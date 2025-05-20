Нальчане почтили память жертв Кавказской войны зажжением свечей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Нальчика пришли к мемориалу "Древо жизни", чтобы поучаствовать в вечере памяти, посвященном 161-й годовщине окончания Кавказской войны. В конце вечера они зажгли 101 свечу в память об убитых.

Как информировал "Кавказский узел", 20 мая 2024 года жители Кабардино-Балкарии почтили память жертв Кавказской войны по случаю 160-летия ее окончания. Они собрались в Нальчике у памятника "Древо жизни". Участники акции рассказали, что стараются приходить к мемориалу каждый год, чтобы отдать дань памяти погибшим за независимость черкесского народа.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла".

На мероприятие у мемориала собралось не менее двухсот человек. Некоторые мужчины из числа участников акции были одеты в национальные костюмы (черкески), передал корреспондент “Кавказского узла”.

Для собравшихся прозвучала литературно-музыкальная композиция: актеры кабардинского театра читали стихи, а музыканты, исполнители народных песен Артур Дышеков, Азамат Пеков, Асият Черкесова, Оксана Хакулова, ансамбль “Чегемские водопады” и другие исполнили гыбзэ (песни-плач), посвященные событиям Кавказской войны. Народные мелодии на шикапшине исполнил музыкант Зубер Еуаз. В конце вечера участники акции традиционно зажгли 101 свечу на постаменте памятника.

Присутствовавший на мероприятии житель Нальчика Беслан Хагажеев объяснил свое участие в акции тем, что память о предках для него священна. “Они отдали свои жизни в неравной борьбе за свою самобытность, обычаи, законы, - все, чем они дорожили, и что для них было свято. Каждый адыг обязан почитать своих предков. Это дает нам право на существование", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Хагажеев отметил, что о событиях Кавказской войны знает только из книг, а семейных воспоминаний о том периоде в его роду не сохранилось. По его словам, на сегодняшний день прошло слишком много времени, чтобы люди помнили личные рассказы старших родственников через поколения, тем более что участники тех событий либо погибли, либо были выселены. "Есть много исторических источников, из которых можно узнать об этих далеких событиях. Это необходимо делать, народ должен знать свою историю", - добавил нальчанин.

Житель Баксана Ислам Батыров сообщил, что приходит к памятнику ежегодно в годовщину окончания Кавказской войны, "чтобы просто постоять и помолчать". "Эти песни слушать равнодушно невозможно, они проникают в самое сердце", - сказал он.

Батыров разделяет мнение, что историю необходимо знать, отмечая при этом, что "она не должна быть грузом и тянуть назад в прошлое". "Зная свою историю, надо идти вперед: развивать свою культуру, изучать родной язык, чтобы однажды не оказаться перед фактом, что новые поколения не умеют читать и писать на кабардинском языке", - заявил участник вечера.

По его мнению, для сохранения своей самобытности адыгам необходимо больше внимания уделять изучению родного языка, обычаев и традиций. "К сожалению, все, чем дорожили наши предки, все, за что они воевали, гибли, сейчас утрачивается нами просто так, в добровольном порядке. Мы готовы поддаваться любому влиянию - хоть арабскому, хоть европейскому, но сохранить свое даже не пытаемся", - констатировал он.

Хусейн Туков из Нальчика также посещает памятные мероприятия ежегодно. "Мы приходим, чтобы вспомнить наших предков, пропавших в этой войне. Эта память для нас важна, она объединяет всех адыгов мира", - сказал он.

На 21 мая запланирован митинг возле мемориала "Древо жизни".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.