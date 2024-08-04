Уроженцы Кавказа заявили об усилении дискриминации при посещении Турции

04 августа 2024, 01:57

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Дискриминация при въезде в Турцию или пересечении границы усилилась в последнее время, сообщили уроженцы Северного Кавказа и Азербайджана. По их мнению, проблемы могут быть связаны с ростом антимигрантских настроений в стране, интенсификацией взаимодействия между спецслужбами Турции и России, а также усилением коррупционной составляющей в рядах пограничных органов.

Как писал "Кавказский узел", в конце февраля более 30 семей политэмигрантов из республик Северного Кавказа были задержаны в Турции.

Турецкие пограничные власти осуществляют практику дополнительного выборочного контроля для уроженцев Северного Кавказа, въезжающих в страну, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» пассажиры, а также проживающие в Турции представители диаспоры, столкнувшиеся с нарушением их прав.

По их словам, турецкие пограничники задерживают уроженцев Северного Кавказа, прибывших в страну, в международных зонах аэропортов, и проводят процедуры личного досмотра, изучают содержимое их телефонов, фотоальбомов, контактов и переписку, что противоречит нормам турецкого и международного права.

Пассажиры сообщают о проверке личной переписки и фотографий

Ранее такой практике подвергались пассажиры рейсов Грозный - Стамбул, Махачкала - Стамбул, а накануне о задержании сообщили пассажиры рейса Владикавказ - Стамбул.

«31 июля я прилетела с тремя детьми в Стамбул, где уже несколько лет мы проживаем с семьей. У нас имеется вид на жительство, мои дети учатся в турецких школах, мы свободно говорим на турецком языке. В зоне паспортного контроля из числа прилетевших с нами одним рейсом начали задерживать людей целыми семьями, в том числе меня с детьми. Около 10 семей были выведены из общей очереди под предлогом, что мы должны пройти наркоконтроль. Я попыталась позвонить мужу и сообщить, что нас задерживают, чтобы он не волновался. От меня в приказном тоне потребовали отключить телефон. Затем все наши телефоны и документы изъяли и провели в отдельную комнату в конце паспортного контроля», - рассказала Мадина, летевшая из Владикавказа.

Она отметила, что все задержанные выделялись как мусульмане. «Я сама ношу хиджаб, вместе с нами задерживали семьи, где мужчины были с бородой и женщины в хиджабах. Ранее о такой практике мы слышали, но никогда прежде не сообщалось, что задерживают женщин и детей, им давали пройти. Теперь же начали задерживать и женщин с детьми. Никого более с нашего рейса, без головных платков и мужчин без бороды не задерживали», - рассказала собеседница.

Они не сообщили никаких оснований, почему именно я с детьми должна пройти наркоконтроль.

Она сообщила, что полицейские потребовали разблокировать мобильный телефон и получили доступ к личной переписке и фотографиям. "Это возмутительно. Они не сообщили никаких оснований, почему именно я с детьми должна пройти наркоконтроль. Кроме того, достаточно странно, что наркотики ищут в моем фотоальбоме и личной переписке, а не в моем багаже или в ручной клади. Очевидно, что это был лишь предлог, вся эта процедура явно выходила за какие-то установленные законом рамки. Они подзывали нас по одному. Были семьи, которые приехали как туристы, они вообще не говорили на турецком, а полицейские не говорили на английском. Несколько чеченских семей даже не могли ничего им объяснить и понять, что от них хотят. Все это время звонил мой муж на мой телефон и телефон дочери, а они не давали нам ответить. Более того, в грубой форме задавали мне вопросы, а почему мой муж так настойчиво звонит», - рассказала женщина.

Она отметила, что ничего, кроме телефона, пограничники не досматривали и задавали лишь вопросы, имеется ли у них какое-то недвижимое имущество в Турции. «Ранее я слышала случаи, что они специально ставят депорт уроженцам с Кавказа, у которых здесь есть свои квартиры, а дети учатся в школах. Когда они узнают об этом, то как будто назло ставят людям депорт. Такое странное отношение к нам мы наблюдаем в последние годы. Ранее и полицейские, и пограничники всегда лояльно относились к нам, когда узнавали, что мы с Кавказа», - заключила собеседница.

