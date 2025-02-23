Читательская встреча в Нальчике показала интерес к кавказской литературе

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Энтузиасты из владикавказского книжного клуба посетили литературный салон в Нальчике для совместного обсуждения творчества кавказских писателей. Участники дискуссии сочли важным взаимодействие двух клубов.

22 февраля участники владикавказского книжного клуба совершили ответный визит в литературный салон в Нальчике, участники которого побывали во Владикавказе в июле 2024 года. Тогда участники двух клубов провели совместное обсуждение творчества классика черкесской литературы Адиль-Герея Кешева.

"Такие литературные мосты - это вообще лучшее, что может с нами происходить сегодня. Мы, народы Кавказа, несмотря на то, что соседи, мало знаем о культуре и, в частности, о литературе друг друга. А незнание порождает ложные стереотипы и выпячивание собственного величия. Знакомство, поездки друг к другу, культурное взаимообогащение помогают эти стереотипы развеять и относиться друг к другу с большим уважением. На лето мы планируем приезд к нам новых гостей из соседних городов и сами собираемся в поездки", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" основатель владикавказского клуба, журналист и главный редактор литературного журнала «Дарьял» Алан Цхурбаев.

Мы в какой-то изоляции находимся, друг о друге очень мало знаем

Схожее мнение высказала организатор нальчикского клуба "Книжный салон" Марина Битокова. "Этот формат взаимных поездок друг к другу очень важен, потому что он позволяет увидеть друг друга. Мы в какой-то изоляции находимся, друг о друге очень мало знаем. Чуть-чуть лучше дело обстоит с классиками, потому что в советское время была программа популяризации этой литературы. А сейчас на государственном уровне этого нет, и приходится нам самим немножно заполнять эти пробелы, потому что это очень важная работа. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча отчасти повлияла на то, чтобы читать и узнавать друг друга больше", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Студентка Самира - постоянная участница нальчикского книжного салона. В 2024 году она ездила на встречу во Владикавказе. «Это большое счастье, что мы вот так ездим друг к другу. Наверное, это то прекрасное, что есть в литературном сообществе, то, что нас объединяет. И сегодняшняя встреча такая неформальная, тёплая. В литературном салоне мы собираемся каждый месяц, у нас есть такой костяк уже. Хоть и говорят сейчас, что люди мало читают, на самом деле это не так», - сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Это коммуникация, которой как раз не хватает республикам Северного Кавказа

Взаимодействие двух клубов одобрила и журналистка Анжела Секрекова, участница книжного салона в Нальчике. «Это коммуникация, которой как раз не хватает республикам Северного Кавказа, как ни странно, хотя все мы здесь очень близко живём и много нас объединяет. Но такие вылазки культурные, творческие, просто по своей инициативе, к сожалению, редко случаются. Поэтому круто, что Марина и Алан это придумали. Я знаю, что клуб уже был в гостях во Владикавказе, девушки очень тепло отзываются и вспоминают эту поездку, поэтому надеюсь, что формат приживётся. То, что нас объединяет и различает, не может не быть предметом интереса того, кто здесь живёт», - поделилась она с корреспондентом "Кавказского узла".

Книжный клуб во Владикавказе открылся в 2021 году, после пандемии коронавируса. «Я никогда не думал, что книжный клуб протянет так долго, когда его создавал. Но был такой знак, который подвиг меня вести клуб постоянно – когда на второй встрече клуба подрались два молодых парня из-за текста, который был вынесен на обсуждение. Это было для меня символом того, что люди нуждаются в площадке, где бы мы все могли говорить и спорить без кулаков о произведениях осетинских или северо-кавказских авторов. Именно такой формат я и выбрал для клуба, потому что понял, что очень мало людей знают, о чем пишут местные писатели, это факт. Я и сам находился в этом заблуждении о том, что местная литература мертва или находится в полуживом состоянии. И, к счастью, я его развеял. Я вижу свою миссию в том, чтобы развеять туман. Эту литературу, эти имена нужно вытащить на свет Божий, их тексты надо донести до читателя, и наш книжный клуб именно для этого и существует», - рассказал Алан Цхурбаев.

Организаторы книжного клуба выпустили девять аудиокниг кавказских авторов

Владикавказский книжный клуб называется «Readers оn the storm», но чаще клуб называют просто «книжным клубом Цхурбаева». Каждые две недели в клубе обсуждают новое произведение, которое связано с Кавказом. Это и современные авторы, и те, кого относят к классикам.

