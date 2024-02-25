Выходцы с Северного Кавказа пожаловались на давление в Турции

25 февраля 2024, 02:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 30 семей политэмигрантов из республик Северного Кавказа задержаны в Турции, среди них племянник Джохара Дудаева, сообщили представители диаспор, обеспокоенные ситуацией с давлением на задержанных. На проблему обратили внимание депутаты парламента Турции и соответствующие ведомства, после чего задержанных начали выпускать, рассказал представитель чеченской диаспоры Али Висхаджиев. Власти Турции назвали сообщения дезинформацией, а эмигранты отметили, что задержания продолжаются.

Ранее «Кавказский узел» сообщал, что власти Турции готовят к депортации уроженца Дагестана Ибрагима Аскерова, которого Следком России объявил в розыск по делу о причастности к экстремистской организации.

Северокавказская диаспора отреагировала на сообщения о нарушении прав политэмигрантов, рассказал в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» руководитель общественной организации «Кавказдер», один из лидеров чеченской диаспоры Турции Али Висхаджиев.

Он отметил, что в поступающей информации сообщалось о массовых задержаниях, помещении людей в депортационные центры, иногда несмотря на наличие действующих видов на жительство, а также о том, что родным не сообщали о том, где находятся их задержанные близкие.

«Были слухи, которые не подтвердились, что их собираются депортировать в Россию. Чтобы выяснить, мы встречались с разными организациями, лидерами парламентских партий, правозащитными организациями. В соцсетях была серьезная реакция разных людей и общин в отношении ситуации с кавказскими мухаджирами, поскольку внимание к нам всегда было особенным. В числе задержанных оказался племянник Джохара Дудаева и это вызвало сильный резонанс в турецком обществе, требовавшем ответа, почему кавказские мухаджиры оказались в таком положении. Сейчас нет ни одного случая депортации, как и подтвердили власти. В прошлую субботу, 17 февраля было официальное заявление миграционной службы, что распространяемая информация о депортациях не соответствует действительности», - сообщил Висхаджиев.

Он также объяснил, что некоторые задержания осуществлялись в рамках антитеррористической операции турецких властей. «Прозвучали выступления оппозиционных депутатов от партии «Саадет», партии бывшего премьера Давутоглу «Геледжек» в поддержку кавказских мухаджиров, после чего на ситуацию обратили внимание все чиновники», - сообщил Висхаджиев.

По его словам, кавказские эмигранты компактно проживают в Стамбуле, Ялова, Измите, где из каждого населенного пункта были задержаны по несколько человек. «По три-четыре человека из каждого населенного пункта, всего нам сообщили об около 30 задержанных. Нет ни одного сходства - все разные люди, приехавшие в разные периоды. Сообщения, что все они участники чеченского сопротивления, не подтвердилось. У людей, которых мы знаем, в России большие проблемы - это семьи чеченских или общекавказских бойцов сопротивления или шехидов (с араб. мучеников – прим. «Кавказского узла»), жены, дети, родные участников сопротивления. Среди задержанных было и несколько женщин, мы выясняем их имена. Есть информация, что с матерью забрали нескольких детей из Ялова, они в депортационном лагере в Чанаккале. После резонанса, вызванного СМИ, многих людей, в том числе племянника Дудаева, отпустили. По нашей информации - более 10-15 человек», - отметил Висхаджиев.

После того, как ситуация стала обсуждаться в общественном пространстве, миграционные власти выступили с заявлением о том, что ведется проверка по каждому возможному нарушению прав иностранных граждан. «Мы общались со многими, кого отпустили. Не все факты подтверждаются, но есть нарушение прав, власти обещали во всем этом разобраться. Что касается племянника Дудаева, Мансура - ему недавно исполнилось 18 лет, он был задержан на улице, когда вышел за хлебом в магазин и при нем не было документов. Он живет в Турции с восьми лет. Задержание произошло несколько месяцев назад. Сейчас идут массовые облавы на мигрантов, которые нелегально живут, и он попал под эту волну», - рассказал Висхаджиев.

