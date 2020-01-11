Россия подключилась к урегулированию ситуации в Абхазии

11 января 2020, 05:50

Заместитель секретаря российского Совета безопасности Рашид Нургалиев и президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече в Сухуме обсудили мероприятия по стабилизации политической ситуации в стране. Кремль заинтересован в том, чтобы кризис в Абхазии разрешился мирным путем, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 10 января лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния добился отмены итогов президентских выборов, на которых уступил Раулю Хаджимбе лишь тысячу голосов. Это решение Верховного суда Абхазии было принято на фоне захвата протестующими здания администрации президента в Сухуме. Квициния поблагодарил за поддержку участников протестов. Один из лидеров протеста в Абхазии Теймураз Хишба обратился к протестующим с призывом не покидать здание администрации президента и добиваться немедленной отставки президента Рауля Хаджимбы. Новым главой государства должен стать Аслан Бжания, заявили участники акции протеста.

Девять партий и общественных организаций сразу после оглашения итогов голосования 8 сентября 2019 года потребовали признать выборы несостоявшимися. Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019", заявили они.

С целью помочь сторонам прийти к компромиссу 10 января в Сухум прилетел заместитель секретаря российского Совбеза Рашид Нургалиев, сообщил 10 января "Коммерсант".

На встрече Нургалиев и Хаджимба определили мероприятия, которые позволят стабилизировать ситуацию в стране и предотвратить столкновения сторонников президента и оппозиции, написал со ссылкой на секретаря Совбеза Абхазии Мухамеда Килбу "Интерфакс".

Кремль не заинтересован в дестабилизации ситуации в Абхазии, сказал корреспонденту "Кавказского узла" первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин. Россия "выражает желание, чтобы все решалось в спокойном режиме, без противостояния и кровопролития", отметил он.

По его мнению, жители Абхазии должны сами принять законное решение, которое поможет стране выйти из кризиса. По его словам, они могут, как согласиться, чтобы президент Хаджимба продолжал исполнять свои полномочия, так и решить провести досрочные выборы.

"Сам Хаджимба должен определиться, способен ли он управлять страной в изменившейся ситуации. Оппозиция, со своей стороны, должна понимать, что их действия не должны ставить государственность Абхазии под угрозу", - подчеркнул Затулин.

Кремль в последние годы никакого влияния на политическую ситуацию в Абхазии не оказывал, сказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков. "В России понимают, что в Абхазии нет серьезных сил, которые стремились бы идти антироссийским курсом", - считает он.