Если мы живем на Северном Кавказе, мы должны читать местных авторов

«Если мы живем на Северном Кавказе, мы должны читать местных авторов, чтобы знать, что тревожит местных людей. Писатель рассказывает нам о месте или о времени, в котором он находится. Мне, как человеку, который занимается развитием литературы на Кавказе, постоянно приходится находить каких-то авторов, и я сам удивляюсь тому, что они мне рассказывают. И я хочу донести это до других людей, чтобы они узнали, как богата наша жизнь, как она неоднородна здесь, я хочу, чтобы они знали, о чем беспокоятся местные молодые люди, которые берут в руки перо и пытаются свои беспокойства, проблемы, свои мечтания высказать на бумаге», – сказал основатель клуба.

Аудитория книжного клуба, по его словам, - это люди разного возраста и профессий, от кузнеца до депутата. Посещение книжного клуба чаще всего бесплатно, иногда за пожертвование любого размера. Пожертвования и спонсорская помощь нужны клубу, чтобы проводить литературные конкурсы и работать над другими проектами. Один из таких проектов «Книжный клуб. Аудио» – создание аудиоверсий произведений кавказских авторов.

«За год нашей работы [над аудиокнигами] мы озвучили девять произведений – это восемь рассказов и одна объемная повесть русского писателя Владимира Икскуля. Это почти забытое ныне имя, последний раз его издавали больше полувека назад. Икскуль попал на Кавказ в начале прошлого века благодаря случайному знакомству и остался жить в Осетии, под Владикавказом, на несколько лет. Здесь он по большому счету и стал писателем, посвятив несколько повестей описанию местного быта, жизни, традиций. Самая известная из них, «Святой Илья горы Тбау», получила аж две полнометражные экранизации в советское время. Ее мы и озвучили, а позже обсудили в книжном клубе. Сошлись во мнении, что по уровню изложения до Льва Толстого Икскуль не дотягивает, но документальная ценность написанного спустя век сохраняет свою актуальность», - рассказал Алан Цхурбаев.

Мы не хотим, чтобы это был самиздат, качество для нас очень важно

К производству аудиокниг привлекаются профессиональные дикторы из Осетии, поскольку, по словам Цхурбаева, качество продукта стоит в приоритете проекта. «Конечно, нам бы хотелось ускориться и производить больше аудиокниг, но их производство требует финансовых затрат, и мы не всегда с этим справляемся. Все аудиокниги записывают на студиях специалисты-дикторы и монтируются профессионалами. Мы не хотим, чтобы это был самиздат, качество для нас очень важно. В любом случае аудиопроект книжного клуба продолжает свою работу, и мы смотрим вперед с оптимизмом», - сказал он.

Слушатели подтвердили востребованность формата аудиокниг

Документальный фотограф Ольга Юнашева часто участвует в дискуссиях книжного клуба во Владикавказе. «Я начала ходить в книжный клуб, потому что поняла, что у меня очень большой пробел в этой области. Благодаря книжному клубу я поняла, что не знаю осетинских авторов, кроме тех, про которых знают все. Мне это интересно, я живу в Осетии и мне интересно всё, что связано с осетинской культурой. Для меня аудиоформат книг очень востребован, потому что я много хожу и езжу, поэтому читать книги времени не бывает. Поэтому я очень обрадовалась, когда появились книги осетинских писателей. Искать и покупать печатные издания либо искать в интернете тексты, читать с телефона - это неудобно, для меня это было преградой для изучения осетинской литературы. Поэтому аудиоформат - это для меня. С удовольствием слушаю всё, что появляется. Интересно всё – классика, современные авторы, осетинская фантастика», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Здорово, что появился такой проект

Режиссер Артур Омаров признался, что благодаря конкурсу книжного клуба начал писать рассказы и теперь публикуется в литературных изданиях. Он также считает, что сейчас аудиокниги - востребованный формат.

«Очень здорово, что появился такой проект, как "Книжный клуб. Аудио", потому что аудиокниги как формат всё больше набирают популярность. Вплоть до того, что становится сейчас одним из передовых форматов, когда, например, книга выходит как аудиосериал раньше печатной версии. Поэтому очень здорово, что появилась инициатива, которая позволяет перевести книги осетинских авторов в аудио. Формат актуален для сегодняшнего времени, когда и ритмы ускоряются, и у людей всё меньше остаётся возможностей на бумажные книги. Тем более многие книги проекта в принципе очень сложно достать в бумажной версии, потому что они либо не переиздавались, либо выходили маленькими тиражами», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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