Уроженец Чечни сообщил об отказе в продлении вида на жительство

Миграционные власти Турции отказали в продлении вида на жительство уроженцу Чечни, работающему в сфере медиа. Корреспонденту «Кавказского узла» он рассказал о том, что при попытке выехать из страны, чтобы не нарушить сроки пребывания, полицейские пытались незаконно оштрафовать его.

«Когда вы нарушили сроки пребывания в стране, при выезде вы должны заплатить штраф. Однако, если это нарушение произошло не по вашей вине, а по причине отказа в продлении ВНЖ, в то время, когда вы ожидали законного ответа на вашу заявку – вы не должны платить штраф, если получили в установленном порядке официальное уведомление об отказе в органе, который вынес такое решение. Я получил отказ о продлении права на проживание в Турции 29 июля», - рассказал Адам.

С криками и оскорблениями он в конце концов бросил мой ВНЖ прямо в меня.

30 июля он обратился в орган миграционного учета, «получил специальный документ, с тремя подписями, где сообщалось об отказе в продлении ВНЖ». «В течении 10 дней с этой бумагой я был обязан покинуть страну. Этим же вечером, 30 июля я выехал из страны. Если этой бумаги у вас на руках нет, то при пересечении границы на паспортном контроле вас оштрафуют. Если срок нарушения очень большой, то могут поставить и депорт с запретом на въезд на несколько лет. И они так и делают со всеми. Когда они увидели у меня эту бумагу, один из сотрудников сразу поставил штамп, что выезд разрешен и у меня нет никаких взысканий, а другой, очевидно старший, когда это увидел, начал возмущаться. Поскольку они привыкли, что все им платят деньги. Он потребовал от меня мой документ о праве на проживание и бросил его себе под стол. Я попросил вернуть документ, на что он ответил отказом. Все это происходило в дико неуважительной, грубой форме, неподобающей для представителя государства. С криками и оскорблениями он в конце концов бросил мой ВНЖ прямо в меня. Далее я подошел к паспортному контролю, где у меня потребовали эту бумагу и мой ВНЖ, который мне не хотели отдавать ранее полицейские. Таким образом, они хотели, чтобы меня оштрафовали за отсутствие документа о легальном нахождении в Турции и нарушение сроков пребывания уже на контроле, где поставили бы мне депорт и запрет на въезд», - рассказал мужчина.

На вопрос, сталкиваются ли с подобными проблемами исключительно уроженцы Чечни, собеседник сообщил, что таких случаев в последнее время становится все больше. «Сейчас миграционные правила очень ужесточаются. В стране разжигают мигрантофобию, особенно в отношении арабов. Но мы понимали, что такая политика коснется и всех нас. Сейчас россиянам, которые вновь прибыли в страну, вообще не выдают ВНЖ. А тем, кто здесь проживал, продлевают лишь на полгода вместо 12 месяцев, как это было ранее. И чаще всего с проблемами сталкиваются уроженцы Северного Кавказа. Например, после последнего нападения на полицейских в Дагестане, в Стамбуле и других городах Турции начали массово задерживать дагестанцев, многим аннулировали ВНЖ, а некоторым даже рабочие визы и отказали в получении гражданства тем, у кого подошел срок и кто подал соответствующие прошения. Происходит какая-то интенсификация взаимодействия между спецслужбами двух стран. Я не понимаю, с чем все это связано», - заключил Адам.

23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате нападения погибли 22 человека, еще 46 получили ранения. Следователи считают, что группировку, участники которой совершили нападения, создал сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

О проблемах с пересечением границы Турции сообщают и транзитные пассажиры

О проблеме пересечения болгарско-турецкой границы автотранспортом сообщил корреспонденту «Кавказского узла» известный российский и норвежский врач-гематолог-трансфузиолог, этнический чеченец Аслан Джукаев.

Аслан Джукаев – отец чеченского подростка по имени Анзор, который вместе с еще двумя чеченскими парнями оказали сопротивление норвежскому террористу Андерсу Брейвику на острове Утойа. При этом Анзора задержали вместе с Брейвиком, посчитав их сообщниками, за то, что «парень вел себя хладнокровно и не плакал». Впоследствии Анзора освободили и принесли извинения.

