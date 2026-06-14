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16:01, 14 июня 2026

Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ринат Темирбулатов  и Алексей Черкасов убиты в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 746 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 30 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 744 бойцов из Астраханской области. Тогда администрация Красноярского округа сообщила, что в зоне СВО убит Арман Джелмуканов.

Родным красноярских военнослужащих, погибших на полях сражений в зоне СВО, переданы ордена Мужества, сообщила 5 июня администрация Красноярского муниципального округа в своем Telegram-канале. В списке убитых названы Ринат Темирбулатов  и Алексей Черкасов, подробности их биографий в сообщении не приведены

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 746 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

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Автор: "Кавказский узел"

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