В Турции усиливаются антимигрантские настроения на фоне экономического кризиса и гиперинфляции. Не малую роль в мигрантофобии сыграли прошедшие президентские выборы в стране, где ряд оппонентов действующего президента Эрдогана избрали антимигрантскую риторику в качестве ключевых тезисов своей предвыборной программы. Не менее 5% населения проголосовали за кандидата от ультраправой партии «Зафер», основателем которой является Умит Оздаг, потомок этнических кумыков из Дагестана, переселившихся в Турцию по итогам русско-кавказской войны в 1864 году. Результат стал неожиданным для всего турецкого общества, однако отражает общеевропейскую тенденцию, где ультраправые побеждают на парламентских выборах во многих странах ЕС.

В диаспоре прогнозируют ужесточение миграционного законодательства

Висхаджиев рассказал, что имевшиеся ранее особые режимы нахождения политэмигрантов с Северного Кавказа на территории Турции отменены в связи с усилением контроля за миграцией и ужесточения в целом миграционного законодательства страны в связи с притоком беженцев из Сирии и Афганистана. «Наши мухаджиры (переселенцы) здесь живут много лет, я знаю, что у нас не было системных проблемы с ВНЖ, юридических проблем. Но раньше у нас был специальный вид визы, который выдавался чеченским мухаджирам, а после у нас был гуманитарный икамет, и многие получили отказы в продлении. Нет никакого объяснения. Говорят, что меняется миграционная политика и в течении нескольких месяцев будет ясность, кто здесь может находиться. Особое отношение к людям, которые имеют политические проблемы у себя на родине, к ним тоже будет повышенное внимание», - рассказал общественный деятель.

Он также опроверг информацию, что задержания выходцев с Северного Кавказа как-либо связаны с недавним терактом в католической церкви Стамбула, в причастности к которому заподозрили гражданина России.

28 января произошло вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле, в результате которого погиб один человек. В нападении участвовали два человека, которые скрылись с места происшествия. Впоследствии они были задержаны. Всего по делу задержано 47 человек, в том числе один уроженец Российской Федерации, пишет ТАСС.

«Информация, что там был россиянин, не подтвердилась. Была информация, что этот документ был подделан, он не является гражданином России, но у нас нет достоверной информации. Но те, кого задерживали, они не имеют отношения к этому, есть разговоры, что это взаимосвязано, но это не так», - сказал собеседник.

Представители диаспоры совместно с правозащитными и гуманитарными организациями Стамбула подготовили доклад о положении дел с политэмигрантами и передали его властям Турции, рассказал также Висхаджиев. «У нас была встреча около двух месяцев назад с министром внутренних дел, директором миграционной службы. Мы подготовили доклад о ситуации с мухаджирами с Кавказа, проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Мы привели конкретные кейсы, составляли доклад совместно с 15 правозащитными организациями и конфедерациями, в основном кавказскими. Есть ассоциации, имеющие большой вес, международные правозащитные организации. Около 15 адвокатов принимали участие в составлении доклада, встречались с людьми, кто сталкивается с проблемами, этот доклад мы вручили [властям], они над этим работают. После этого ажиотажа в сети мы тоже встречались с властями, поговорили. Все будет хорошо, мы надеемся», - сказал Висхаджиев.

Депутаты Парламента Турции призвали прекратить давление на кавказских мухаджиров

Депутат от партии бывшего премьер-министра Ахмета Давутоглу «Gelecek» Сельджук Оздаг призвал турецкий парламент предотвратить депортацию чеченцев и уйгуров, пообещав, что парламентская группа партий "Gelecek-Saadet" посетит депортационные центры и проведет исследование этого вопроса, сообщало издание «Голос Турции».

«Кавказ важен для нас. Кавказ важен со времен Османской империи, с эпохи сельджуков. Это стратегический регион, в котором живут наши соотечественники и единоверцы. Я спрашиваю у министерства внутренних дел: "Этих людей отправляют в центры по депортации, это правда?" Наш призыв: "Не депортируйте их". <...> Мы также слышим о нарушениях прав человека в этих центрах. В связи с этим наша парламентская группа посетит депортационные центры и проведет исследование», - заявил депутат турецкого парламента, видеообращение которого опубликовало издание.

