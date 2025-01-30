RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:26, 30 января 2025

Центризбирком Абхазии отказался открыть новые участки в России

Центризбирком Абхазии. Фото: http://abkhazinform.com/media/k2/items/cache/f238b3e121deb508beeea5de99e48990_XL.jpg

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Открытие новых участков за пределами Абхазии для голосования на выборах президента по закону возможно лишь за 30 дней до выборов, заявил Центризбирком. Изменения в действующее законодательство может внести парламент, указал посол Абхазии в России.

Как сообщал "Кавказский узел", организации абхазских ветеранов Кабардино-Балкарии и Адыгеи, а также представители абазинцев Карачаево-Черкессии попросили увеличить число участков в России для голосования на выборах президента Абхазии, назначенных на 15 февраля. О готовности открыть новые участки заявила глава ЦИК России.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

Центризбирком Абхазии выпустил заявление, в котором заявил о невозможности открыть в России дополнительные участки для голосования на выборах президента Абхазии.

В заявлении указано, что "с момента признания независимости и суверенитета Республики Абхазия со стороны Российской Федерации, выборы Президента Республики Абхазия традиционно проводились на территории России с 2009 года в двух городах: в столице - городе Москве и на Северном Кавказе - в городе Черкесске, где компактно проживают представители абхазо-абазинского народа - граждане Республики Абхазия".

"В соответствии с избирательным законодательством Республики Абхазия, образование избирательных участков за пределами территории Республики Абхазия и формирование участковых избирательных комиссий происходит по обращению руководителя дипломатического представительства Республики Абхазия в иностранном государстве. На основании данного обращения, ЦИК Республики Абхазия образовал избирательные участки за пределами территории Республики Абхазия и сформировал составы избирательных комиссий указанных участков за 30 дней до дня выборов, в строгом соответствии с действующим избирательным законодательством Абхазии", - процитировала сегодня заявление "Нужная газета".

Схожую позицию высказал и посол Абхазии в Москве Алхас Квициния. Он отметил, что не направляет поступающие обращения об открытии новых участков в Центризбирком, "не потому, что против открытия новых избирательных участков". "Выборное законодательство Республики Абхазия не позволяет нам это сделать, дабы не нарушать конституционный закон. Подавляющая часть ваших обращений была направлена и получена посольством после истечения, согласно выборному законодательству Республики Абхазия, приемлемых сроков принятия решений по образованию избирательных участков за пределами Абхазии", - процитировало слова Квицинии "Апсныпресс" 29 января. 

Он пояснил, что изменения в действующее законодательство о выборах вносятся парламентом Республики Абхазия.

Глава Центризбиркома Абхазии Дмитрий Маршан обсудил вопросы открытия дополнительных участков с главой Центризбиркома России Эллой Памфиловой, сообщается на сайте Центризбиркома Абхазии. Памфилова отметила, что "в случае изменения избирательного законодательства Республики Абхазия в части сроков образования избирательных участков за пределами территории Республики Абхазия и формирования их составов", ЦИК России готов оказать содействие посольству Абхазии в открытии дополнительных участков на территории России, указано в сообщении от 29 января.

В предвыборной гонке за пост президента Абхазии участвуют пять кандидатов - вице-президент Бадра Гунба, который после отставки Бжании был назначен и.о. главы республики; бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. Основная борьба пройдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, уверены аналитики.

Отметим, что о просьбах открыть дополнительные участки в России стало известно на фоне обращения исполняющего обязанности главы Абхазии Валерия Бганбы к президенту России Владимиру Путину. Валерий Бганба предупредил об опасности попыток некоторых российских СМИ разделить кандидатов на "пророссийских" и "антироссийских". Бганба попросил Путина "оказать содействие" в недопущении таких процессов.

При этом одна из публикаций, где говорится об антироссийской направленности действий кандидата Адгура Ардзинбы, выпустило агентство "Кабардино-Балкария". 27 января оно опубликовало материал под названием "Абхазская оппозиция выкормлена в Лондоне", в котором указывается, что Ардзинба позиционирует себя как пророссийский кандидат, но "в его штабе работают откровенно прозападные и антироссийские активисты".

Разделение кандидатов в президенты Абхазии на антироссийских и пророссийских неверно, так как политик, не нацеленный на сотрудничество с Россией, не может получить поддержку. Кампанию против Адгура Ардзинбы в российских СМИ опрошенные "Кавказским узлом" аналитики сочли предвыборной манипуляцией.

Напомним, в 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:41, 30 января 2025
Суд в Краснодаре отменил приговор силовикам за избиение Евгения Манченко
14:20, 30 января 2025
Отряд чеченских полицейских отправлен в зону военной операции
13:06, 30 января 2025
Друзья и сторонники пришли в суд поддержать Мельконьянца
12:32, 30 января 2025
"Роснефть" оказалась владельцем мазута в затонувших на Кубани танкерах
09:57, 30 января 2025
Боец из Дагестана убит на Украине
00:31, 30 января 2025
Боец со Ставрополья убит в военной операции
Все события дня
Новости
Портрет Басаева на выставке в Абхазии. Скриншот фото "Аиашара" от 17.10.24, https://t.me/aiashara/7313
21:09, 17 октября 2024
Музей Абхазии убрал в архив фото Басаева и Яганова*
Пасхальное богослужение в одном из храмов Краснодара. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=sV9W5rkrjNQ
11:50, 5 мая 2024
Жители юга России и Кавказа отмечают Пасху
Землетрясение в Турции. Скриншот видео https://www.fontanka.ru/2023/02/07/72037742/
13:00, 7 февраля 2023
Не менее шести граждан республик Южного Кавказа пострадали во время землетрясения в Турции
Михаил Горбачев. Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
03:24, 31 августа 2022
Михаил Горбачев оставил противоречивый след в истории Кавказа
Скриншот страниц "Кавказского узла" в соцсетях
10:14, 16 марта 2022
Блокировка не остановила работу "Кавказского узла"
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:09, 30 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Верховный суд КБР оставил без изменения приговор Ларисе Барагуновой
Фото
19:33, 29 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
об истории с избиением школьника в Кабардино-Балкарии
Фото
18:16, 29 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Деструктивный контент. Нужно ли запретить детям пользоваться соцсетями?
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Пресс-конференция учредителей Платформы III Республика. Фото Фаика Меджада для "Кавказского узла" Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
17:09, 30 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Верховный суд КБР оставил без изменения приговор Ларисе Барагуновой
Фото
19:33, 29 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
об истории с избиением школьника в Кабардино-Балкарии
Фото
18:16, 29 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Деструктивный контент. Нужно ли запретить детям пользоваться соцсетями?
Фото
11:32, 28 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Довели до рукоприкладства. Об одном школьном инциденте 
Фото
11:37, 27 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Суд начал рассматривать дело о повторном увольнении профессора Хоконова
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Евгений Манченко. Кадр из видео youtu.be/k_W1jt7rSoM
30 января 2025, 14:41
Суд в Краснодаре отменил приговор силовикам за избиение Евгения Манченко

Участники беспорядков в аэропорту Уйташ. Стоп-кадр видео RusNews от 29.10.23, https://t.me/rusnews/43400.
29 января 2025, 18:16
Три жителя Дагестана осуждены по делу о беспорядках в Махачкале

Выборы в Азербайджане. Сентябрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
29 января 2025, 12:01
Муниципальные выборы в Азербайджане сопровождаются нарушениями

Птица, пострадавшая от мазута. Фото: пресс-служба администрации Анапы
29 января 2025, 10:15
Более 7,3 тысячи пострадавших от мазута птиц найдены на Кубани

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше