Пострадавшей пассажирке канатки в Нальчике присуждены 2 млн рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Кабардино-Балкарии обязал собственника канатной дороги в Нальчике выплатить 2 млн рублей в пользу одной из пострадавших в результате августовской аварии.

Как писал "Кавказский узел", 12 туристов пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике 8 августа, один из них получил тяжелые травмы. Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. К вечеру 9 августа в больницах оставались трое пострадавших, двум пациенткам потребовались операции. В сентябре суд обязал собственника объекта выплатить троим пострадавшим более 3 млн рублей.

Канатная дорога в городском парке Нальчика была построена в 1968 году. С февраля 2005 года она находилась в частной собственности (собственник — ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", директор — Виндижева), заявили власти. Основной причиной обрыва троса назван износ подъемника. Туристы неоднократно жаловались на состояние канатной дороги, билет на которую стоил 500 рублей: они писали, что подъемник "очень старый", "все ржавое" и "все держится на соплях", а также критиковали конструкцию: "сидушка с цепью и все".

Нальчикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры, поданный в интересах одной из пострадавших при обрыве канатно-кресельной дороги в городском парке.

Согласно решению суда, собственник и эксплуатант канатной дороги обязан выплатить пострадавшей женщине 2 млн рублей.

““В ее пользу взысканы компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 500 тысяч рублей”, - сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии в официальном Telegram-канале.

"Кавказский узел" писал еще об одной недавней аварии канатной дороги в Кабардино-Балкарии: 12 сентября в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека. Еще несколько человек получили травмы, когда подвесные кресла с людьми упали на скалы. В октябре прокуратура Эльбрусского района подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших требует 10 млн компенсации за гибель отца, второй - 15 млн рублей.

По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу. 29 сентября им было предъявлено обвинение.