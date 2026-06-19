Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине

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Мурадин Псануков убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 408 комбатантов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", ранее представителями власти и силовых ведомств официально были признаны убитыми с начала специальной военной операции не менее 407 бойцов из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

О смерти Мурадина Псанукова стало известно после акции, проведенной в школе сельского поселения Светловодское Зольского района. О ней сообщил фонд "Защитники Отечества по Кабардино-Балкарии" в Telegram-канале.

Мурадин Псануков родился 5 октября 1970 года, был убит 27 февраля 2024 года. Другие подробности биографии военнослужащего и его гибели фонд в своем сообщении не привел.

В феврале администрация Зольского района назвала имена пяти уроженцев района, убитых на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 408 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 395 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.