«Я выехал из Эстонии 4 июля ночью. На болгаро-турецкой границе в районе провинции Эдирне, перехода «Капыкуле» после пересечения болгарской стороны в районе населенного пункта Капитан-Андреево я был утром 8 июля. Мы были на двух машинах с приятелем-азербайджанцем. У него отобрали аккумуляторы от скутера, заставили растаможить б/у телевизор, оштрафовали и пропустили. Меня вообще развернули. У меня были четыре диска от моей машины. Россия не разрешает ввозить резину, я планировал въехать через Грузию, потому резину выкинул, оставив лишь диски. Даже болты у меня на разных дисках отличаются, я им [турецким таможенникам] это объяснил. Два суппорта и два б/у амортизатора тоже для этой машины и стеклоподъемники у меня не работали, две штуки лежали в багажнике. Даже поддон от машины у меня не было времени надеть, он лежал в багажнике. Но никакие аргументы они не приняли. Один раз полностью "раздели" машину, все вытащили, площадь [на которой разложили содержимое авто] была на 10 машин, даже зубная паста, щетка, пакетики чая. Затем погнали на рентген, потом вернули. Я всю ночь там стоял. Выбежали человек 10, орали на нас. Я сразу им сказал, что я не позволю этого, что я чеченец, приятель-азербайджанец меня сдержал. Нас обоих оштрафовали по 150 евро и меня обратно развернули в Болгарию. Мы поехали обратно, все это выкинули, приехали вновь и были подвергнуты всей этой унизительной процедуре повторно», - рассказал Джукаев.

Они нас все время провоцировали на конфликт.

Он указал на непрозрачность всей процедуры перехода и декларирования на турецкой границе, а также на очевидную коррупционную составляющую в действиях пограничников. «У меня претензия к хамскому отношению, к отсутствию чеков на штрафы, к намеренному затруднению пересечения границы, к созданию препятствий и очевидному злоупотреблению должностными полномочиями. Они нас все время провоцировали на конфликт. Десятки сотрудников занимались чем угодно, кроме работы. Проявляли открытое пренебрежение, пользуясь служебным положением открыто нас унижали», - заявил Джукаев.

Пройти границу удалось лишь со второй попытки, сообщил врач. «Я более 30 лет езжу, такого отношения никогда не видел. Обидно за бессилие. Ни русские, ни грузины, никто из европейских стран себя так не ведут. Даже болты, на которые я ставлю зимнюю резину, заставили выбросить. Они мне сделали ущерб минимум на 1000 евро, моральный я даже считать не берусь. На таможне в Европе один-два человека, у них же человек 10, они не могли выпустить за час одну машину. Там жара, люди с детьми, с французскими номерами, с другими европейскими, там большинство были чеченцы. Пограничники – это ведь лицо Турции, я увидел настоящее ее лицо. Нас продержали около 14 часов. Нам не предлагали заполнить ни транзитную декларацию, могли даже опломбировать багажник на весь путь транзита, но ничего не предложили, ничего не сделали. Я доехал до дома только 13 июля. Надо понимать, что речь о туристической стране. И, конечно, после такого опыта ни я, ни сотни моих знакомых и родственников в эту страну не поедут», - заключил Аслан Джукаев.

Спутник Джукаева, азербайджанец, попросивший не называть своего имени, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что часто пересекает турецкую границу и систематически сталкивается с поборами и нарушающими его законные права действиями пограничников.

«В Турции всегда так, я часто езжу. Однажды меня оштрафовали на 500 евро за то, что при въезде сами же оформили транзитные документы на мою машину на пассажира, который даже лицензии на управление авто не имел. Пассажир остался в Стамбуле, а меня на выезде из Турции в Батуми, на КПП в районе населенного пункта Сарпи оштрафовали за то, что за рулем не тот, на кого оформили проездные документы. Хотя машина была оформлена на меня. Два дня стоял там. Потребовали наличкой 500 евро, якобы, они карточки не принимают. Никаких финансовых документов, подтверждающих легальность этой оплаты, мне не предоставили. Во время поездки с Асланом Джукаевым проблемы у нас были только на турецкой стороне, с болгарами проблем не было. Там в принципе редко возникают сложности. В этот раз меня и Аслана оштрафовали на 150 евро каждого. Дали квитанцию, на которой просто написана сумма, без каких-либо пояснений, за что», - рассказал мужчина.

