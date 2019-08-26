Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента

26 августа 2019, 14:32

Из девяти кандидатов в президенты Абхазии наибольшее число голосов набрали действующий президент Рауль Хаджимба и председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния, озвучил избирком предварительные итоги первого тура выборов.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа состоялось голосование на выборах президента Абхазии. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимое число голосов. Второй тур выборов назначен на 8 сентября, сообщил сегодня спикер парламента Валерий Кварчия.

Для победы в первом туре кандидат должен был получить 50% голосов плюс еще как минимум один голос. По итогам подсчета более 50 тысяч из более 70 тысяч голосов, почти одинаковое количество голосов избирателей набрали действующий президент Рауль Хаджимба (более 26%), бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба (более 25%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (более 24%). Во второй тур вышли Хаджимба и Квициния, предположили сегодня в штабе Олега Аршбы.

По предварительным данным, во второй тур выборов вышли Рауль Хаджимба, набравший 20 544 голосов (23,85%) и Алхас Квициния, за которого отдали голоса 18 929 избирателей (21,97%), сообщил сегодня председатель ЦИК Тамаз Гогия.

По его словам, явка на выборах составила 66,55%, в голосовании приняли участие 86 138 избирателей, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на оглашении результатов в Международном пресс-центре.

Гогия добавил, что окончательные итоги первого тура выборов будут известны в течение трех дней. По его словам, заявления и жалобы в ЦИК не поступали. Второй тур выборов будет проведен в течение двух недель, подчеркнул глава ЦИК, не подтвердив информацию спикера парламента о том, что второй тур назначен на 8 сентября.

В Сухуме обстановка спокойная, скопления людей у здания ЦИК нет, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сегодня утром около здания ЦИК в центре Сухума, которое после голосования было взято под усиленную охрану, находились около 50 человек, сообщил представитель МВД Абхазии. "Люди стоят спокойно", - уточнил он.

По данным избиркома, Олег Аршба набрал 18 665 голосов (21,60%), Астамур Тарба - 5695 голосов (6,60%), Леонид Дзапшба – 4935 голосов (5,70%), Шамиль Адзынба – 3579 голосов (4,15%), Алмас Джапуа – 1753 голоса (2%), Артур Анкваб – 1403 голоса (1,60%), а Астамур Какалия – 841 голос (0,97%). Против всех проголосовали 1677 избирателей (1%), недействительных бюллетеней было 4770 (5,5%), пишет сегодня ИА "Абхазия-Информ".

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О наиболее значимых событиях предвыборной кампании можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".