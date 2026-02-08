Пять бойцов из Кабардино-Балкарии объявлены убитыми на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анзор Шебзухов, Расул Герюков и еще три бойца из Зольского района названы убитыми в военной операции на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 368 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 15 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 363 бойцов из Кабардино-Балкарии.

В школах Зольского района открыли стенды памяти земляков, убитых в военной операции, сообщил 7 февраля в своем телеграм-канале филиал госфонда "Защитники Отечества" в Кабардино-Балкарии.

В Камлюковской школе открыта мемориальная доска Анзору Шебзухову, в Приреченской школе - доска Расулу Герюкову, в селе Белокаменское - стенд Тимуру Бесланееву, в Каменномостской школе - стенд Азамату Шебзухову, в Сармаковской школе - стенд Алиму Пилову, говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 368 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 355 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Ранее о смерти бойцов из Зольского района стало известно 18 декабря 2025 года. Тогда власти отчитались о передаче государственных наград семьям шести военнослужащих.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать одного из убитых рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

Напомним, жительница Баксана также пожаловалась в прокуратуру, что более года двое детей и пожилые родители ее супруга, убитого в СВО, не получают пенсии по потере кормильца. После обращения прокуратуры в военкомат семье погибшего была назначена пенсия.