Он отметил, что помимо штрафа ему был причинен материальный ущерб на 400 евро. «У меня было два аккумулятора для скутера, они оштрафовали и забрали их. Я просил поставить пломбу на багажник, чтобы весь транзитный путь мы проехали с ней и у них не было подозрений, что аккумуляторы останутся в Турции. Я покупал аккумуляторы по 200 евро за каждый. Они с нами обращались как с террористами, Аслан начал с ними спорить. Они мне говорят: «Кто вы такие, до утра будете стоять, я вас не пропущу». Вторая смена также сказала. Мы сказали, что бросим все эти вещи в мусор, они начали кричать, что Турция – это не мусорная свалка. Очень плохо со мной разговаривали. Я даже не знаю, кто они были по национальности. Потому что турки всегда к азербайджанцам относятся как к братьям. Но здесь им было безразлично, что я обращал внимание на то, что мы братские народы. А когда они узнали, что мой возмущающийся на их действия друг – чеченец, они еще больше начали проявлять агрессию», - рассказал собеседник.

Адвокаты усматривают в действиях турецких пограничников нарушение норм права

В Турции личный досмотр граждан регулируется несколькими нормативными документами, основным из которых в правоприменении является закон «О полиции (Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu)», рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Альпер Эркин.

«Полицейские имеют право проводить досмотр граждан при наличии обоснованных подозрений в совершении преступления, таких как наличие оружия или наркотиков (статья 4/A). При этом Конституция Турции гарантирует гражданам право на защиту от необоснованных обысков и арестов. Турция ратифицировала Европейскую конвенцию о правах человека, которая предусматривает защиту прав граждан, включая защиту от необоснованных обысков и арестов», - рассказал адвокат.

Адвокат пояснил, что «обоснованные подозрения должны базироваться на конкретных фактах или информации, а не на произвольных или необоснованных предположениях». «Такими обоснованными подозрениями может быть, если человек соответствует описанию преступника; обнаружены подозрительные предметы в видимой части багажа или одежды; он ведет себя характерно для контрабандиста или иных преступных действий. Произвольная выборка из массы людей без конкретных подозрений не является законным основанием для личного досмотра. Например, женщина с тремя детьми не может быть подвергнута досмотру только на основании того, что она выглядит подозрительно», - сказал адвокат.

Полицейские могут потребовать разблокировать телефон и изучить его содержимое при наличии веских оснований полагать, что устройство содержит доказательства преступной деятельности.

Сама процедура досмотра может включать личный досмотр, проверку личных вещей, одежды и тела человека вручную, либо с использованием специальных приборов, отметил адвокат. «Полицейские могут потребовать разблокировать телефон и изучить его содержимое при наличии веских оснований полагать, что устройство содержит доказательства преступной деятельности. Эта процедура также регулируется законами о защите личных данных и прав человека. Полицейские обязаны составить протокол досмотра, в котором должны быть указаны основания для досмотра, описание процесса и результаты досмотра. Это необходимо для обеспечения прозрачности и законности процедуры. В зоне прилета, до пересечения государственной границы и до паспортного контроля, действуют специальные правила, схожие с международными стандартами безопасности. Иностранные граждане могут быть подвергнуты досмотру на основании обоснованных подозрений, как и граждане Турции. В зоне прилета это часто включает случайные проверки для обеспечения безопасности», - рассказал адвокат.

Эркин указал, что в аэропортах может быть усилен контроль, и сотрудники пограничной службы могут проводить дополнительные проверки багажа и личных вещей. «Сотрудники пограничной службы могут потребовать разблокировать телефон и проверить его содержимое в случае обоснованных подозрений, связанных с контрабандой, терроризмом или другими преступлениями. Эти действия регулируются также положениями о деятельности пограничной службы, регламентирующими досмотр лиц и багажа. Кроме того, Турция следует рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ICAO) и другим международным стандартам по безопасности авиации и пассажиров. В случае проведения досмотра сотрудниками пограничной службы они обязаны составить протокол, в котором указываются причины досмотра, а также его результаты. Если досмотр включает проверку электронных устройств, это должно быть отражено в протоколе», - рассказал адвокат.

