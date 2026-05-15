Кавказский узел

00:56, 15 мая 2026

Абхазский чиновник госпитализирован после нападения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Замглавы аппарата правительства Абхазии Кристиан Бжания получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. МВД объяснило инцидент “бытовым конфликтом”. 

О нападении на заместителя главы аппарата Кабмина Абхазии журналисты узнали днем 14 мая, но официально информация была подтверждена только вечером. 

В первоначальных сообщениях утверждалось, что инцидент произошел в Сухуме. “Кристиан Бжания получил огнестрельное ранение. Он доставлен в республиканскую больницу”, – сообщило, в частности, информагентство “Аиашара”. 

Чуть позже стало известно, что ранение чиновник получил в селе Тамыш. “Кристиан Бжания находится в Агудзерском госпитале”, – проинформировало издание Газета.abh.

По информации Минздрава Абхазии, пострадавший находится в стабильном состоянии и угрозы его жизни нет, передало позднее агентство. 

МВД Абхазии вечером распространило официальное сообщение о происшествии, в результате которого Кристиан Бжания получил огнестрельное ранение. По данным милиции, ночью 14 мая у Кристиана Бжания произошел “бытовой конфликт” с неким Владиславом Бжания, который и выстрелил в сотрудника аппарата правительства. Владислав Бжания был доставлен в отдел милиции, сообщил официальный Telegram-канал ведомства. 

“По информации источников, в Кристиана Бжания стреляли в родовом селе Аслана Бжания, и конфликт случился у Кристиана с ближайшим окружением Аслана Бжания”, – отмечает аккаунт novosti_abkhazia в Instagram*. 

"Кавказский узел" также писал, что 21 февраля член высшего совета оппозиционной общественной организации "Аидгылара" Эшсоу Какалия получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. На следующий день был задержан один из трех подозреваемых в покушении на Какалию, член Общественной палаты Абхазии Алхас Гургулия. 27 февраля суд арестовал его на месяц. 

Эшсоу Какалия был главой координационного штаба по выходу из политического кризиса в период, когда протестующие добивались отставки президента Аслана Бжании. Оппозиция заявила, что покушение на Какалию вызвано критикой в адрес главы администрации президента Беслана Эшбы. На сходе оппозиционеры обвинили Беслана Эшбу в обострении политической жизни в Абхазии и призвали его уйти в отставку.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

