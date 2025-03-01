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01:17, 1 марта 2025

Аналитики поспорили о соблюдении "дня тишины" в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абхазские аналитики высказали полярные мнения по поводу того, соблюдался ли "день тишины" накануне второго тура президентских выборов. Они особо отметили роль телеграм-каналов, в которых так или иначе звучали слова в поддержку обоих кандидатов.

15 февраля в первом туре досрочных президентских выборов ни один кандидат не набрал достаточное для победы число голосов, и второй тур выборов назначен на 1 марта, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Эксперты, опрошенные 28 февраля корреспондентом "Кавказского узла", высказали различные мнения по поводу того, как в Абхазии соблюдался "день тишины".

Юрист НПО "Центр гуманитарных программ" Саид Гезердава отметил, что в "день тишины" прежде всего запрещена прямая агитация за кандидатов. "Но это имело смысл до появления телеграм-каналов. Теперь агитация все равно продолжается, а ЦИК не реагирует, видимо, полагая, что это малозначительные нарушения, и его контролю они не подлежат", - отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что не прекращалась и работа людей, которых штабы кандидатов назначили ответственными за работу с той или иной группой населения.

Политолог Нателла Акаба, напротив, сочла, что "день тишины" соблюдался. "Никакой агитации я в этот день не видела и не слышала", - заявила она.

Аналитик, много лет занимающийся изучением Абхазии, и говоривший на условиях анонимности, занял промежуточную позицию. Он подчеркнул, что стороны выплеснули все эмоции в предыдущий день. "А сегодня (28 февраля) никаких заявлений не делали, только тг-каналы лениво переругивались. Единственное что было – визит лидера армянской общины к могиле Владислава Ардзинбы, где он пообещал "следовать курсу Владислава". Был ли это призыв голосовать за кого-то или просто максимально неясное заявление, чтобы потом присоединится к победителю - непонятно", – заявил он. 

Все эксперты единогласно отметили, что недавний скандал с запретом вывоза мимозы в Россию не оказал влияния на предвыборную кампанию.

Запрет на ввоз мимозы в Россию появился на фоне приближающегося второго тура президентских выборов в Абхазии. В российской лаборатории в мимозе нашли вредителя, но абхазская лаборатория не подтверждает эти данные, заявил глава Минсельхоза Абхазии. И.о. президента Абхазии Валерий Бганба усомнился, что запрет на ввоз мимозы в Россию обоснован. Запрет на вывоз мимозы из Абхазии может быть использован кандидатами во втором туре президентских выборов, предположили пользователи Telegram. Запрет поставок в Россию мимозы из Абхазии, в котором многие усматривают политические мотивы, не принесет провластному кандидату Бадре Гунбе дополнительных голосов и даже способен вызвать обратный эффект, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Гезердава заметил, что все ограничилось шутками сторонников оппозиционного кандидата Адгура Ардзинбы, что теперь у провластного кандидата Бадри Гунбы, уже продемонстрировавшего, как он "решает проблемы", появилась еще одна возможность показать свое умение. "Уже появилась версия, что, поскольку продавать мимозу уезжает довольно много людей, власти решили таким образом оставить избирателей в Абхазии на время выборов», - подчеркнул он.

По мнению анонимного аналитика, о скандале уже практически забыли. «Он оказался настолько вытеснен из информационного поля, что даже непонятно, сохраняется запрет на вывоз мимозы или его уже отменили», - отметил он.

Акаба и вовсе сочла, что скандал с вывозом мимозы не имел никакого отношения к предвыборной кампании.

Досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку и вскоре покинул Абхазию. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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