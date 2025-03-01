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13:51, 1 марта 2025

Источники сообщили о нарушении на участке в Абхазии

Люди около избирательного участка. Фото из телеграм-канала "АМРА-life" https://t.me/amralife/10633

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На избирательном участке в абхазском селе Аракич попытались проголосовать посторонние люди и произошла потасовка.

Как писал "Кавказский узел", сегодня проходит голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. Открылись 154 избирательных участка, в том числе два в России (в Москве и Черкесске). На одном из участков в Гагре был задержан человек, который проводил незаконные опросы.

Во втором туре выборов участвуют и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. 15 февраля, в первом туре выборов, ни один из пяти кандидатов не набрал достаточное для победы число голосов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

В селе Аракич Очамчырского района на избирательном участке пытались проголосовать люди, не прописанные в селе, сообщило в 12.29 мск со ссылкой на свои источники ИА "Аиашара". "На данный момент избирательный участок закрыт, процесс голосования остановлен", - говорится в публикации. Однако уже в 12.53 мск агентство сообщило, что голосование в селе Аракич продолжилось.

На участке в этом селе сторонники одного из кандидатов "устроили драку", и "потасовка продолжилась вне помещения для голосования", пишет анонимный телеграм-канал "АМРА-life".

"На место выехали сотрудники МВД. При этом сам избирательный участок работает в штатном режиме", - отмечается в публикации.

По состоянию на 13.49 мск, МВД Абхазии не опубликовало в своем телеграм-канале информацию об инциденте. В ЦИК Абхазии нет информации о закрытии участка в селе Аракич, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. По его словам, в Центризбирком пока никаких жалоб не поступало, пишет в 13.09 мск "Апсныпресс".

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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