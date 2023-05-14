Нальчикским активистам отказано в проведении мероприятий в День памяти адыгов

14 мая 2023, 13:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Власти Кабардино-Балкарии запретили проводить мероприятия в память о жертвах Кавказской войны, пригрозив ответственностью за нарушение запрета, рассказал председатель "Координационного совета адыгских общественных объединений" Аслан Бешто.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году власти Кабардино-Балкарии отказали инициативной группе в проведении траурного шествия в память о жертвах Кавказской войны. Несмотря на это, 21 мая состоялся траурный митинг у памятника "Древо жизни", а несколько десятков молодых людей организовали шествие в память о жертвах войны по улицам Нальчика. Сотрудники полиции составили протокол о нарушении общественного порядка на всадника, принимавшего участие в шествии. Обстановка во время шествия была нервозной, а стычка полиции и всадников накалила ее еще больше, рассказали очевидцы.

20 мая 2022 года участники траурных мероприятий у памятника "Древо жизни" в Нальчике зажгли 101 свечу. Активисты раскритиковали власти за отмену шествия в День памяти адыгов.

Власти Кабардино-Балкарии запретили проводить 20 и 21 мая мероприятия в память о жертвах Кавказской войны, сообщил председатель "Координационного совета адыгских общественных объединений" Аслан Бешто.

По его словам, полученный организацией отказ, который подписан министром по делам национальностей, связан с требованием республиканского закона о том, что при подаче уведомления организатор должен лично предоставить паспорт, подтверждающий его гражданство и возраст.

Кроме того, в ответе указано, что, если организаторы решатся провести несогласованную акцию, то их привлекут к ответственности по "митинговой" статье, рассказал Бешто.

"Местные чиновники ссылаются на нарушения при подаче, перекладывая ответственность за отказ на организаторов. Но форма уведомления не менялась уже много лет и ранее вопросов не вызывала. Более того, мы заполняем ее по полученному из администрации образцу", – приводит сегодня слова Аслана Бешто "Кавказ.Реалии"*.

Министерство по делам национальностей Кабардино-Балкарии, по состоянию на 13.02 мск, не прокомментировало на своем сайте и в телеграм-канале слова активиста.

Напомним, в 2022 году в Карачаево-Черкесии по случаю Дня памяти адыгов были запланированы шествие, митинг, театрализованное представление. В Адыгее от шествия отказались, но оставили реквием и митинг. В Краснодарском крае отказались от проведения митинга, но решили провести шествие от памятника жертвам войны до Тюльпанового дерева и молебен.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны. 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны, официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.