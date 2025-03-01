Очереди избирателей образовались на участке в Москве

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Повышенная явка желающих проголосовать во втором туре выборов президента Абхазии наблюдается сегодня на избирательном участке в Москве.

Как писал "Кавказский узел", сегодня проходит голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. Открылись 154 избирательных участка, в том числе два в России (в Москве и Черкесске). На одном из участков в Гагре был задержан человек, который проводил незаконные опросы.

Во втором туре выборов участвуют и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, ни один из пяти кандидатов не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

На избирательном участке в Москве сегодня с утра наблюдалась повышенная активность. За час этот участок, по оценке корреспондента "Кавказского узла", посетили не менее 300 человек. К рамкам выстраивались длинные очереди - в какой-то момент в них стояло около 90 человек.

Люди приходили поодиночке, компаниями, семьями, а также организованными группами. Участник одной из таких групп, 18-летний Тагир, пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что ему и другим курсантам из Абхазии, которые учатся в военном училише в Санкт-Петербурге, руководство училища предложило поехать на выборы.

При этом, в отличие от 15 февраля, когда осмотр у рамок металлодетекторов носил больше формальный характер, сегодня силовики просили входящих расстегнуть куртки, открыть сумки и интересовались, нет ли с собой йода или зеленки. В помещении присутствовал также кинолог со служебной собакой.

В самом зале для голосования восемь членов избирательной комиссии в достаточно быстром темпе принимали избирателей, повторяя им, что нужно ставить галочку в клетке, а не вычеркивать непонравившегося кандидата, поскольку в этом случае бюллетень будет считаться недействительным.

Члены избирательной комиссии отказались от каких-либо комментариев, поэтому корреспондент "Кавказского узла" ограничился опросом избирателей, выходивших с участка. Мужчина средних лет, отказавшийся представиться, сообщил, что пришел на выборы по своей воле. "Голосую за того, за кого душа подсказала", - сказал он.

Курсант из Санкт-Петербурга Тагир также заявил, что с самого начала знал, за кого будет голосовать. То же сообщила и 55-летняя пенсионерка-инвалид Аида, отметив, что сделала свой выбор "с самых первых дней".

Абхазия - моя родина, поэтому я и пришел голосовать

75-летний пенсионер, ранее, по его словам, работавший в Абхазии прокурором, тоже заявил, что с самого начала знал, за кого отдаст голос. "Несмотря на то, что я живу в Москве, Абхазия - моя родина, поэтому я и пришел голосовать", - отметил он.

50-летняя врач из Москвы Ася, как и остальные, сказала, что с самого начала знала, за кого проголосует. На участок, по словам женщины, она пришла без чьей-либо просьбы.

Активность избирателей на участке в Москве к 12 часам была выше, чем в первом туре голосования, сообщил председатель участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия. "Активность превысила активность двухнедельной давности. На этот момент проголосовали около 700 человек, 680 [человек], примерно так", - сказал он. В первом туре, по его данным, к 12 часам на этом участке проголосовали более 500 человек, пишет ТАСС.

Досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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