Аэропорт Сухума получил разрешение на авиасообщение с Нальчиком
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Сухумский аэропорт, в мае возобновивший работу после 32-летнего перерыва, получил разрешение на авиасообщение со столицей Кабардино-Балкарии.
Как писал "Кавказский узел", 1 мая первый за 32 года регулярный авиарейс из Москвы в Сухум (грузинское название города - Сухуми) совершила авиакомпания "ЮВТ Аэро". Авиарейсом, рассчитанным на 50 мест, воспользовались 49 пассажиров.
7 февраля аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс с пассажирами из Москвы. Тогда же было заявлено, что из аэропорта после начала туристического сезона будут совершаться регулярные рейсы в города России. Авиаперелеты из России в Сухум было решено начать с 1 мая, как и рейсы электропоезда между Сириусом и Абхазией.
Аэропорт "Сухум", откуда уже выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск, получил разрешение на авиасообщение с еще двумя российскими городами - Уфой и Нальчиком, сообщил агентству ТАСС министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия.
"Уфа, Нальчик - получено разрешение на авиасообщение, параллельно прорабатывается вопрос привлечения воздушных судов, обеспечения пассажиропотока", - приводит сегодня его слова агентство.
Абхазские власти делают акцент на увеличении числа существующих авиарейсов и расширении географии полетов, отметил министр. "В настоящее время делаем большой упор на развитие транспорта. Авиасообщение с Сухумом началось с 1 мая, и на текущий момент абсолютно позитивные итоги, очень хороший контакт с российскими транспортными властями, выстраиваются отношения с различными регионами РФ. Обсуждаются вопросы увеличения количества рейсов по уже существующим направлениям и открытие новых направлений", - сказал Миквабия.
Напомним, принимать пассажирские рейсы сухумскому аэропорту было запрещено с конца грузино-абхазской войны в 1993 году. 17 июня 2023 года стало известно, что Россия и Абхазия подписали соглашение о реконструкции аэропорта до конца 2024 года за счет средств частного российского инвестора.
Полеты в Сухум важны для имиджа властей Абхазии и экономического развития, в том числе сферы туризма, указали аналитики. Они, как и туроператоры спрогнозировали рост турпотока и увеличение частоты рейсов.
Грузия и Евросоюз осудили запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, назвав это нарушением территориальной целостности Грузии.
Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.
При этом в мае 2023 года Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года, а также подписал указ, разрешающий гражданам Грузии въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. 10 октября 2024 года Путин расширил действие безвизового режима для граждан Грузии.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.