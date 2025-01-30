Центризбирком Абхазии отказался открыть новые участки в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Открытие новых участков за пределами Абхазии для голосования на выборах президента по закону возможно лишь за 30 дней до выборов, заявил Центризбирком. Изменения в действующее законодательство может внести парламент, указал посол Абхазии в России.

Как сообщал "Кавказский узел", организации абхазских ветеранов Кабардино-Балкарии и Адыгеи, а также представители абазинцев Карачаево-Черкессии попросили увеличить число участков в России для голосования на выборах президента Абхазии, назначенных на 15 февраля. О готовности открыть новые участки заявила глава ЦИК России.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

Центризбирком Абхазии выпустил заявление, в котором заявил о невозможности открыть в России дополнительные участки для голосования на выборах президента Абхазии.

В заявлении указано, что "с момента признания независимости и суверенитета Республики Абхазия со стороны Российской Федерации, выборы Президента Республики Абхазия традиционно проводились на территории России с 2009 года в двух городах: в столице - городе Москве и на Северном Кавказе - в городе Черкесске, где компактно проживают представители абхазо-абазинского народа - граждане Республики Абхазия".

"В соответствии с избирательным законодательством Республики Абхазия, образование избирательных участков за пределами территории Республики Абхазия и формирование участковых избирательных комиссий происходит по обращению руководителя дипломатического представительства Республики Абхазия в иностранном государстве. На основании данного обращения, ЦИК Республики Абхазия образовал избирательные участки за пределами территории Республики Абхазия и сформировал составы избирательных комиссий указанных участков за 30 дней до дня выборов, в строгом соответствии с действующим избирательным законодательством Абхазии", - процитировала сегодня заявление "Нужная газета".

Схожую позицию высказал и посол Абхазии в Москве Алхас Квициния. Он отметил, что не направляет поступающие обращения об открытии новых участков в Центризбирком, "не потому, что против открытия новых избирательных участков". "Выборное законодательство Республики Абхазия не позволяет нам это сделать, дабы не нарушать конституционный закон. Подавляющая часть ваших обращений была направлена и получена посольством после истечения, согласно выборному законодательству Республики Абхазия, приемлемых сроков принятия решений по образованию избирательных участков за пределами Абхазии", - процитировало слова Квицинии "Апсныпресс" 29 января.

Он пояснил, что изменения в действующее законодательство о выборах вносятся парламентом Республики Абхазия.

Глава Центризбиркома Абхазии Дмитрий Маршан обсудил вопросы открытия дополнительных участков с главой Центризбиркома России Эллой Памфиловой, сообщается на сайте Центризбиркома Абхазии. Памфилова отметила, что "в случае изменения избирательного законодательства Республики Абхазия в части сроков образования избирательных участков за пределами территории Республики Абхазия и формирования их составов", ЦИК России готов оказать содействие посольству Абхазии в открытии дополнительных участков на территории России, указано в сообщении от 29 января.

В предвыборной гонке за пост президента Абхазии участвуют пять кандидатов - вице-президент Бадра Гунба, который после отставки Бжании был назначен и.о. главы республики; бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. Основная борьба пройдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, уверены аналитики.

Отметим, что о просьбах открыть дополнительные участки в России стало известно на фоне обращения исполняющего обязанности главы Абхазии Валерия Бганбы к президенту России Владимиру Путину. Валерий Бганба предупредил об опасности попыток некоторых российских СМИ разделить кандидатов на "пророссийских" и "антироссийских". Бганба попросил Путина "оказать содействие" в недопущении таких процессов.

При этом одна из публикаций, где говорится об антироссийской направленности действий кандидата Адгура Ардзинбы, выпустило агентство "Кабардино-Балкария". 27 января оно опубликовало материал под названием "Абхазская оппозиция выкормлена в Лондоне", в котором указывается, что Ардзинба позиционирует себя как пророссийский кандидат, но "в его штабе работают откровенно прозападные и антироссийские активисты".

Разделение кандидатов в президенты Абхазии на антироссийских и пророссийских неверно, так как политик, не нацеленный на сотрудничество с Россией, не может получить поддержку. Кампанию против Адгура Ардзинбы в российских СМИ опрошенные "Кавказским узлом" аналитики сочли предвыборной манипуляцией.

Напомним, в 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.