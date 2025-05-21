Участники акции в Нальчике разделились в отношении к памятному дню адыгов

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Часть адыгских активистов призывает воспринимать дату окончания Кавказской войны как дату поминовения предков, другие настаивают на справедливой оценке событий и сохранении знаний об исторической правде.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая у мемориала "Древо жизни" в Нальчике ежегодно проходит акция памяти погибших за независимость черкесского народа. Участники акций зажигают в память убитых 101 свечу - по количеству лет Кавказской войны.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года.

Митинг в 161-ю годовщину окончания Кавказской войны у памятника «Древо жизни» в Нальчике собрал не менее двух тысяч человек. До его начала участники акции провели шествие по главной улице Нальчика, проспекту Ленина - более тысячи человек прошли по проспекту с адыгскими флагами. В шествии также участвовали гости из Северной Осетии и Ингушетии - представители этих республик прибыли в Кабардино-Балкарию по случаю памятных мероприятий.

Митинг традиционно открыл министр культуры Кабардино-Балкарии Мухадин Кумахов. "Сегодня мы скорбим по тем, кто отдал свои жизни, вечная им память", - сказал он.

Президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков часть своего выступления произнес на кабардинском языке. По-русски он сказал, что адыгский народ пережил величайшую трагедию в своей истории: в результате Кавказской войны большая часть народа оказалась вне пределов своего исторического места проживания. В настоящее время адыги расселены по 50 странам мира. «Трагедия живет в народной памяти. Этот день отмечают во всех странах, где проживают адыги», - подчеркнул Сохроков.

Он отметил, что подобные трагические страницы были в истории и других народов, поэтому важно извлечь уроки из этих событий, чтобы в будущем избежать подобных трагедий. Также Сохроков заявил, что присоединение к Российскому государству в середине 16 века “помогло противостоять иностранным захватчикам и спасло адыгов от разрушительных конфликтов и вечных войн на Кавказе”.

"Сегодня, к сожалению, есть нездоровые силы, которые пытаются спекулировать на национальных чувствах, но их усилия тщетны. Расколоть наш народ не удастся. Будущее черкесского народа возможно только в составе России вместе с другими народами", - сказал Сохроков.

Он напомнил, что более тысячи адыгов участвуют в специальной военной операции, защищая интересы страны. В 12.00 была объявлена минута молчания по погибшим.

Представители Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии во главе с муфтием Хазретали Дзасежевым совершили дуа (поминальную молитву) по погибшим. После этого состоялось возложение цветов к памятнику, в нем участвовало руководство республики во главе с Казбеком Коковым.

Участники мероприятия, опрошенные “Кавказским узлом” рассказали о значении памятной даты для них. Житель Нальчика Сетгали Казанов напомнил о фразе, которое произносят, когда соболезнуют, с пожеланием не пережить еще более тяжких утрат: «пусть это горе никогда не будет вами забыто».

«Конечно, надо вспоминать своих старших, которые отдали жизнь за свою свободу, за родину, но это не означает, что надо быть против правительства. Категорически это того не означает», - сказал он.

Казанов отметил, что в истории адыгов не было случая, чтобы они напали на какое-либо государство, однако на адыгов очень часто нападали. Он считает, что люди должны жить в мире, потому что все созданы одним Всевышним и произошли «от одного мужчины и одной женщины». Нальчанин добавил, что не вдается в причины войны и не ищет виноватых, а к памятнику приходит, чтобы отдать дань предкам.

Говоря о необходимости сохранения языка и культуры, Сетгали Казанов отметил, что такая проблема существует. «Младшие поколения теряют язык. Если мы потеряем язык у нас нет будущего», - заключил он.

Нальчанин Арсен Нибежев уверен, что люди должны знать правду об исторических событиях, какой бы горькой она ни была. «Это трагическая дата для адыгов. Мы разбросаны по всему свету. Адыги живут даже в Сингапуре и Нигерии», - указал он.

По мнению Нибежева, прошлое следует помнить, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. По его мнению, Кавказская война была не «замирением Кавказа», а завладением им. «Горские народы свободолюбивы, они не терпят притеснений. У царской России была установка успокоить их. А как успокоить? Либо подчинить, либо истребить. И то, и другое было сделано», - констатировал участник акции.