На ситуацию с задержанием чеченских политэмигрантов обратил внимание на заседании Нацсобрания Турции и депутат от партии «Saadet» Бюлент Кая.

«Семья, соратники, а также семьи соратников ключевой фигуры чеченского сопротивления Джохара Дудаева, по нашим сведениям, находятся в центрах высылки из Турции. В нашей истории народа, который брал под покровительство притесненных, и как печально получать подобные новости о высылке этих людей. Мы просим главу МВД прокомментировать эту ситуацию, взять ее под контроль для недопущения впредь подобных ошибок… Наше государство, получив финансы у ЕС препятствует миграции сирийцев в Европу», - заявил депутат.

Он также напомнил, что ранее совершались политические убийства чеченских политэмигрантов. «Мы и ранее были свидетелями, как иностранные спецслужбы совершают убийства чеченцев, и мы задаемся вопросом, неужто эти депортации выполняются по запросу иностранных спецслужб?» - заявил Бюлент Кая.

Власти Турции назвали сообщения о депортации чеченских политэмигрантов дезинформацией

На серьезность резонанса, вызванного сообщениями о задержаниях и намерении депортировать кавказских политэмигрантов, указывает и реакция официальных властей страны, прозвучавшая из уст представителей миграционного ведомства, а также Турецкого центра по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции, где опровергли утверждения о задержаниях, и назвали «недостоверными» опубликованные турецким изданием Daily Islamist фотографии задержанных из депортационных центров.

На одной из таких фотографий изображены четверо несовершеннолетних детей в коллаже с фото Дудаева. Издание Daily Islamist в публикации утверждает, что на фото четверо детей погибшего бойца чеченского сопротивления, которые были задержаны вместе с их матерью по имени Асет. «Госпожа Асет, жена одного из чеченских командиров, <...> в прошлом месяце была незаконно вывезена в Центр выдворения вместе с четырьмя детьми, несмотря на решение суда. Около 30 подобных чеченских семей, от которых не было получено никаких сообщений родными после их помещения в Центры временного содержания, ожидают прекращения преследований», - сообщило 15 февраля издание со ссылкой на адвоката Зейнеп Эртекин.

Под публикацией большое количество критических комментариев по сложившейся с чеченскими политэмигрантами ситуации. В одном из комментариев, который, судя по изложенным сведениям, принадлежит представителю адвокатского либо правозащитного сообщества, сообщается, что проблема имеет системный характер и санкционируется миграционным ведомством страны. «Это люди, которые находятся в Турции на законных основаниях и получили вид на жительство по таким причинам, как туризм, образование, работа, торговля, как и во всех странах мира. Однако вид на жительство этих людей, которые годами в законном порядке находились в Турции, аннулируется без всякой причины, их отвозят в центры выдворения, где они подвергаются ужасным условиям. Я даже не могу описать условия содержания в центрах выдворения в Антепе, Урфе и Ване и обращение с людьми, находящимися там. Даже их семьи и адвокаты не могут связаться с этими людьми, их связь с миром полностью прервана. Их судьба остается неопределенной иногда неделями, иногда месяцами. Что это за система?» - задается автор комментария.

Аналогичная ситуация и с эмигрантами из Палестины, уйгурами и другими, отметил комментатор. «Согласно закону, эти люди должны получить гуманитарный вид на жительство, поскольку в их стране идет активная война. Чиновники из Иммиграционной администрации подтверждают это, но не делают необходимого. Палестинцев, приехавших в Турцию по визам до войны и оказавшихся здесь в затруднительном положении, ловят у выходов из метро, в мечетях и отправляют в центры выдворения. Ради Бога, в разгар геноцида разве это справедливо по отношению к беспомощным людям, потерявшим свои семьи? Позвольте мне также отметить, что не только чеченцы или палестинцы испытывают эти проблемы. Даже наши братья и сестры турецкого происхождения иногда подвергаются такому обращению и даже могут быть депортированы. Одна из самых больших проблем заключается в том, что миграционное ведомство считает себя даже выше закона. Мы подаем иски в суд от людей, которые стали жертвами такого обращения. Суд говорит, что да, вы правы, то, что сделало управление по делам миграции, незаконно. Однако миграционное управление четко заявляет, что даже не будет принимать во внимание решение суда», - написал комментатор.

