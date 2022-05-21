Жители Нальчика зажгли свечи в память жертв Кавказской войны

21 мая 2022, 02:31

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101 свечу зажгли участники траурных мероприятий у памятника "Древо жизни" в Нальчике, посвященного жертва Кавказской войны.

Как писал "Кавказский узел", власти Кабардино-Балкарии отказали инициативной группе в проведении 21 мая траурного шествия в память о жертвах Кавказской войны, однако все остальные запланированные мероприятия состоятся. По мнению пользователей соцсети, этот запрет этот является вмешательством в традиции адыгов. В Карачаево-Черкесии были запланированы шествие, митинг, театрализованное представление. В Адыгее от шествия отказались, но оставили реквием и митинг. В Краснодарском крае отказались от проведения митинга, но решили провести шествие от памятника жертвам войны до Тюльпанового дерева и молебен.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны. 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны, официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией.

Вечером 20 мая в Нальчике у памятника «Древо жизни», посвященном жертвам Кавказской войны, состоялось торжественное зажжение свечей, передает корреспондент "Кавказского узла".

На мероприятие собрались около ста человек, главным образом жителей Нальчика. Звучала траурная музыка, стихи на кабардинском языке, артисты музыкального театра исполняли старинные песни, посвященные далеким событиям. Адыгские активисты раздавали поминальные лакумы (жареные пышки).

На постаменте были установлены традиционные 101 одна свеча – по одной свече за каждый год войны. Свечами были также выложены год начала войны и год ее окончания – 1763 и 1862.

Сегодня, 21 мая планируется провести митинг памяти и возложение цветов. Раньше адыгские активисты проводили торжественное шествие по центру Нальчика. В этом году на проведение шествия власти разрешения не дали.

Адыги (или черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Самоназвание – адыга (адыгэ). Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Северной Осетии, Ставропольского края. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Адыги", опубликованной "Кавказским узлом".

Напомним, в Кабардино-Балкарии ежегодно проходят мероприятия по случаю годовщины завершения Кавказской войны. Так, 20 мая 2021 года в Нальчике у памятника "Древо жизни", посвященного адыгам – жертвам Кавказской войны, активисты также зажгли 101 свечу, по одной свече на каждый год войны. У памятника тогда собралось около ста человек. На следующий день в Нальчике состоялось шествие, посвященное 157-й годовщине окончания Кавказской войны. В 2020 году траурное шествие по случаю годовщины завершения Кавказской войны не проводилось в связи с пандемией. Тогда черкесские активисты ко Дню памяти жертв Кавказской войны подготовили и выложили в соцсети тематические видеоролики, призвав жителей Кабардино-Балкарии и других регионов Северного Кавказа вспомнить жертв войны дома.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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