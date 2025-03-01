Второй тур выборов президента начался в Абхазии

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Для голосования в рамках второго тура выборов президента сегодня 152 избирательных участка открылись в Абхазии, а также по одному в Черкесске и Москве.

Как информировал "Кавказский узел", ранее абхазские аналитики высказали полярные мнения по поводу того, соблюдался ли "день тишины" накануне второго тура президентских выборов. Они особо отметили роль телеграм-каналов, в которых так или иначе звучали слова в поддержку обоих кандидатов.

15 февраля в первом туре досрочных президентских выборов ни один кандидат не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Сегодня в 08.00 (аналогично мск) в Абхазии начали работу 152 избирательных участка для голосования в рамках второго тура выборов президента, сообщил телеграм-канал "Абхазия Центр".

За пределами Абхазии еще по одному избирательному участку открыто в Москве и Черкесске, отметило ИА "АпсныПресс".

Напомним, досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку и вскоре покинул Абхазию. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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