Семьи задержанных политэмигрантов назвали заявления властей недостоверными

Ситуация с задержаниями не разрешена, в центры выдворения ежедневно доставляют десятки человек, среди которых и выходцев с Северного Кавказа, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга задержанного выходца одной из черкесских республик Северного Кавказа на правах анонимности.

«В 2015 году мы приехали в Турцию и два года подряд получали икамет (ВНЖ). В 2017 году полиция пришла с ранним рейдом и забрала нас в депортационный центр. Тогда мы проиграли дело об обжаловании решения о депортации, но спустя какое-то время мужа все же выпустили. В течение года ему разрешили оставаться, но без документов. Позже обязали отмечаться в миграционной службе раз в месяц, но без перспектив получить ВНЖ. Мы пытались разрешить вопрос с миграционным ведомством, но ответ был отрицательным из-за «кодов», пришедших якобы на моего мужа от российских спецслужб. В 2021 году нам сообщили, что дело закрыто, и он может получить ВНЖ, но нам до сих пор не дают никакого статуса. Мы подали заявление на гуманитарный икамет, но получили отказ. Суд признал, что должен быть выдан ВНЖ, но снова возникли проблемы», - рассказала женщина.

Ее супруга вновь забрали в депортационный центр более месяца назад, когда начались задержания северокавказских политэмигрантов. «Его забрали как раз за несколько дней до назначенного миграционным ведомством рандеву, где ему должны были отдать на руки официальный письменный отказ в продлении гуманитарной визы, который мы планировали вновь обжаловать, как и ранее, когда суд обязал их выдать нам этот статус. Но они сделали это задним числом, фактически дав мужу статус беженца на несколько месяцев, вместо обозначенного судом года. Сейчас он находится в миграционном центре, где предлагают выехать в любую страну. Решение о депортации вступило в силу, хотя у него был долгосрочный гуманитарный ВНЖ. Причиной вновь называют «коды», поставленные турецкими властями, несмотря на то, что ранее было официально по запросу адвоката подтверждено отсутствие претензий к нему со стороны спецслужб Турции. Нам предстоит обжаловать это решение в Конституционном суде», - рассказала женщина.

Она сообщила о тяжелом материальном и моральном положении. «Мы не знаем, чем жили все эти годы. Муж работал бесплатно, так как не имел разрешения на работу. У нас была надежда, когда он получил договор на работу тренером, но он так и не смог получить легализующие его документы. Мы обратились в общественные организации с надеждой на поддержку и попросили помощи у адвокатов. Сейчас мы ждем и надеемся на лучшее, но ситуация все сложнее. Сейчас нет толерантности, меньше терпимости и в самом обществе, не столько от народа, а со стороны чиновников все жестче стало, бесчеловечнее. Я даже не знаю, что будет с нами, как нам продлевать ВНЖ, нам некуда ехать. Я понимаю, что эта страна не хочет нас или вообще иностранцев, я чувствую давление со стороны чиновников, неприятие, но куда нам деться – я тоже не знаю», - сообщила собеседница.

Она отметила несоответствующие гуманитарным требованиям условия содержания в депортационных центрах мигрантов. «Он на полу спал, когда его привезли, в Малатье, регионе пострадавшем от землетрясения и их периодически трясет. Мы не видим никакого улучшения. Тех, кого отпускают, чтобы они не находились под арестом, они выходят с предписанием жить в Малатье, а не там, где их семья и их дом. А как и где они будут жить, спать, на что, если не имеют возможности работать, нет никакого дохода и они каждый день должны отмечаться кроме выходных? До сих пор в депортационные центры привозят людей группами по 9-12 человек. Там и сирийцы, афганцы, разные, но и кавказцы, азиаты, из СНГ. Они создают условия невозможности нахождения в стране, чтобы устал, замучался и уехал отсюда. Но только у нас нет возможности куда-то уехать. Если еще раньше были, то сейчас, будучи гражданином России с международным розыском, нам невозможно даже зайти в аэропорт», - рассказала женщина.

