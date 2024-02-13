13 февраля 2024, 14:03

Уроженец Дагестана столкнулся с угрозой депортации из Турции

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Власти Турции готовят к депортации уроженца Дагестана Ибрагима Аскерова, которого Следком России объявил в розыск по делу о причастности к экстремистской организации "Ат Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили источники.

По данным источников, власти Турции готовят к экстрадиции в Россию уроженца Дагестана Ибрагима Аскерова, которого на родине подозревают к причастности к запрещенной в России судом экстремистской организации "Ат Такфир Валь-Хиджра"*.

Аскеров уехал в Турцию в январе 2021 года, осенью того же года его задержали. Около четырех месяцев он находился в депортационном центре, после чего его отпустили. В августе 2023 года Аскеров был задержан повторно и снова помещен в депортационный центр. Ранее Следственный комитет России объявил Аскерова в розыск по линии Интерпола, передал сегодня телеграм-канал "Совесть Дагестана".

Аскеров ранее получил в Турции вид на жительство, но власти его аннулировали. "Есть решение о его депортации. Подавал на убежище – всюду отказ. Предлагают уезжать в третью страну, но у него нет загранпаспорта действительного. И он в розыске Интерпола", – привели 11 августа 2023 года "Кавказ. Реалии"** слова источника.

Спецслужбы Турции зарегистрировали Аскерова, как причастного к экстремистской организации человека, представляющего угрозу нацбезопасности страны, сообщил другой источник.

"Кавказский узел" также писал, что 1 ноября 2022 года шесть последователей организации "Ат Такфир Валь-Хиджра"* были задержаны в Дагестане, Москве и Воронеже, при обыске у них изъяли религиозную литературу экстремистского содержания.

Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"* ("Обвинение в неверии и хиджра") появилась в Египте и получила распространение на Северном Кавказе, особенно в Кабардино-Балкарии в 1997-1998 годах. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе и отличаются жесткими требованиями к единоверцам, говорится в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года".

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* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Пять человек осуждены по делу об экстремизме в Карачаево-Черкесии", "Четверо ростовчан осуждены за участие в "Ат Такфир валь Хиджре"*", "Житель Дагестана осужден за видео с призывами к экстремизму".

Автор: "Кавказский узел"

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