Чтобы сохранить свою идентичность в современном мире, адыгам необходимо знать родной язык, считает активист. «Меня очень тяготит такая проблема, как забывание родного языка. Многие уже не умеют читать на родном языке. Язык нельзя забывать, это истоки», - подчеркнул он.

Участник мероприятия Батыр Сокуров рассказал, что долгое время жил за границей и наблюдал мероприятия в честь 21 мая на видео, но очень хотел лично в них участвовать. О событии знает только то, что это дата окончания русско-кавказской войны, итог которой для черкесов был печальным. «Но сегодня у нас мир. И мы просто чтим их память», - пояснил он. По его мнению, мир необходимо сохранить, поскольку только в условиях мира можно развиваться.

Председатель Совета женщин Нальчика Лидия Дигешева также пришла, чтобы почтить память предков. «Это очень трагическая дата, нам всем надо помнить об этом, но помнить, чтобы жить дальше, думать о том, чтобы наши потомки жили под мирным небом», - сказала она.

Сохранение национальной идентичности она считает прежде всего задачей семьи. «Как бы ни входили в жизнь новые технологии,языки и обычаи надо беречь и передавать их новым поколениям. Это ответственность прежде всего родителей, бабушек, дедушек. Именно они должны учить традициям, языку», - считает активистка.

Говоря о причинах Кавказской войны, Дигешева сказала, что не хочет вдаваться в этот вопрос. «Я считаю, что сейчас живущие не виноваты в том, что тогда произошло. Нам суждено жить вместе, и мы должны жить в мире и согласии», - резюмировала она.

Предприниматель Анзор Шахмурзов считает, что с даты окончания Кавказской войны началась современная история адыгского народа. «Мы понимаем, что стали жертвами имперских амбиций окружавших нас крупных держав, но последствия этой войны до сих пор мучают каждого адыга, потому что подавляющее большинство нашего народа живет вне своей исторической территории. Это, к сожалению, ведет к тому, что исчезает наша национальная идентичность. Мы становимся легкой жертвой для всяких идеологических диверсий, мы стали легкой добычей чуждых нам ментальных установок. Сегодня значительная часть нашей молодежи подвержена влиянию арабских религиозных течений. Между тем, вся сила нашего народа зиждется на нашем фольклоре. Это наше Хабзэ, наш язык, наши обычаи, традиции. Это все ни в коем случае нельзя утрачивать, задвинуть на второй план. Это то, на чем базируется наша идентичность. Если мы все это потеряем, мы исчезнем как культурно-национальная единица», - заявил он.

Для Вячеслава Богатырева памятный день важен не только как историческая дата, но и как способ воспитания молодежи, повод напомнить ей о важности сохранения языка и традиций.

«Я в историю стараюсь не вдаваться, потому что история – «служанка действующей власти». К ней надо аккуратно относиться и я всегда говорю, что я не историк. Я живу сегодняшним днем, интересами своей семьи, своих детей. Это важнее всего. Некоторые говорят, что в школах не учат родному языку, что плохо учат, это отговорки. Если в семье разговаривать с детьми на родном языке, язык останется в голове, как файл в компьютере, и в этом я убедился на своем примере», - сказал он.

Житель города Терек Радик Дышеков пришел на митинг с родовым флагом Дышековых. Он сказал, что во время Кавказской войны многие представители его фамилии были депортированы. «Именно из нашего рода выслали многих. Я считаю, что это был геноцид адыгского народа. Ни одна нация не имеет права уничтожать другую, мы все должны уважать друг друга. Я не признаю деление на титульные и нетитульные народы. Все народы равны», - подчеркнул он.

По словам Дышекова, адыги никуда не вторгались, они жили на своей земле и работали, никому не мешая. «Более того, в становление российской государственности адыги внесли значительный вклад. Пусть об этом скажут историки», - пожелал он.

Касаясь вопроса сохранения национальной идентичности, Дышеков напомнил, что у адыгов есть кодекс чести – Адыгэ Хабзэ. Его надо беречь и передавать следующим поколениям, уделяя больше внимания сохранению языка и обычаев, уверен активист.

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