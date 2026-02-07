×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:46, 7 февраля 2026

Суд снизил компенсации пострадавшим пассажирам канатки в Нальчике

Последствия обрыва канатной дороги в Нальчике. 8 августа 2025 г. Фото: ГУ МЧС России по КБР

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владелец канатной дороги в Нальчике убедил апелляционную инстанцию снизить размер компенсационных выплат пострадавшим в результате аварии.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа 2025 года 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике, один из них получил тяжелые травмы. Все пострадавшие - туристы, сообщил глава республики. К утру 9 августа в больнице оставались четыре человека, одной пациентке проведена операция, второй - планируется.Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. В сентябре Нальчикский горсуд удовлетворил иск прокуратуры и обязал владельца канатки выплатить трем пострадавшим более 3 миллионов рублей.

Канатная дорога в городском парке Нальчика была построена за 57 лет до аварии - в 1968 году. Она находится в частной собственности с февраля 2005 года. Туристы неоднократно жаловались на состояние канатной дороги, билет на которую стоит 500 рублей: они писали, что подъемник "очень старый", "все ржавое" и "все держится на соплях". Нальчикский горсуд лишь после аварии признал опасность канатки, принадлежащей ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", и в ноябре 2025 года приостановил на 90 суток ее работу.

Верховный суд Кабардино-Балкарии по жалобам ООО «Экскурсионный комплекс «Жемчужина» снизил размер компенсаций пострадавшим в результате обрыва канатки в Нальчике, сообщает сегодня издание "Газета Юга".

В частности, мужчина, который в результате аварии получил ушибы, в том числе поясничного отдела позвоночника, и вынужден был лечиться, по решению Нальчикского горсуда должен был получить 800 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также суд наложил на компанию штраф в 400 тысяч рублей за этот случай.

 Судебная коллегия пришла к выводу о необходимости снизить компенсацию

"ООО «Экскурсионный комплекс «Жемчужина» оспорило это решение. Верховный суд отметил, что ООО помогло пострадавшему в получении медпомощи, купило ему и членам его семьи железнодорожные билеты домой в купе люкс, новый смартфон взамен утерянного во время аварии, а также «принесло свои извинения». Судебная коллегия пришла к выводу о необходимости снизить компенсацию до 300 тыс. руб., а штрафа — до 150 тыс.", - говорится в публикации.

Женщина, получившая в результате падения на землю при аварии канатки закрытый перелом позвоночника, решением горсуда первой инстанции должна была получить компенсацию в миллион рублей. Суд также постановил взыскать с ООО в ее пользу штраф в 500 тысяч рублей. Верховный суд по жалобе «Жемчужины» снизил эти суммы в два раза, пишет издание.

Кроме того, 15-летней девочке, которой после аварии пришлось проходить лечение у детского психолога, горсуд присудил компенсацию в 250 тысяч, а штраф, взыскиваемый в ее пользу, определил в 125 тысяч рублей. Верховный суд республики снизил эти суммы до 100 тысяч и 50 тысяч соответственно, отмечается в публикации.

В октябре 2025 года Нальчикский горсуд удовлетворил иск прокуратуры, поданный в интересах одной из пострадавших. Согласно решению суда, собственник канатной дороги обязан выплатить пострадавшей 2 миллиона рублей, в том числе компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей и штраф в 500 тысяч рублей за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.

Прокуратура подавала иски в интересах пяти потерпевших, в том числе двух несовершеннолетних, но владелец канатки обжаловал решения суда, попросив снизить суммы компенсаций, заметил автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле".

"Видимо, им показалось, что 1,5 млн рублей за сломанный позвоночник, 2 млн за травмы внутренних органов - слишком много. Верховный суд КБР снизил суммы присужденных компенсаций ровно в два раза. Без комментариев", - написал он 6 февраля в своем посте "Дело о нальчикской канатке: моральный вред сократили наполовину".

Напомним, еще в конце 2024 года специалисты Ростехнадзора пришли к выводу, что эксплуатация канатно-кресельной дороги нарушает требования безопасности и создает угрозу причинения вреда людям. 5 декабря того же года представитель ООО "ЭК "Жемчужина" в суде признала требования иска, но пояснила, что большая часть нарушений устранена.

Тогда, за восемь месяцев до аварии, суд назначил компании штраф в 100 тысяч рублей, а приостановление деятельности канатки посчитал крайней мерой, поскольку "объективных данных, свидетельствующих о том, что деятельность канатно-кресельной дороги представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, возникновению аварийной ситуации, суду не представлено".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Специальная военная операция на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
16:42, 6 февраля 2026
Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Военный покидает часть. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:39, 6 февраля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части
Состояние дорожного полотна на Полевой улице в Шалушке. Кадр видео в Telegram-канале ЧП / Нальчик.
23:53, 5 февраля 2026
Жалоба жителей Шалушки на состояние дороги заинтересовала Следком
Перестрелка в Дагестане. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:57, 5 февраля 2026
За неделю с 26 января по 1 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах были убиты два человека
Ибрагим Яганов (признан иноагентом). Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=Y2Hsrl6Hcgo от 30.01.26.
21:54, 4 февраля 2026
Слова Яганова* о Латской трагедии вызвали возмущение в Абхазии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Последние записи в блогах
Фото
10:58, 6 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Дело о нальчикской канатке: моральный вред сократили наполовину
Фото
11:52, 5 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
В Баксане построили новый автовокзал, а люди недовольны
Фото
13:14, 2 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Полицейские нанесли травму инвалиду, и он же потом был осужден
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Эльнур Гасанов. Фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/6949909.html
06 февраля 2026, 15:36
Азербайджанскому оппозиционеру Гасанову ужесточено наказание

Школьница и похититель. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06 февраля 2026, 13:36
Комментаторы призвали власти Абхазии наказать похитителя школьницы

Юрий Напсо. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=_AhGZKoCzUo
06 февраля 2026, 11:36
Следствие прекратило дело против Напсо об изнасиловании

Забастовка сотрудников "Руставского азота". Февраль 2026 г. Фото: https://1tv.ge/ https://www.zabastcom.org/events/10176
06 февраля 2026, 09:35
Бастующие сотрудники "Руставского азота" достигли соглашения с администрацией

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше