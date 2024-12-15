Бизнесмена из Кабардино-Балкарии депортировали из Турции

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Житель Кабардино-Балкарии, который прилетел в Турцию для участия в Десятом Всемирном халяль саммите, был депортирован обратно в Россию с запретов въезда на пять лет "по соображениям безопасности". Неформальным основанием для запрета стала "салафитская борода".

Как сообщал «Кавказский узел», в последние годы уроженцы Северного Кавказа неоднократно сообщали об усилении дискриминации, задержаниях и помещениях в депортационные тюрьмы, необоснованных проверках, а иногда и запретах на въезд при посещении Турции.

10-ый Всемирный халяль саммит (10th World Halal Summit) проходил в Стамбульском выставочном центре с 27 по 30 ноября. Это крупнейшее международное событие в сфере халяльной индустрии, которое проходит под патронажем администрации турецкого президента. На открытии саммита выступал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а его участниками были профильные министры из 30 стран.

Представители халяль-индустрии Северного Кавказа также проявляют интерес к этому мероприятию, рассказал 14 декабря корреспонденту «Кавказского узла» уроженец Кабардино-Балкарии Азамат, который в составе группы северокавказских бизнесменов приехал в Стамбул для посещения выставки с целью налаживания бизнес-контактов.

«Я прилетел с друзьями-бизнесменами 26 ноября. Мы занимаемся халяль-продукцией, конечно же, такие выставки нам интересны, можно завязать контакты с новыми поставщиками или партнерами из разных стран. В Турцию я прилетел впервые. Мы подошли к паспортному контролю, друзья с бородой прошли спокойно, подхожу я - ко мне подошла девушка-пограничница и пригласила на дополнительный контроль к стойке в конце линии. Мой паспорт проверяли полтора часа, затем подошел еще один человек, который немного говорил по-русски, и они вдвоем начали проводить допрос», - рассказал он.

Пограничников, проводивших допрос, интересовали цели поездки, срок пребывания, место проживания, наличие денег, рассказал мужчина. «Я сообщил, что прибыл на «Халяль-экспо», что у меня есть обратный билет. Гостиницу бронировал друг, с которым я летел. Но, так как у меня не было wi-fi, я не мог написать ему, чтобы он прислал бронь и приглашение для участия в халяль-саммите. Я сообщил также, что занимаюсь строительным бизнесом, а незначительную сумму наличности, которая вызвала у них вопросы. объяснил наличием денег на карте. Меня попросили разблокировать телефон. Все показываю им. Сотрудник молча забрал у меня телефон из рук и попросил выйти, после чего 20 минут проверял его, подключал к wi-fi. А после вышел и спросил, откуда я родом и почему летел из Минвод? Я сообщил, что билеты покупали из-за более дешевой цены», - рассказал Азамат.

Он также сообщил, что его заставили пройти процедуру фотографирования, после чего провели обратно на стойку. «Оба сотрудника улыбались. В итоге меня привели обратно на стойку, отдали документы. Пришел другой сотрудник, отвел меня в комнату, где с меня взяли отпечатки, сфотографировали вновь. Я понял, что меня депортируют, когда у меня забрали телефон в комнате допроса. Сумку обыскали и отвели в комнату для депортации. С моего рейса развернули только меня. Среди тех, кого депортировали, были узбеки, граждане Кыргызстана (транзитники), человек из Алжира, британец с иранскими корнями. Возраст - от 20 до 40 лет. Один работал в Турции, прилетел повторно. У кого-то была борода, у кого-то - нет. У меня борода больше, чем у моих друзей, которых пропустили, но в самолете были такие же, только постарше. В моем паспорте были саудовские печати. С очереди никого не выдергивали. На том же рейсе, которым прилетел, меня отправили обратно в Минводы», - рассказал собеседник.

Он также отметил, что никогда критично о Турции в соцсетях не отзывался, а в соцсетях и вовсе не активен. «Никогда в жизни ничего не комментировал, социальную жизнь веду тихо. Теперь уже не знаю, как относиться. Это была мусульманская туристическая страна, куда можно было спокойно поехать. И я думал, что то, что ты мусульманин, не станет причиной проблем. Это напомнило мне, как если бы я поехал в Москву и начал выделяться. Еще из наблюдений: когда нас завели в комнату депортации, у всех стран отличался паек. У меня и у узбеков был хлеб с сыром и маленький сок. У кого-то других — "Макдак", картошка фри, бургер. У гражданина Кыргызстана что-то поинтереснее. По какому критерию они распределяли пищу, кроме того, что мы из разных стран, я понять не смог», - рассказал мужчина.

Все возмущения людей, содержавшихся в депортационной комнате, встречались криками полицейского, отметил Азамат. «Полицейский кричал, пытался навести порядок. Формально это комната для психов. Если там побыть две недели, можно сойти с ума: свет горит круглосуточно, день или ночь - не понять, времени намаза никто не говорит, ориентироваться невозможно, окна нет. Меня на следующие сутки отправили обратно в Минводы, где у сотрудников ФСБ также не было ответа на вопрос о причине моей депортации», - заключил он.

Длина бороды названа неформальным основанием запрета на въезд

В уведомлении о депортации, имеющемся в распоряжении «Кавказского узла», названа причина решения о запрете на въезд с кодом Ç-184, а также ссылка на статью 9 Закона Турции №6458 «О иностранцах и международной защите», регулирующей вопросы запрета на въезд в Турцию для иностранных граждан.

Закон № 6458 «О иностранцах и международной защите» предоставляет Генеральному управлению миграционной службы, при необходимости, после получения мнений соответствующих госучреждений и организаций, право запретить въезд в Турцию иностранным гражданам, если их присутствие считается нежелательным с точки зрения общественного порядка, общественной безопасности или общественного здоровья, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» турецкий адвокат Альпер Эркин.

«Статья 9 этого закона определяет условия и процедуры запрета на въезд в Турцию для иностранных граждан, основываясь на соображениях общественного порядка, безопасности и здоровья. Срок действия запрета на въезд составляет максимум пять лет. Министерство внутренних дел может сократить или отменить запрет на въезд для определенных лиц, учитывая интересы Турции», - заявил адвокат.

Ранее Альпер Эркин комментировал «Кавказскому узлу» ситуации, при которых сотрудники правоохранительных органов могут осуществлять личный досмотр и проверку содержимого телефона иностранного гражданина, указав на ряд злоупотреблений, к которым очень часто прибегают пограничные органы.

Полицейские могут потребовать разблокировать телефон и изучить его содержимое при наличии веских оснований полагать, что устройство содержит доказательства преступной деятельности.

Адвокат пояснил, что «обоснованные подозрения должны базироваться на конкретных фактах или информации, а не на произвольных или необоснованных предположениях». «Такими обоснованными подозрениями может быть, если человек соответствует описанию преступника; обнаружены подозрительные предметы в видимой части багажа или одежды; он ведет себя характерно для контрабандиста или иных преступных действий. Произвольная выборка из массы людей без конкретных подозрений не является законным основанием для личного досмотра», - заявлял адвокат.

Источник «Кавказского узла» в погранслужбе аэропорта Стамбула сообщил, что формальным основанием депортации уроженца Кабардино-Балкарии стало «наличие угрозы общественной безопасности», однако интерес он вызвал «салафитской бородой». «Телефон забирают, чтобы не звонил адвокату и не поднимал шум. Законных оснований не впускать нет, неформальное основание - борода не нравится», - сообщил он корреспонденту «Кавказского узла».

Общественные деятели отметили рост обращений северо-кавказцев, столкнувшихся с давлением

В последнее время в общественные организации диаспоры поступает очень много обращений со стороны тех, кто столкнулся с миграционными проблемами, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель северокавказской общественной организации «КАВКАЗДЕР» Али Висхаджиев.

