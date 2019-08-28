Глава ЦИК Абхазии заявил о сбое при подведении итогов голосования

28 августа 2019, 07:14

Технический сбой в данных о числе проголосовавших избирателей не отразился на результатах выборов, заявил председатель ЦИК. По официальному решению ЦИК Рауль Хаджимба и Алхас Квициния 8 сентября примут участие во втором туре президентских выборов. Занявший третье место Олег Аршба пока не определился с поддержкой одного из двух кандидатов.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа состоялось голосование на выборах президента Абхазии. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимое число голосов. Из девяти кандидатов в президенты Абхазии наибольшее число голосов набрали действующий президент Рауль Хаджимба и председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния, информировал избирком о предварительных итогах первого тура выборов.

ЦИК Абхазии обнародовала 27 августа окончательные итоги первого тура выборов президента: действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набрал 24,83% (20 551 голос), председатель партии "Амцахара" Алхас Квициниа - 22,91% (18 955 голосов), сообщило в тот же день "Апсадгьыл-инфо".

Согласно официальному решению ЦИК, Хаджимба и Квициния примут участие во втором туре президентских выборов, которые состоятся 8 сентября.

По данным избиркома, остальные голоса распределились следующим образом: Олег Аршба - 18 668 голосов (22,56%), Астамур Тарба - 5 703 голоса (6, 89%), Леонид Дзапшба - 4 938 голосов (5,97%), Шамиль Адзынба - 3 579 голосов (4,32%), Алмас Джапуа - 1 755 голосов (2,12%), Артур Анкваб - 1 403 голоса (1,70%), Астамур Какалия - 841 голос (1,02%).

Всего 126 950 человек были внесены в список избирателей, из них в голосовании участвовали 82 752 человека. Явка избирателей составила 65,18%. Против всех проголосовало 1 666 избирателей, а 4693 бюллетеня признаны недействительными.

Обнародовавший окончательные итоги выборов президента Абхазии председатель ЦИК Тамаз Гогия подтвердил, что на предварительном оглашении результатов был технический сбой, из-за которого данные о числе избирателей, принявших участие в голосовании, оказались неверными. Это существенным образом не отразилось на результатах голосования, заявил Гогия.

Сообщенное 26 августа ЦИК общее число проголосовавших не совпало с суммой голосов, отданных за каждого из кандидатов и против всех, а также недействительных бюллетеней: в голосовании приняли участие 86 138 избирателей, однако при сложении результатов каждого из кандидатов с учетом голосов против всех и недействительных бюллетеней получилось, что проголосовали только 82 791 человек, информировало 27 августа РБК.

"Во-первых, это были предварительные данные. Во-вторых, неточность была только в подсчете общего числа принявших участие в голосовании, остальные данные - правильные", - цитирует Тамаза Гогию "Эхо Кавказа".

Гогия пояснил, что в данные компьютерной программы закралась ошибка относительно общего числа проголосовавших на выборах: вместо цифры более "82 тыс." избирателей программа выдала более "86 тыс." на компьютере в информационном центре, с которого он 26 августа зачитывал данные.

"Мы получили все итоги, получили документы, в том числе с участков из Москвы и Черкесска, в том числе неиспользованные в Турции. На предварительном оглашении результатов был технический сбой данных, принявших участие в голосовании, который никак не отражался на результатах голосования по каждому кандидату, который получил определенное количество голосов "за", - цитирует Тамаза Гогию "Спутник-Абхазия".

Жалоб от кандидатов по поводу сбоя не поступало, избирком намерен учесть эту ошибку при подготовке голосования во втором туре, сообщил Тамаз Гогия.

Занявший третье место советник министра обороны Абхазии Олег Аршба 29 августа определится со своими сторонниками с позицией по поддержке одного из двух кандидатов, сообщило 28 августа ТАСС.

"29 августа соберемся с активистами нашего предвыборного штаба, с моими доверенными лицами и наблюдателями и выслушаем их рекомендации по поводу предстоящего второго тура, учтем их мнение. Так и выстроим свою последующую работу по предстоящим выборам. Строго будем следовать их рекомендациям - они наши избиратели, у нас определенные обязательства друг перед другом", - цитирует Аршба агентство.

Занявший четвертое место кандидат, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба заявил, что не будет призывать своих сторонников голосовать за кого-либо во втором туре президентских выборов. "Я лишь призываю их наверстать упущенное, наслаждаться морем и солнцем. Никаких переговоров ни с какими другими бывшими кандидатами в президенты не вел и не буду", - цитирует Тарбу агентство.

Бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, занявший по итогам голосования пятое место, сказал, что лично он будет голосовать "против всех", не уточнив, за кого призовет голосовать своих сторонников, информирует агентство.

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О наиболее значимых событиях предвыборной кампании можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019". Биографии вышедших во второй тур президентских выборов Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии также размещены на "Кавказском узле".