Наблюдатели не заметили нарушений на участке в Черкесске

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На избирательном участке в Черкесске наблюдатели за ходом голосования во втором туре выборов президента Абхазии не заметили нарушений.

Как писал "Кавказский узел", сегодня проходит голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. Открылись 154 избирательных участка, в том числе два в России (в Москве и Черкесске). На участке в Москве образовались очереди из желающих проголосовать.

Во втором туре выборов участвуют и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, ни один из пяти кандидатов не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

На избирательном участке в Черкесске голосование проходит спокойно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель штаба Адгура Ардзинбы Тимур Жиров. "Всё тихо, спокойно, явка избирателей нормальная для второго тура. Сейчас [около 11.30 мск] более 400 избирателей пришло. Это меньше по сравнению с первым туром, но это нормально", - сказал он.

По его наблюдениям, попыток нарушить избирательный процесс не было. «Никто не ведёт недопустимую в день выборов агитацию. Мы не сторонники таких действий. И наши соперники, думаю, тоже», - заявил Жиров.

Руководитель общественной организации «Абаза» в Карачаево-Черкесии Умар Кончев также сообщил, что голосование проходит без нарушений. «В принципе, явка достаточно высокая. Насколько я наблюдал, всё нормально проходит», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии".

Перед первым туром выборов организации абхазских ветеранов Кабардино-Балкарии и Адыгеи, а также абазины Карачаево-Черкесии попросили увеличить число участков в России, и глава ЦИК России заявила о готовности открыть новые участки. Однако 30 января стало известно, что Центризбирком Абхазии отказался открыть новые участки в России.

Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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