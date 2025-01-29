Москва убеждает Сухум увеличить число избирательных участков в России

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Организации абхазских ветеранов Кабардино-Балкарии и Адыгеи, а также представители абазинцев Карачаево-Черкессии просят увеличить число участков в РФ для голосования на выборах президента Абхазии. О готовности открыть новые участки заявила глава ЦИК России.

Как сообщал "Кавказский узел", в предвыборной гонке за пост президента Абхазии участвуют пять кандидатов - вице-президент Бадра Гунба, который после отставки Бжании был назначен и.о. главы республики; бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. Основная борьба пройдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, уверены аналитики.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

С просьбой об увеличении числа избирательных участков на выборах президента Абхазии обратились представители Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии организации "Абаза" из Карачаево-Черкессии. Соответствующие письма к спикеру парламента были направлены от лица председателя правления Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии Сергея Яхогоева и председателя совета организации "Абаза" Карачаево-Черкессии Умара Кончева, информирует сегодня ТАСС.

На территории РФ избирательные участки организованы только в двух городах - Москве и Черкесске, отмечает в своем письме Умар Кончев. Всего два участка на территории России не могут в полной мере обеспечить избирательные права граждан Абхазии. При этом законодательство республики не предусматривает возможность дистанционного голосования или же голосования по доверенности, заявил он.

"Отсутствие избирательного участка на территории Кабардино-Балкарской Республики может повлечь ущемление избирательных прав граждан Республики Абхазия избирать президента Республики Абхазия. Для обеспечения реализации прав граждан Республики Абхазия избирать президента Республики Абхазия за пределами Республики Абхазия просим вас рассмотреть возможность в оперативном порядке внести в законодательство Республики Абхазия изменения, которые позволят ЦИК Республики Абхазия сформировать участковые избирательные комиссии на территории Российской Федерации для голосования 15 февраля 2025 года на выборах президента Республики Абхазия", - цитирует агентство заявление председателя правления Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии Сергея Яхогоева.

Только на территории Кабардино-Балкарии проживает около 1 тысячи граждан Абхазии, в том числе добровольцев и инвалидов, отмечает он.

Глава Союза абхазских добровольцев Адыгеи Каплан Куижев также обратился с просьбой организовать в Майкопе участки для голосования. "Многие граждане Абхазии, живущие в Адыгее, хотят принять непосредственное участие в голосовании на выборах президента своей страны. Я уверен, что все они имеют право на это. Однако не у всех есть возможность посетить Абхазию в дни голосования", написала 27 января "Российская газета".

Издание также сослалось на "многочисленные обращения представителей диаспоры", но не привело их имен.

Несколько политических деятелей в Абхазии лишились российского гражданства. 24 января появилась информация о том, что гражданства России лишен депутат парламента Абхазии, глава общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия. Госагентство "Апсныпресс" сообщило, что исполняющий обязанности президента Валерий Бганба поручил министерству иностранных дел Абхазии разобраться в вопросе, связанном с появившейся информацией о лишении гражданства Российской Федерации депутата парламента Кана Кварчии и общественного деятеля Левана Микаи. Telegram-канал "Республика" сообщил, что также гражданства России лишен бывший депутат парламента Тайфун Ардзинба. Кан Кварчия, который отказался участвовать в президентских выборах и предприниматель Леван Микаа уверены, что за лишением их гражданства России стоит бывший президент Аслан Бжания. Они призвали кандидатов в президенты Абхазии выступить с заявлениями по этому поводу. При этом они подчеркнули, что не получали уведомлений о лишении их гражданства.

Отметим, что 28 января председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в Центризбирком поступает много обращений от граждан Абхазии, живущих в России, с просьбой организовать для них избирательные участки.

"Сейчас к нам поступает огромное количество обращений со стороны граждан Абхазии, которые по разным обстоятельствам находятся на территории России, с озабоченностью, поскольку они узнали, что всего на территории России будут открыты, как прежде, всего два избирательных участка", - приводит слова Памфиловой РИА "Новости".

По ее словам, Центризбирком готов оперативно организовать дополнительные участки.

При этом Памфилова уточнила, что для этого необходимо решение ЦИК Абхазии и внесение соответствующих изменений в законодательство. Памфилова уточнила, что решение об открытии участков должно быть принято за 30 дней до выборов, как это предусматривают законы Абхазии. "Мы готовы всегда с большой доброжелательностью и оперативностью, с нашим опытом очень активно, очень оперативно организовать необходимые избирательные участки в том количестве, в котором требуется, чтобы все граждане Абхазии смогли проголосовать", - сказала она.

Отметим, что о просьбах открыть дополнительные участки в России стало известно на фоне обращения исполняющего обязанности главы Абхазии Валерия Бганбы к президенту России Владимиру Путину. Валерий Бганба предупредил об опасности попыток некоторых российских СМИ разделить кандидатов на "пророссийских" и "антироссийских". Бганба попросил Путина "оказать содействие" в недопущении таких процессов.

При этом одна из публикаций, где говорится об антироссийской направленности действий кандидата Адгура Ардзинбы, выпустило агентство "Кабардино-Балкария". 27 января оно опубликовало материал под названием "Абхазская оппозиция выкормлена в Лондоне", в котором указывается, что Ардзинба позиционирует себя как пророссийский кандидат, но "в его штабе работают откровенно прозападные и антироссийские активисты".

Кроме того, российская социологическая служба ВЦИОМ обнародовала результаты исследования электоральной ситуации в Абхазии, где указано, что большинство жителей, согласно результатам опроса, поддерживают Бадру Гунбу. ЦИК Абхазии сообщил, что опрос ВЦИОМ нарушает нормы абхазского законодательства, так как его проведение не было согласовано с Государственным комитетом по статистике, и призвал граждан Абхазии "воздержаться от участия" в опросах по поводу предстоящих выборов.

Напомним, в 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".