Уроженцы Северного Кавказа связывают проблему с бюрократическим нигилизмом в Турции

Проблемы в Турции возникают не только у политэмигрантов с Северного Кавказа, но и бизнесменов, инвесторов, обычных туристов, рассказал в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» этнический карачаевец по имени Руслан, который приобрел в Стамбуле недвижимость и переехал на постоянное место жительства.

«Я прожил в США 17 лет с семьей. У нас пятеро детей, мы карачаевцы, этнические тюрки, всегда были протурецки настроены. Решили переехать в мусульманскую страну. При покупке жилья в Стамбуле получили ВНЖ. Нам говорили, что это сродни гринкарте, как в США и ты практически «полноправный гражданин». Никакого криминала за мной не было, ни в каких списках Интерпола никогда не был. На зимние каникулы мы решили съездить с супругой в умру (малое паломничество в Мекку). Родители жены приехали в гости, остались с детьми, а мы 3 января вылетели из Стамбула в Медину, оттуда на три дня в Мекку, оттуда в Катар на три дня. Прилетаем обратно в Стамбул 13 января, нас ждут на выходе, требуют показать документы, расспрашивают, куда мы летим. Мы сообщили, что прилетели домой, что у нас тут квартира, дети. Нас не впускают, задают вопросы о брате-гражданине США, которому ранее по непонятной причине поставили запрет на въезд. Просто увидели, что у нас одинаковая фамилия и на этом основании нас не впускают», - рассказал Руслан.

Ранее брата Руслана, который был в Турции не менее 7 раз, не впустили в страну после того, как увидели американский паспорт. «Он много раз был в Турции, а в последний раз ему задавали совершенно неадекватные вопросы: читает ли он сунна-намаз, какого масхаба придерживается, читает ли Коран, предпочитает ли делать намаз дома или в мечети. У него короткая щетина, европейская внешность. Он заезжал по российскому паспорту, но решил показать паспорт США, чтобы им стало понятно, что будь он опасен, из США никогда бы не смог вылететь. Но как только его паспорт увидели, сразу сказали, что депортируют, отправили обратно в Чикаго», - рассказал Руслан.

Мужчину с супругой депортировали в Катар, позже они переехали в ОАЭ, где до сих пор находятся, пытаясь решить проблему с возвращением к своим детям. «Нас депортировали обратно в Катар, хотя нас ничего не связывает с этой страной. Жена объясняет им на турецком, что у нее собственность в Турции, ВНЖ, пятеро детей здесь, один ребенок с аутизмом, на что нам ответили: «Если надо мы и твоих детей сюда привезем». Вели себя крайне грубо и вызывающе, это просто нелюди… В помещении для депортируемых было множество таких же людей, были транзитные иранец, француз, иракец, тоже вернувшийся из умры. Ему было 85 лет, из которых 8 лет он живет в Турции, а также был один чеченец. У всех у них были телефоны, у меня и у чеченца забрали. Отсидели там до следующего дня, когда в 12.00 нас вытащили из комнат и отправили с женой в Катар. Сделали нам сопровождение, и еще самих заставили заплатить за билеты $550 с человека, поставив нам запрет на въезд в Турцию. С тех пор мы уже больше месяца находились в Катаре, пытаясь решить вопрос через консульство. За это время через людей в Турции получили официальный ответ от МВД, что к нам нет никаких претензий в стране, а от миграционной, что нас выдворили. Сейчас нашим вопросом занимается адвокат, мы ждем разрешения ситуации в Эмиратах», - рассказал Руслан.

Он также сообщил, что в Эмиратах находится большое число депортированных с Турции уроженцев Дагестана, которые на законных основаниях находились в стране по ВНЖ, имея недвижимость и семьи. «Все они сейчас решают вопрос с тем, чтобы вывезти свои семьи», - заключил Руслан.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter)". Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.