«В аэропортах есть специальная группа, которая наблюдает за людьми. Если им кто-то кажется подозрительным, они запрашивают документы и начинают проверять телефон. Например, смотрят просмотры в YouTube, лайки - это становится нежелательным квалифицирующим критерием. Таким людям часто дают депортацию на срок 5–10 лет, а иногда и пожизненно. С чем это связано - мы не знаем. Мы поднимали этот вопрос в Анкаре, тогда они немного ослабили подобные меры, но сейчас обращения вновь участились, процесс снова интенсифицировался», - рассказал Висхаджиев.

Он выразил сомнение, что такие депортации могут быть связаны с какими-либо «списками из России», поскольку люди без каких-либо проблем возвращаются обратно в свою страну. «Это внутренний вопрос, вопрос безопасности. Мы не думаем, что это как-то связано с Россией», - сказал Висхаджиев и привел пример уроженцев одной из северокавказский республик, имеющих гражданство Германии, которые ехали транзитом через Турцию в паломничество в Саудовскую Аравию и столкнулись с депортацией.

«В 2023 году мы составили доклад (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»). Мы встречались с депутатами, министром МВД, его заместителем, а также директором миграционной службы, с депутатами от разных партий, со многими авторитетными правозащитными организациями. В докладе мы подробно озвучили эту практику и проблемы, с которыми сталкивается северокавказская диаспора в Турции», - заключил Висхаджиев.

О запрете на въезд в Турцию сообщил канадский исследователь Нил Хауэр

Канадский журналист и исследователь Нил Хауэр, прибывший в Стамбул рейсом из Еревана 23 ноября, сообщил о запрете на въезд в страну, вынесенном миграционными органами страны. Ранее Хауэр неоднократно посещал Турцию.

«В субботу 23 ноября мне был закрыт въезд в Турецкую Республику. Я прилетел в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен из Еревана (Армения) с целью туристического визита. На паспортном контроле меня отвели в сторону, сообщили, что «вы находитесь в черном списке», задержали на 16 часов и депортировали обратно», - сообщил Хауэр у себя на странице в LinkedIn.

Он отметил, что ему «не предоставили никаких подробностей о причинах запрета въезда в Турцию», кроме того, что написано в форме уведомления о принятии решения. «Я много раз посещал Турцию, последний раз - летом 2022 года, и до этого у меня никогда не возникало проблем. Я уверен, что этот запрет как-то связан с моей журналистской работой, хотя я не уверен, что именно: я редко пишу о Турции, и не о курдских или гюленистских (организация FETO (основатель Фетхулла Гюлен) признана в Турции террористической и обвиняется в организации вооруженного путча 15 июля 2016 года – прим. «Кавказского узла») проблемах, которые обычно являются причиной проблем у иностранных журналистов. Учитывая это, я сильно подозреваю, что этот запрет был наложен по просьбе Азербайджана или, по крайней мере, при его участии. Я много писал о деятельности Азербайджана в Карабахе и этнических чистках, проводимых режимом Алиева, что не принесло мне там друзей», - предположил Хауэр.

Он выразил намерение обжаловать запрет на въезд в Турцию, поскольку считает его необоснованным. «Я не совершил никакого преступления. Я изучу все возможности для этого и буду рад любой поддержке или предложениям, которые кто-либо может предложить, в дополнение к той поддержке, которую я получаю от канадского посольства. Единственное, чего я не сделаю - это не поставлю под угрозу свою профессиональную честность или содержание своих репортажей. Единственный плюс этого эпизода в том, что, очевидно, кто-то из власть имущих читает мои материалы», - написал Нил Хауэр.

