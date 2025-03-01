RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:39, 1 марта 2025

В Гагре зафиксировано нарушение на выборах

Урна для голосования. Фото: https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестный проводил незаконные опросы на избирательном участке, он задержан и передан силовикам.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Абхазии проходит голосование в рамках второго тура выборов президента.

15 февраля в первом туре досрочных президентских выборов ни один кандидат не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

В Гагре задержан неизвестный, который проводил незаконные опросы на одном из избирательных участков, сообщило сегодня в своем телеграм-канале ИА "Аиашара".

Избирательный участок, о котором идет речь, расположен в техникуме имени Кехирипа, уточнил телеграм-канал "Абхазия Центр".

Неизвестный задержан на 13-м округе, участок № 1, его передали сотрудникам правоохранительных органов, сообщил телеграм-канал "D News Абхазия".

На 10.33 мск на сайте ЦИК Абхазии, МВД и прокуратуры республики нет сообщений о нарушении во время голосования в Гагре.

Напомним, в Абхазии досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку и вскоре покинул Абхазию. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

*деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Избирательный участок. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи программы Copilot
08:05, 1 марта 2025
Второй тур выборов президента начался в Абхазии
01:17, 1 марта 2025
Аналитики поспорили о соблюдении "дня тишины" в Абхазии
Избирательный участок. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=0YGwiiTh_Uw
19:34, 28 февраля 2025
Аналитики оценили влияние дебатов на выбор граждан Абхазии
Кандидаты в президенты Адгур Ардзинба и Бадра Гунба во время теледебатов. 27 февраля 2025 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/live/XkL.sLtHtYk
13:59, 28 февраля 2025
Ардзинба и Гунба в предвыборных дебатах поспорили о кризисе в Абхазии
Избирательный участок. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2025-02-15/501373-v_abhazii_prohodyat_vneocherednye_prezidentskie_vybory
19:32, 27 февраля 2025
Аналитики оценили активность кандидатов перед вторым туром выборов в Абхазии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:43, 28 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
58
Предвыборные дебаты и смыл. В Абхазии люди итак знают, за кого голосуют
Фото
08:08, 28 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
33
Позиция РФ предопределила расстановку сил на завтрашних выборах в Абхазии
Фото
11:47, 21 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
66
Абхазская оппозиция (зря) требует, чтобы её не называли протурецкой и прозападной
Все блоги
Справочник
Скриншоты https://www.bbc.com/azeri/, https://dzen.ru/sputnikaz, https://www.meydan.tv/ru/article/v-azerbajdzhane-annulirovana-korrespondentskaya-akkreditacziya-golosa-ameriki/, https://turan.az/ru/obshhestvo/obrashhenie-k-citateliam-informacionnogo-agentstva-turan-790363 Главное о закрытых в Азербайджане медиа

Плакат, осуждающий центральную прессу в лице газеты «Правда». Ереван, лето 1988. Фото: own collection https://ru.wikipedia.org Сумгаитские погромы 1988 года

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
10:07, 1 марта 2025
BERG...man Tbilisi
25
В Абхазии выбирают президента. Фаворит Кремля идёт к победе на "референдуме"
Фото
16:43, 28 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
58
Предвыборные дебаты и смыл. В Абхазии люди итак знают, за кого голосуют
Фото
08:08, 28 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
33
Позиция РФ предопределила расстановку сил на завтрашних выборах в Абхазии
Фото
11:47, 21 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
66
Абхазская оппозиция (зря) требует, чтобы её не называли протурецкой и прозападной
Фото
09:09, 21 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
16
Переговоры Гунба - Ардзинба ничего не решат, если одна сторона не признает поражения
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Пляж "Афалина". Стоп-кадр видео Юрия Озаровского от 28.02.25, https://t.me/MoreOz/89585.
28 февраля 2025, 21:20
Блогер счел недостаточным число сборщиков мазута в Анапе

Рубен Варданян с азербайджанскими силовиками. Кадр видео Baku TV от 28.09.23, https://www.youtube.com/watch?v=jCumNjZ4FAw
28 февраля 2025, 17:06
Армянские НПО призвали Красный Крест провести медобследование Варданяна

Александр Бастрыкин. Фото: предоставлено пресс-службой СК РФ
28 февраля 2025, 15:34
Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей дагестанского села

Рубен Варданян. Фото: https://1news.az/news/20230925124504675-Ruben-Vardanyan-pytalsya-bezhat-iz-Karabakha-pereodevshis-zhenshcinoi-SMI
28 февраля 2025, 12:05
Армянские оппозиционеры выступили в поддержку Рубена Варданяна

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше