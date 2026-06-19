Жительница Дагестана заподозрена в оправдании терроризма

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В Махачкале возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в публичных призывах к терроризму через интернет.

По данным следствия, подозреваемая, находясь в Махачкале, разместила в социальной сети видеозапись, содержащую высказывания, направленные на публичное оправдание терроризма и побуждение к осуществлению террористической деятельности.

Суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Так, суд в Ростове-на-Дону в апреле вынес приговор жителю Дагестана Рамазану Мусаеву, признав его виновным в призывах к терроризму из-за публикации материалов с одобрением деятельности боевиков. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

Указанная публикация находилась в открытом доступе, в связи с чем содержащуюся в ней информацию могли видеть неограниченный круг лиц, сообщает сегодня следственный комитет Дагестана в Telegram-канале.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в публикации ведомства.

Следственным отделом по Ленинскому району города Махачкалы возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичных оправданиях терроризма с использованием интернета 1 .

Следствие не уточнило какого рода видеозапись опубликовала женщина и какое содержание в нем побуждало к террористической деятельности. Также следствие не назвало имя подозреваемой.

"Кавказский узел" также писал, что высказывания, сделанные в присутствии других людей в 2024 году, стали основанием для уголовного преследования по аналогичной статье жителя Дербентского района Дагестана.