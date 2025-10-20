×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:56, 20 октября 2025

Пострадавшей пассажирке канатки в Нальчике присуждены 2 млн рублей

Авария на канатной дороге в Нальчике. Август 2025 г. Скриншот видео СКР

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Кабардино-Балкарии обязал собственника канатной дороги в Нальчике выплатить 2 млн рублей в пользу одной из пострадавших в результате августовской аварии.

Как писал "Кавказский узел", 12 туристов пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике 8 августа, один из них получил тяжелые травмы. Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. К вечеру 9 августа в больницах оставались трое пострадавших, двум пациенткам потребовались операции. В сентябре суд обязал собственника объекта выплатить троим пострадавшим более 3 млн рублей. 

Канатная дорога в городском парке Нальчика была построена в 1968 году. С февраля 2005 года она находилась в частной собственности (собственник — ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", директор — Виндижева), заявили власти. Основной причиной обрыва троса назван износ подъемника. Туристы неоднократно жаловались на состояние канатной дороги, билет на которую стоил 500 рублей: они писали, что подъемник "очень старый", "все ржавое" и "все держится на соплях", а также критиковали конструкцию: "сидушка с цепью и все". 

Нальчикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры, поданный в интересах одной из пострадавших при обрыве канатно-кресельной дороги в городском парке. 

Согласно решению суда, собственник и эксплуатант канатной дороги обязан выплатить пострадавшей женщине 2 млн рублей. 

““В ее пользу взысканы компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 500 тысяч рублей”, - сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии в официальном Telegram-канале.

"Кавказский узел" писал еще об одной недавней аварии канатной дороги в Кабардино-Балкарии: 12 сентября в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека. Еще несколько человек получили травмы, когда подвесные кресла с людьми упали на скалы. В октябре прокуратура Эльбрусского района подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших требует 10 млн компенсации за гибель отца, второй - 15 млн рублей

По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу. 29 сентября им было предъявлено обвинение

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Вербовщик. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:39, 20 октября 2025
За неделю с 13 по 19 октября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:51, 16 октября 2025
Названы имена шести убитых военных из Кабардино-Балкарии
Поджог релейных шкафов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:33, 15 октября 2025
За неделю с 6 по 12 октября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Гуманитарная помощь для Палестины в Ингушетии, июль 2024 года. Фото: официальный сайт правительства Ингушетии
20:54, 14 октября 2025
Перемирие в Газе не изменило повестку помощи палестинцам на Северном Кавказе
22:26, 10 октября 2025
Балкарский активист оштрафован за разжигание ненависти к черкесам
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Последние записи в блогах
Фото
11:47, 20 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Окна без света. Новостройки, в которых не живут
Фото
15:21, 16 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Медсестру из Нальчика уличили в краже лекарств
Фото
14:40, 15 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Прокуратура обратилась в суд с иском к руководству кадетской школы в Атажукино
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Журналистка  телекомпании "Формула" Кета Цицкишвили. 20 октября 2025 г. Фото: https://t.me/Tbilisi_life/42925
20 октября 2025, 15:52
Грузинская журналистка задержана после акции в центре Тбилиси

Объявление о поиске Айшат Баймурадовой в Ереване. Фото "Кавказского Узла"
20 октября 2025, 12:04
Пропавшая в Ереване уроженка Чечни найдена мертвой

Акция протеста дальнобойщиков. 20 октября 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/910568.html
20 октября 2025, 11:02
Армянские дальнобойщики призвали пересмотреть условия поездок в Россию

Место, где планируется построить храм. Краснодар, сентябрь 2024 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".
17 октября 2025, 22:23
Власти Краснодара повторно отказались согласовать жителям митинг в Юбилейном

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше