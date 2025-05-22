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07:52, 22 мая 2025

Сотни человек поддержали в Стамбуле акцию памяти жертв Кавказской войны

Участники акции в Стамбуле. 21 мая 2025 года. Фото: Арслан Коч для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около 500 черкесов и представителей других народов Северного Кавказа собрались в Стамбуле в 161-ю годовщину окончания Кавказской войны. Участники акции акцентировали внимание на требованиях признания геноцида, возвращения политической субъектности и права на репатриацию черкесов.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая в Нальчике не менее 2000 человек пришли на митинг в 161-ю годовщину окончания Кавказской войны. До начала митинга в городе состоялось шествие, в котором участвовали жители Северной Осетии и Ингушетии.

Кавказская война, которая велась с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны. 21 мая ежегодно отмечается как День памяти жертв Кавказской войны.

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Историки назвали политизированной память о Кавказской войне
Отношение к памяти о Кавказской войне остается сильно политизированным, власти все активнее возвращаются к имперским трактовкам событий, игнорируя главные ее уроки: попытки насильственной унификации и разрушение систем местного самоуправления углубляют противоречия и конфликты.

21 мая около 500 представителей черкесской общины Турции собрались в центре Стамбула, у станции метро Шишхане, по случаю 161-й годовщины изгнания северо-кавказских народов, большинство из которых были черкесами, с исторической родины, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

Собравшиеся - черкесские активисты, члены политических партий Турции и обычные жители Стамбула - пришли на акцию "Дня памяти и скорби" с флагами Горской республики, Республики Адыгея, Чеченской Республики Ичкерия, Северной Осетии, Абхазии.

Мероприятие традиционно началось с молитвы за погибших в Кавказской войне и во время изгнания черкесов. На установленном мониторе транслировались видеокадры, воспроизводящие исторические события того периода. Со сцены выступали представители национальных общин Турции, организаторы мероприятия, главным из которых является Федерация черкесских организаций Турции «Черкесфед».

По разным оценкам, с исторической родины было изгнано до 1,5 миллиона черкесов, около 400-500 тысяч из них погибли по пути в Османскую империю, сообщил 21 мая телеканал TRT. Черкесская община Турции насчитывает не менее 5 миллионов человек, сами черкесы оценивают ее численность примерно до 8 миллионов этнических черкесов.

В этом году власти предложили участникам стамбульской акции более удобную площадку, однако ввели полный запрет на проход по улице Истикляль к зданию генконсульства России, где обычно шествие заканчивается возложением траурного венка у стен ведомства.

Мероприятие охраняли незначительные силы полиции, по сравнению с акцией 2024 года, когда, по оценкам корреспондента «Кавказского узла», число силовиков было сопоставимо с числом участников памятной акции.

Оповещение было очень плохое в этом году

Участники митинга отметили, что власти Турции продолжают «выталкивать» памятные мероприятия подальше от российского консульства. «В сравнении с тем, как проходили эти мероприятия шесть и ранее лет назад, конечно же, всё сжимается, нас отодвигают все дальше от улицы Истикляль, где находится российское консульство. В этом году просто дали площадь побольше, но рядом метро, люди проходят, не понимают, что тут происходит. Оповещение было очень плохое в этом году. Каждый год нас разделяют. Я была чуть раньше в районе Картал, где также проходил сегодня митинг небольшой. Там стоит аналогичный нальчикскому памятник «Дерево жизни», мы возложили венок вместе с главой администрации района Картал, несколько людей произнесли речь», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции, уроженка Кабардино-Балкарии Анжелика.

В феврале 2021 года глава Комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Адыгеи Аскер Шхалахов сообщил, что некоторые участники программы по переселению черкесских соотечественников на родину не могут воспользоваться программой, поскольку власти Сирии, Турции и Иордании перестали оказывать помощь желающим вернуться на историческую родину. Процедуру получения российского гражданства в 2020 году удалось ускорить, и многие репатрианты, которые годами не могли добиться его получения, стали гражданами России. Для черкесов актуальными остаются проблемы репатриации, культурной интеграции и сохранения родного языка, указали черкесские активисты.

