Черкесы в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны

20 мая 2024, 23:40

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Почтить память жертв Кавказской войны по случаю 160-летия ее окончания жители Кабардино-Балкарии собрались у памятника "Древо жизни". Участники акции рассказали, что стараются приходить каждый год, чтобы отдать дань погибшим за независимость черкесского народа.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны, официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией. В 2023 году власти Кабардино-Балкарии запретили проводить 20 и 21 мая мероприятия в память о жертвах Кавказской войны, пригрозив ответственностью за нарушение запрета, рассказал председатель "Координационного совета адыгских общественных объединений" Аслан Бешто. В Нальчике состоялись мероприятия по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны, в том числе не разрешенное властями шествие по улицам города. Участники акций сочли важным сохранение адыгских традиций.

Адыги (черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. 21 мая ежегодно отмечается как День памяти адыгов, говорится в справке "Кавказского узла".

Сегодня вечером в Нальчике у памятника "Древо жизни" прошли памятные мероприятия, посвященные 160-летию окончания Кавказской войны. На мероприятие собралось около ста жителей Нальчика и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Звучали старинные песни в исполнении народных коллективов и профессиональных исполнителей. Присутствующих угощали поминальными лакумами и конфетами, а также бутербродами с сыром. Разносили также калмыцкий чай.

Память не должна быть избирательна по отношению к тем, кто ушел от нас. Мы должны их чтить, пока здесь живет хотя бы один адыг

Житель Чегема Руслан Бабугоев сообщил, что пришел на мероприятие ради памяти предков, которые отдали свои жизни, желая отстоять свою самобытность, обычаи, законы, все, чем был богат черкесский мир. "Я никого не виню. Россия наша Родина, и, если потребуется, отдадим за нее свои жизни, но каждый черкес обязан почитать своих предков. Это дает нам право на существование", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Баксана Казбек Мамиков также пришел, чтобы отдать дань памяти погибшим за независимость черкесского народа. "Очень скорбный день. Невозможно просто так стоять и слушать эти песни", - отметил он.

Ежегодно на памятные мероприятия приходит Хусейн Гугов из города Баксан. "Мы приходим, чтобы вспомнить наших предков, пропавших в этой войне", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла.

Житель Нальчика Хаути Шериев также сообщил, что приходит каждый год. "Сегодня 20 мая. Ежегодно в этот день в течение последних 30 лет мы приходим сюда, чтобы почтить память тех, кто сложил головы за эту землю. Когда человек в своей жизни совершает что-то героическое, когда он становится на защиту своей земли с оружием в руках, это делает ему честь. Поэтому этих людей мы должны чтить, независимо от того, какой у нас сейчас строй, где мы живем. Не в этом дело. Память не должна быть избирательна по отношению к тем, кто ушел от нас. Мы должны их чтить, пока здесь живет хотя бы один адыг", - подчеркнул он.

По окончании концерта старинной песни на постаменте памятника «Древо жизни» традиционно зажгли 101 свечу.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также размещена статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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