пользуется поддержкой Москвы, считает блогер Кирилл Базилевский.

Кремль, в свою очередь, дает понять, кто является для него наиболее подходящей кандидатурой на пост президента Абхазии. "Вряд ли этот визит Суркова был инспекцией. Скорее всего, с кандидатурой давно определились, а информацию о положении дел в Абхазии российские чиновники получают не во время официальных мероприятий. Возможно, помимо поддержки Хаджимбы, рассматривались некие компромиссные варианты, способные удовлетворить каким-то образом оппонентов действующего президента", - сказал блогер корреспонденту "Кавказского узла".

Вопросы, связанные с освоением российских инвестиций, могут быть для России эффективным рычагом давления на руководство Абхазии, поскольку в республике не демонстрируют политической воли к системным экономическим реформам. "Но не слишком похоже, что этим инструментом пользуются в полном объеме. Финансирование как шло, так и будет идти, несмотря на то, что Счетной палатой выявлялись нарушения и в 2011, и в 2015 годах. Впрочем, бюджетные нарушения не всегда означают хищения", - отметил Кирилл Базилевский.

Визит Суркова за неделю до встречи Хаджимбы и Путина связан с тем, что Москва решила поддержать действующего президента Абхазии на предстоящих выборах, считает журналист Антон Кривенюк. Вместе с тем он отметил, что политическая поддержка Хаджимбе оказывается на минимальном уровне.

"У Москвы не было другого выхода, хотя [Рауль Хаджимба] не выполнил те обещания, которые он давал российской стороне в российско-абхазском диалоге. В любом случае со стороны первого лица пока ещё декларируется поддержка Хаджимбы, но вряд ли в Москве занимаются его прямой поддержкой в предвыборной кампании. Это очень трудно, материально затратно и малорезультативно. Поддержка идет на уровне декларации", - сказал Кривенюк корреспонденту "Кавказского узла".

Москва принципиально продолжит инвестировать в республику, не ожидая реальной экономической эффективности от этих финансовых вливаний, полагает журналист.

"В этом году были разные сложности, в том числе связанные с нецелевым и неэффективным освоением средств. Я думаю, эта программа будет продолжена, независимо от того, кто будет избран на новый срок. Ее суммы небольшие, но если добавить софинансирование зарплат и пенсий, то получится приличная сумма. Однако вопросов развития это не решает: Сурков - это политическое крыло, которое не занимается экономическими вопросами. Хотелось бы, чтобы российская сторона выставляла определенные условия и отталкивалась от реального положения дел в Абхазии, а не от номинального видения", - считает Кривенюк.

На "Кавказском узле" размещена биография президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Новости о президентских выборах в Абхазии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает".