В Гагре зафиксировано нарушение на выборах

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Неизвестный проводил незаконные опросы на избирательном участке, он задержан и передан силовикам.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Абхазии проходит голосование в рамках второго тура выборов президента.

15 февраля в первом туре досрочных президентских выборов ни один кандидат не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

В Гагре задержан неизвестный, который проводил незаконные опросы на одном из избирательных участков, сообщило сегодня в своем телеграм-канале ИА "Аиашара".

Избирательный участок, о котором идет речь, расположен в техникуме имени Кехирипа, уточнил телеграм-канал "Абхазия Центр".

Неизвестный задержан на 13-м округе, участок № 1, его передали сотрудникам правоохранительных органов, сообщил телеграм-канал "D News Абхазия".

На 10.33 мск на сайте ЦИК Абхазии, МВД и прокуратуры республики нет сообщений о нарушении во время голосования в Гагре.

Напомним, в Абхазии досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку и вскоре покинул Абхазию. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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