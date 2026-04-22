20:02, 22 апреля 2026

Репатриант из России обжаловал в суде отказ в выдаче абхазского паспорта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В суд репатрианту Альберду Иванову пришлось обратиться после того как ему неоднократно отказали в выдаче абхазского паспорта - документа, который согласно закону и Конституции Абхазии он как абазин имеет право получить.  

В Сухумском городском суде под председательством судьи Сарии Миканба началось рассмотрение административного дела по иску репатрианта, абазина Альберда Иванова к паспортному отделу города Сухум.

Предки Альберда Иванова попали на территорию Кабарды, где при регистрации их записали кабардинцами, вместо абазин, сообщил сегодня телеграм-канал "Аиашара".

Около 8 лет назад Альберд приехал в Абхазию и решил остаться. Спустя время создал семью, в которой уже растут трое детей. В повседневной жизни использовал свой российский паспорт. Но всегда хотел восстановить национальность своих предков, которые были абазинами. 

В 2023 году Альберд Иванов решил восстановить исконную национальность своей семьи. Для этого он обратился в суд в Кабардино-Балкарии, куда представил справку Центра изучения культуры и истории народов Кавказа "Абаза". Согласно данному документу, который в том числе основывался на многочисленных научных трудах абхазских и абазинских ученых, было доказано, что фамилия Иванов принадлежит к абхазо-абазинскому роду Иуан-Иванба.

Согласно решению российского суда в документы отца Альберда Иванова внесли изменения в графу национальность "абазин" вместо национальности "кабардинец". На основании этого решения было получено новое свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГС России. Все эти документы он привез в Абхазию и представил в госкомитет по репатриации. Получив статус репатрианта, Иванов подал необходимый пакет документов в паспортный отдел Сухума для получения паспорта граждина Абхазии. 

Однако, спустя 2 месяца ему сообщили, что если он не представит решение российского суда, то он не получит абхазский паспорт. Спустя время Иванов представил запрашиваемое решение российского суда, но в ответ от сотрудников паспортного отдела Сухума услышал, что паспорт он все равно не получит, так как в Абхазии не признаются решения российских судов. 

Все отказы были в устной форме. И только после того как Иванов обратился за юридической помощью, паспортный отдел Сухума выдал ему письменное уведомление, в котором появились дополнительные требования - представить его военный билет, военный билет отца и свидетельство о рождении отца. В этом же письменном уведомлении, ему сообщили, что якобы в соответствии с законом и инструкцией МВД, регулирующей выдачу паспортов, направлен соответствующий запрос для установления его национальной принадлежности.

Количество репатриантов из Северного Кавказа, которым паспортное управление МВД Абхазии не выдает национальный паспорт гражданина Абхазии, уже превысило 80 человек. Подобная практика по разным данным применяется уже около 2 лет, утверждает Telegram-канал.

Паспортное управление МВД было оповещено о дате и месте проведения судебного заседания, однако, несмотря на это представитель ведомства в суд не явился.

"Кавказский узел" также писал, что в 2024 году старейшины потребовали не принимать противоречащих интересам Абхазии законов. Парламентарии не должны принимать законы, которые вызывают раскол в обществе и способствуют размыванию абхазского этноса, заявили участники совета старейшин. Они предложили разработать программу по репатриации соотечественников и запретить выдавать иностранцам гражданство Абхазии и вид на жительство.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

