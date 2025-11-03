×

Кавказский узел

09:02, 3 ноября 2025

Работа канатной дороги в парке Нальчика приостановлена после аварии

Канатная дорога в Нальчике. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приостановил на 90 суток работу канатной дороги в Нальчике, признав ее небезопасной для посетителей после того, как 12 человек получили травмы при обрыве троса канатки.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике, один из них получил тяжелые травмы. Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. В сентябре Нальчикский горсуд удовлетворил иск прокуратуры и обязал владельца канатки выплатить трем пострадавшим более 3 миллионов рублей. В октябре компенсация в 2 млн рублей была присуждена одной из пострадавших.

Канатная дорога в городском парке Нальчика была построена 57 лет назад - в 1968 году. Она находится в частной собственности с февраля 2005 года. Туристы неоднократно жаловались на состояние канатной дороги, билет на которую стоит 500 рублей: они писали, что подъемник "очень старый", "все ржавое" и "все держится на соплях".

Суд признал опасность канатной дороги лишь после аварии

Нальчикский горсуд приостановил на 90 суток работу канатки ООО «Экскурсионный комплекс «Жемчужина». Компания признана виновной в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщило 2 ноября издание "Газета Юга".

Суд пришел к выводу, что ООО «ЭК «Жемчужина» совершило административное правонарушение, "представляющее общественную опасность, создающее угрозу жизни и здоровью большого количества людей при эксплуатации канатной дороги, поскольку эксплуатация опасных производственных объектов может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, способных привести к гибели людей, значительному материальному ущербу", говорится в публикации на сайте суда.

Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности

Действия ООО «Экскурсионный комплекс «Жемчужина» судья квалифицировал по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов"; предусматривает для юрлиц штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).

"Постановлением Нальчикского городского суда КБР ООО «Экскурсионный комплекс «Жемчужина» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного приостановления деятельности, опасного производственного объекта: канатная дорога №А34-00614-0002 сроком на 90 (девяносто) суток", - сообщил суд.

Согласно материалам дела, 17 октября 2025 года во время внеплановой выездной проверки были выявлены нарушения обязательных норм и правил. Среди нарушений - разрушенные "движущиеся и вращающиеся части" канатной дороги, разрушенные устройство контроля превышения скорости, аварийный привод, устройство, предотвращающее сход каната, частично демонтированный несуще-тяговый канат, а также отсутствие руководства по эксплуатации канатки, отмечается в публикации.

Ростехнадзор требовал приостановить работу канатки еще в 2024 году

Напомним, еще в конце 2024 года специалисты Ростехнадзора проверили состояние канатной дороги и пришли к выводу, что ее эксплуатация нарушает требования безопасности. Ведомство требовало остановить работу канатки на 90 дней до устранения выявленных нарушений, следует из документов, имеющихся в распоряжении "Кавказского узла".

5 декабря 2024 года Нальчикский горсуд рассмотрел иск Ростехнадзора. Представитель ведомства в суде настаивал, что эксплуатация канатки создает угрозу людям. Представитель ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина" в суде признала требования иска и пояснила, что большая часть нарушений устранена.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, а приостановление деятельности канатки посчитал крайней мерой. "Объективных данных, свидетельствующих о том, что деятельность канатно-кресельной дороги представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, возникновению аварийной ситуации, суду не представлено, в связи с чем оснований для назначения наказания в виде приостановления деятельности не усматривается", - решил суд в декабре 2024 года.

"Кавказский узел" писал еще об одной недавней аварии канатной дороги в Кабардино-Балкарии: 12 сентября в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, несколько человек получили травмы.

По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу. 29 сентября им было предъявлено обвинение.

В октябре прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших требует 10 млн компенсации за гибель отца, второй - 15 млн рублей.

Автор: "Кавказский узел"