Адвокат назвал незаконными действия пограничников на сухопутном переходе на границе с Болгарией

В соответствии с турецкими таможенными правилами, иностранные граждане, пересекающие государственную границу Турции транзитом на автомобиле, могут ввозить бывшие в употреблении запчасти для своего автомобиля, отметил также Альпер Эркин, ссылаясь на постановление Совета министров №15481 от 2009 года. «Однако существуют некоторые ограничения и требования. Ввозимые запчасти должны быть предназначены для личного использования, а не для продажи или коммерческого использования. Рекомендуется иметь при себе документы, подтверждающие стоимость и назначение запчастей (квитанции, счета и т.д.). В отсутствие таких документов таможенные органы могут самостоятельно оценить стоимость запчастей. Если общая стоимость ввозимых запчастей превышает 430 евро, они должны быть задекларированы и может потребоваться уплата таможенных пошлин и налогов. Если стоимость запчастей не превышает 1500 евро, применяется ставка 30 % от стоимости товара. Для товаров из стран ЕС эта ставка составляет 18%. При превышении стоимости более 1500 евро ставка может достигать до 150%», - заключил адвокат, назвав действия пограничников с запретом на провоз автозапчастей «незаконными».

Руководитель юридической и консалтинговой компании Ersan Şen Law and Consultancy, профессор Эрсан Шен в публикации о проблемах правоприменения в вопросах права полиции останавливать и досматривать граждан, отмечает противоречие между распространенной практикой и нормативными актами и решениями турецких судов.

В публикации «Право полиции останавливать и обыскивать», написанной в соавторстве с адвокатом Мертом Мавишем, авторы указывают, что такие действия не могут осуществляться без судебного решения или письменного приказа от уполномоченного органа. «Правоохранительные органы могут останавливать людей и транспортные средства для проверки при наличии законных оснований (Закон № 2559 «О полиции», статья 4/A; Закон № 7245 «О муниципальной охране», статья 7). Обыск может проводиться только при наличии судебного решения или письменного приказа от уполномоченного органа (Конституция Турции, статья 20/2). Закон № 2559 «О полиции» (статья 4/A) позволяет проводить поверхностный досмотр при достаточных подозрениях на наличие опасных предметов. При этом в 2017 году Конституционный суд Турции (решение от 4 мая 2017 года, 2015/41 E., 2017/98 K.) отменил положения, позволяющие обыск без судебного решения, подчеркивая необходимость соблюдения конституционных норм», - говорится в опубликованном материале.

Адвокаты отметили, что "полиция может использовать свои полномочия на остановку и поверхностный досмотр на основе профессионального опыта и конкретных обстоятельств (статья 4/A Закона о полиции, статья 27 Административного регламента о досмотре)". При этом отмечают, что превышение полномочий и остановка без достаточных оснований считаются нарушением закона.

Положение об этических принципах поведения государственных служащих и порядке подачи заявлений, основанное на законе № 5176 от 25/05/2004 «О создании Совета по этике государственных служащих и внесении изменений в некоторые законы» и опубликованное в Официальном вестнике от 13/04/2005, требует от госслужащих «действовать в интересах общества, соблюдая принципы справедливости, честности, прозрачности и беспристрастности».

Согласно ст. 6 Положения, «государственные служащие обязаны улучшать качество услуг, удовлетворять потребности граждан максимально эффективно, быстро и качественно, повышая при этом удовлетворенность населения». Статья 7 Положения гласит, что государственные служащие должны выполнять свои обязанности в соответствии с установленными стандартами и процедурами, предоставляя гражданам всю необходимую информацию по процессу оказания услуг. Ст.9 Положения указывает, что «государственные служащие обязаны действовать в соответствии с принципами законности, справедливости, равенства и честности, не допуская дискриминации по любым признакам», а ст. 10 - что они должны вести себя так, чтобы заслужить доверие общества, избегая действий, подрывающих это доверие.

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