Суд снизил компенсации пострадавшим пассажирам канатки в Нальчике

Владелец канатной дороги в Нальчике убедил апелляционную инстанцию снизить размер компенсационных выплат пострадавшим в результате аварии.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа 2025 года 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике, один из них получил тяжелые травмы. Все пострадавшие - туристы, сообщил глава республики. К утру 9 августа в больнице оставались четыре человека, одной пациентке проведена операция, второй - планируется.Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. В сентябре Нальчикский горсуд удовлетворил иск прокуратуры и обязал владельца канатки выплатить трем пострадавшим более 3 миллионов рублей.

Канатная дорога в городском парке Нальчика была построена за 57 лет до аварии - в 1968 году. Она находится в частной собственности с февраля 2005 года. Туристы неоднократно жаловались на состояние канатной дороги, билет на которую стоит 500 рублей: они писали, что подъемник "очень старый", "все ржавое" и "все держится на соплях". Нальчикский горсуд лишь после аварии признал опасность канатки, принадлежащей ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", и в ноябре 2025 года приостановил на 90 суток ее работу.

Верховный суд Кабардино-Балкарии по жалобам ООО «Экскурсионный комплекс «Жемчужина» снизил размер компенсаций пострадавшим в результате обрыва канатки в Нальчике, сообщает сегодня издание "Газета Юга".

В частности, мужчина, который в результате аварии получил ушибы, в том числе поясничного отдела позвоночника, и вынужден был лечиться, по решению Нальчикского горсуда должен был получить 800 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также суд наложил на компанию штраф в 400 тысяч рублей за этот случай.

Судебная коллегия пришла к выводу о необходимости снизить компенсацию

"ООО «Экскурсионный комплекс «Жемчужина» оспорило это решение. Верховный суд отметил, что ООО помогло пострадавшему в получении медпомощи, купило ему и членам его семьи железнодорожные билеты домой в купе люкс, новый смартфон взамен утерянного во время аварии, а также «принесло свои извинения». Судебная коллегия пришла к выводу о необходимости снизить компенсацию до 300 тыс. руб., а штрафа — до 150 тыс.", - говорится в публикации.

Женщина, получившая в результате падения на землю при аварии канатки закрытый перелом позвоночника, решением горсуда первой инстанции должна была получить компенсацию в миллион рублей. Суд также постановил взыскать с ООО в ее пользу штраф в 500 тысяч рублей. Верховный суд по жалобе «Жемчужины» снизил эти суммы в два раза, пишет издание.

Кроме того, 15-летней девочке, которой после аварии пришлось проходить лечение у детского психолога, горсуд присудил компенсацию в 250 тысяч, а штраф, взыскиваемый в ее пользу, определил в 125 тысяч рублей. Верховный суд республики снизил эти суммы до 100 тысяч и 50 тысяч соответственно, отмечается в публикации.

В октябре 2025 года Нальчикский горсуд удовлетворил иск прокуратуры, поданный в интересах одной из пострадавших. Согласно решению суда, собственник канатной дороги обязан выплатить пострадавшей 2 миллиона рублей, в том числе компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей и штраф в 500 тысяч рублей за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.

Прокуратура подавала иски в интересах пяти потерпевших, в том числе двух несовершеннолетних, но владелец канатки обжаловал решения суда, попросив снизить суммы компенсаций, заметил автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле".

"Видимо, им показалось, что 1,5 млн рублей за сломанный позвоночник, 2 млн за травмы внутренних органов - слишком много. Верховный суд КБР снизил суммы присужденных компенсаций ровно в два раза. Без комментариев", - написал он 6 февраля в своем посте "Дело о нальчикской канатке: моральный вред сократили наполовину".

Напомним, еще в конце 2024 года специалисты Ростехнадзора пришли к выводу, что эксплуатация канатно-кресельной дороги нарушает требования безопасности и создает угрозу причинения вреда людям. 5 декабря того же года представитель ООО "ЭК "Жемчужина" в суде признала требования иска, но пояснила, что большая часть нарушений устранена.

Тогда, за восемь месяцев до аварии, суд назначил компании штраф в 100 тысяч рублей, а приостановление деятельности канатки посчитал крайней мерой, поскольку "объективных данных, свидетельствующих о том, что деятельность канатно-кресельной дороги представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, возникновению аварийной ситуации, суду не представлено".