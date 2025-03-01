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18:00, 1 марта 2025

Избирком Абхазии зафиксировал нарушения на участке в Черкесске

Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан (справа) на брифинге. 1 марта 2025 года. Кадр видео из телеграм-канала "Республика" https://t.me/respublicaabh/11916

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На участке в Черкесске зарегистрированы попытки избирателей проголосовать с чужими паспортами во втором туре выборов президента Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня проходит голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. Открыты 154 избирательных участка, в том числе два в России (в Москве и Черкесске). На участке в Москве образовались очереди из желающих проголосовать. В Черкесске, по данным наблюдателей, голосование проходит без нарушений.

Во втором туре выборов участвуют и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, ни один из пяти кандидатов не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Председатель ЦИК Дмитрий Маршан на брифинге сообщил о нарушениях на избирательном участке в Черкесске, следует из видео, опубликованного в телеграм-канале "Республика".

"Была попытка нарушить выборный процесс в городе Черкесск. Более девяти актов составлены участковой комиссией города Черкесск... Этим людям проголосовать не дали, так как они с чужими паспортами хотели проголосовать. И все эти акты были утверждены и переданы в Центральную избирательную комиссию", - говорит на видео глава избиркома.

На избирательном участке в селе Аракич Очамчырского района сегодня, по данным источников, попытались проголосовать посторонние люди и произошла потасовка, а голосование было временно приостановлено.

Также, по его словам, после 12 часов Центризбиркому стало известно об инциденте на участке в селе Аракич. "Дело в том, что как раз к 12 часам, когда я пресс-конференцию давал, вопрос стоял о том, что произошло в Аракиче, но я тогда не был информирован, потому что как раз параллельно всё происходило. Потасовка произошла между избирателями во дворе участка, не внутри. Сотрудники вмешались, отрегулировали этот вопрос. Был минут на 15-20 приостановлен этот весь [выборный] процесс, потом они уже отрегулировали, правоохранительные органы навели общественный порядок, и процесс там дальше продолжается", - рассказал Дмитрий Маршан.

Напомним, досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии".

Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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