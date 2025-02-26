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20:15, 26 февраля 2025

Пользователи Telegram поспорили о связи запрета на вывоз мимозы из Абхазии с выборами

Абхазские предприниматели на границе в ожидании разрешения на вывоз мимозы. Скриншот фото из Telegram-канала "D News Абхазия" от 25.02.25, https://t.me/DNAbkhazia/9627.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запрет на вывоз мимозы из Абхазии может быть использован кандидатами для увеличения числа голосов во втором туре президентских выборов, предположили пользователи Telegram. За кризис на границе полностью ответственны нынешние власти, возразили оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", после нескольких дней затора на пункте пропуска предприниматели, которые не смогли доставить цветы в РФ, устроили митинг на границе. Запрет на ввоз мимозы в Россию появился на фоне приближающегося второго тура президентских выборов в Абхазии. В российской лаборатории в мимозе нашли вредителя, но абхазская лаборатория не подтверждает эти данные, заявил глава Минсельхоза Абхазии. И.о. президента Абхазии Валерий Бганба усомнился, что запрет на ввоз мимозы в Россию обоснован.

Как следует из видео, снятого на границе пользователем David Zhvania, на границе скопились несколько фур и газелей с мимозой. По его словам, на пропускном пункте "Псоу" насчитывается как минимум 7 фур и около 15 "газелей", которые ждут разрешения на вывоз мимозы.

Часть пользователей возложили ответственность за кризис с вывозом мимозы на и.о президента Абхазии Валерия Бганбу. Такое мнение, в частности, выразили пользователи в Telegram-канале "Amralife", у которого насчитывается 31 749 подписчиков.

"Пока Валерий Бганба занимается расстановкой своих людей экономика республики рушится. Мимозный кризис – это его личная ответственность", - написала Ольга Волкова.

"Страсть Валерия Бганба к перетряхиванию кадров оборачивается экономическим крахом для Абхазии. Экспорт мимозы – яркий пример последствий его некомпетентности", - указал пользователь goodcobra.

Часть пользователей указали, что кандидат в президенты Адгур Ардзинба ничего не сделал для реальной помощи застрявшим на границе людям.

"Критиковать легко, Адгур, а что ты предлагаешь взамен? Вместо голословных обвинений предъяви обществу конструктивный план выхода из кризиса с экспортом мимозы", - подчеркнул Ivan Petrov.

"Ардзинба снова использует беду людей в качестве трамплина для собственной популярности? Неужели у него нет более достойных методов привлечения внимания избирателей?" - спросил Сергей.

"Не кажется ли подозрительной такая активная критика от Ардзинба? Не пытается ли он искусственно раздуть проблему с мимозой, чтобы заработать политические очки на чужом несчастье?" - прокомментировал Serg Polyakov.

Часть пользователей уверены, что кризис на границе создан в интересах кандидата в президенты Бадры Гунбы.

"Теперь все понятно - лишить людей куска хлеба, лишь бы они не выехали и проголосовали за Гунбу, какой цинизм", - прокомментировала Лиза в Telegram-канале "Республика", у которого насчитывается 19 242 подписчика.

"Два варианта: 1) местная лаборатория трипс не обнаружит, Бадра обратится к российской стороне  и решит вопрос; 2) Бадра обратится к российской стороне и трипс исчезнет.  В любом случае ждем спасения от кандидата, который и с самолетами, и с поездами, и со светом решает, что уж там какой-то «морозостойкий» трипc", - предположил пользователь ЕС.

Другие пользователи не согласились, что запрет на ввоз мимозы связан с выборами.

"Если бы реально хотели "запереть", то сделали бы это дня через два, когда до выборов не осталось бы времени вовсе", - указал Raul Lakerbay.

"В прошлые годы это было. Не из-за Гунба. Растения бывают с вредителями, это стандартная ситуация", - написала Еснат в Telegram-канале "D News Абхазия",  на который подписаны 18 773 человека.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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