Черкесы называют вопросы обретения политической субъектности главными в своей повестке

Черкесы продолжают настаивать на восстановлении исторической справедливости, возвращении потомкам изгнанных права на историческую родину и обретения политической субъектности, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» пришедшие на памятное мероприятие представители диаспоры и общины.

«Наша цель - получить свое государство, где мы будем иметь права, не будучи на вторых ролях. В России у нас сегодня вообще нет никаких прав», - заявила, в частности, Анжелика.

Цель "всех устремлений диаспоры" - признание геноцида, политической субъектности черкесов, рассказал руководитель черкесской общественной организации стамбульского района Малтепе Мурат Озден.

«Как это признали в парламентах Грузии и Украины, с которыми мы тесно работали, - также мы работаем с парламентами многих стран, чтобы это стало трендом в мире, и наша субъектность тогда будет автоматически признана», - сказал Озден.

Мухаджиры (политэмигранты) с Северного Кавказа второй волны (после двух чеченских войн по настоящее время) в последние годы сталкиваются в Турции с бюрократизацией миграционных процедур, лишением гуманитарного статуса или невозможностью его получения, экстрадицией по запросу России, а также физическому давлению и угрозам физической безопасности.

У нас нет отношений с пророссийскими НПО, вроде МЧА

Повестка диаспоры и общины в России не перекликается, заметил активист. «У нас нет отношений с пророссийскими НПО, вроде МЧА [Международной черкесской ассоциации]. Мы не поддерживаем их курс. У нас есть отношения с персоналиями на местах», - рассказал Озден.

Комментируя сложности, с которыми сталкиваются в Турции мухаджиры новой волны, Озден заметил, что «черкесские организации во взаимодействии с государственными органами стараются донести свою озабоченность нарушением прав выходцев с Северного Кавказа», однако такой диалог «имеет сложности» и зачастую односторонен.

Малочисленные общины северо-кавказцев Турции борются за сохранение идентичности

Живущие в Турции осетины в этом году в меньшем количестве посетили памятные мероприятия, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» этнический осетин Ильяс. «Это связано с бытовыми сложностями. Это рабочий день, многие работают. В Стамбуле проходило еще несколько аналогичных мероприятия в других районах, куда также поехали некоторые представители нашей общины», - рассказал он.

Говоря о значении даты 21 мая для осетинской общины Турции, Ильяс назвал ее напоминанием о трагическом прошлом предков, память о котором они разделяют со всеми черкесами и другими северо-кавказцами.

Мы теряем язык, нашу культуру, потому для нас сегодняшний день очень важен

«Наши предки были изгнаны со своей родины и приехали [в Османскую империю] с большими сложностями. Жить было очень трудно, они жили в чужой стране, и сейчас мы продолжаем преодолевать все эти последствия. Мы теряем язык, нашу культуру, потому для нас сегодняшний день очень важен и трагичен. Мы живем в чужой стране, потому для нас, вместе с другими потомками северо-кавказцев 21 мая – день общей боли, который мы разделяем вместе», - рассказал он.

Вопросы сохранения идентичности и репатриации остаются практически неосуществимыми в сегодняшних условиях, считает Ильяс. «Мы хотели бы вернуться, но это очень сложно. Мы в первую очередь мусульмане, наши люди [носители культуры] уходят, мы теряем язык, наши традиции. Были те, кто вернулся в Осетию, я не знаю, какова их судьба, их было немного. Здесь, в наших черкесских организациях, уроков осетинского языка нет, знающих осетинский [в совершенстве] практически не осталось. Я родом из села Боялы, я думаю, на сегодня там осталось не более пяти осетинских семей. Раньше там было более 70 домов, у нас было два иронских села рядом и одно дигорское. Многие переезжают в большие города, семьи смешиваются с местными, осетинское все забывается», - рассказал молодой человек.

Он также отметил, что в отличии от адыгов или курдов, которым в Турции на законодательном уровне гарантировано изучение родного языка при наличии в классе семи человек той или иной национальности, осетины в связи со значительно меньшей численностью и рассеянностью по всей стране таким правом воспользоваться не могут.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также размещена статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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Автор: Арслан Коч

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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