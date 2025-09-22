Аэропорт Сухума получил разрешение на авиасообщение с Нальчиком

Сухумский аэропорт, в мае возобновивший работу после 32-летнего перерыва, получил разрешение на авиасообщение со столицей Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая первый за 32 года регулярный авиарейс из Москвы в Сухум (грузинское название города - Сухуми) совершила авиакомпания "ЮВТ Аэро". Авиарейсом, рассчитанным на 50 мест, воспользовались 49 пассажиров.

7 февраля аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс с пассажирами из Москвы. Тогда же было заявлено, что из аэропорта после начала туристического сезона будут совершаться регулярные рейсы в города России. Авиаперелеты из России в Сухум было решено начать с 1 мая, как и рейсы электропоезда между Сириусом и Абхазией.

Аэропорт "Сухум", откуда уже выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск, получил разрешение на авиасообщение с еще двумя российскими городами - Уфой и Нальчиком, сообщил агентству ТАСС министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия.

"Уфа, Нальчик - получено разрешение на авиасообщение, параллельно прорабатывается вопрос привлечения воздушных судов, обеспечения пассажиропотока", - приводит сегодня его слова агентство.

Сотрудница Минтуризма Абхазии наказана за слова о туристах Руководитель отдела Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая отстранена от должности после высказывания о том, что Абхазии невыгодны бедные туристы из России.

Абхазские власти делают акцент на увеличении числа существующих авиарейсов и расширении географии полетов, отметил министр. "В настоящее время делаем большой упор на развитие транспорта. Авиасообщение с Сухумом началось с 1 мая, и на текущий момент абсолютно позитивные итоги, очень хороший контакт с российскими транспортными властями, выстраиваются отношения с различными регионами РФ. Обсуждаются вопросы увеличения количества рейсов по уже существующим направлениям и открытие новых направлений", - сказал Миквабия.

Напомним, принимать пассажирские рейсы сухумскому аэропорту было запрещено с конца грузино-абхазской войны в 1993 году. 17 июня 2023 года стало известно, что Россия и Абхазия подписали соглашение о реконструкции аэропорта до конца 2024 года за счет средств частного российского инвестора.

Полеты в Сухум важны для имиджа властей Абхазии и экономического развития, в том числе сферы туризма, указали аналитики. Они, как и туроператоры спрогнозировали рост турпотока и увеличение частоты рейсов.

Грузия и Евросоюз осудили запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, назвав это нарушением территориальной целостности Грузии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

При этом в мае 2023 года Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года, а также подписал указ, разрешающий гражданам Грузии въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. 10 октября 2024 года Путин расширил действие безвизового режима для граждан Грузии.