В уведомлении о запрете на въезд Хауэра причиной отказа указано «отсутствие действительного проездного документа» со ссылкой на Закон № 6458, статью 7-1a. «Ваш въезд в Турцию был отклонен по вышеуказанным причинам. Вы можете обжаловать это решение в консульствах Турции в стране вашего гражданства или проживания», - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Закон № 6458 «Об иностранцах и международной защите», принятый 4 апреля 2013 года, регулирует порядок въезда, пребывания и выезда иностранных граждан из Турции, а также вопросы международной защиты. Статья 7, пункт 1(a) устанавливает, что иностранные граждане могут быть лишены права въезда в Турцию, если они не имеют действительного проездного документа. Это означает, что для въезда в страну необходимо предъявить действующий паспорт или его эквивалент.

Корреспонденту «Кавказского узла» не удалось до настоящего времени получить подтверждение у Нила Хауэра относительно достоверности указанной в уведомлении о выдворении причины запрета на въезд.

Действия турецких властей влекут дополнительные издержки для депортируемых

Решения турецких властей часто сопряжены не только с морально-психологическим давлением и стрессом в связи с необъяснимыми действиями в отношении выдворяемых, но и влекут серьезные материальные затраты, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» этнический чеченец Ибрагим, гражданин Бельгии, столкнувшийся вместе с семьей с аналогичной ситуацией.

Он рассказал, что в середине июля он вместе с супругой и четырьмя детьми «оказались в эпицентре неожиданной и унизительной ситуации». «Я с женой - граждане Бельгии, двое младших детей имеют российские паспорта и бельгийский ВНЖ. Мы возвращались домой из России через Турцию, планируя несколько дней провести в Стамбуле. Но нас не впустили в страну, а обратные билеты мы покупали дважды за свой счет, что повлекло огромные финансовые затраты», - рассказал он.

Информация о возможных проблемах в Турции была сообщена семье еще до вылета, в аэропорту Минвод, сказал Ибрагим. «У нас были билеты из Минвод в Стамбул, а оттуда - в Бельгию. На регистрации мне вдруг заявляют, что Турция нас не впустит. У них якобы есть информация от турецких спецслужб. Как у авиакомпании оказались такие сведения? Без взаимодействия между российскими и турецкими спецслужбами это невозможно», - недоумевает мужчина.

После предъявления бельгийского паспорта их все-таки пустили на рейс. Но по прибытии в Стамбул начались новые проблемы, рассказывает мужчина. «Нас задержали прямо на паспортном контроле, отвели в отдельное помещение. Спрашивали, зачем мы приехали, и заявили, что не пустят в страну. Я говорил, что Турция - лишь транзитный пункт, мы летим в Бельгию, но нас никто не слушал. Вместо этого потребовали, чтобы мы купили билеты обратно в Россию», - вспоминает мужчина.

Семья провела несколько дней в помещении для депортируемых. «Там не было никаких условий для жизни, особенно с детьми. Нас держали как арестованных, как будто мы в чем-то подозреваемся. Это было унизительно и несправедливо», - добавил Ибрагим. Через три дня, видя, как страдают жена и дети, мужчина купил билеты обратно в Россию.

Ситуация повторилась, когда семья попыталась улететь домой через второй, новый аэропорт Стамбула. «Нам сказали, что иногда проблемы возникают из-за человеческого фактора и если не пропустили в одном аэропорту, то могут пропустить во втором. Так и вышло, вся семья прошла контроль, но, когда мне ставили отметку о въезде, система выдала, что мы депортированы из Стамбула. Все началось заново: вопросы, подозрения, помещение для депортируемых. Мне пришлось снова звонить в бельгийское консульство. Они отправили письмо пограничникам с подтверждением, что мы граждане Бельгии и должны вернуться домой», - рассказал глава семьи.

Только после вмешательства консульства их выпустили в Бельгию. «Это был кошмар. Мы всегда любили Турцию, но теперь никогда не хотим туда возвращаться. Это не только моральный, но и огромный материальный ущерб — потеря билетов, новые расходы. Никому не пожелаю пережить подобное», - заключил мужчина.

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