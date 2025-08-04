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06:31, 4 августа 2025

Книга адыгских колыбельных презентована в Нальчике

Скриншот видеоролика с презентацией книги адыгских колыбельных песен. Telegram-канал ''Газета Юга''. https://t.me/gazetayuga/7250

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Сборник народных адыгских колыбельных "Гущэхэпхэ" издана тиражом 500 экземпляров, средства на нее собирали энтузиасты.

3 августа в магазине "Книжная среда" в Нальчике прошла презентация сборника народных адыгских колыбельных "Гущэхэпхэ".

Книга издана тиражом 500 экземпляров, средства на издание собраны подписчиками телеграм-канала магазина. По словам основателя проекта Мурата Кокова, "книга включает в себя вступление, посвященное обычаям, связанным с так называемым повязыванием в люльку, а также 12 старинных народных песен и иллюстрации абхазской художницы Саиды Авидзбы, которая выполнила и дизайн издания".

Составитель книги - Ауес Тхакахов, который работал с архивными материалами, работами советского и российского ученого-кавказоведа, этнолога и историка Барасби Бгажнокова и другими источниками.

"Газета Юга" опубликовала видеоролик с презентацией книги. Художник Саида Авидзба призналась, что давно хотела проиллюстрировать детскую книгу. "Колыбельные - это вообще было для меня что-то очень сакральное, тонкое. Я очень обрадовалась этому заказу", - рассказала она.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале в Нальчике состоялся литературный салон, где обсуждалось творчество кавказских писателей, в частности, классика черкесской литературы Адиль-Герея Кешева.

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Автор: "Кавказский узел"

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