Нальчане почтили память жертв Кавказской войны

21 мая 2021, 21:25

Шествие по случаю годовщины завершения Кавказской войны прошло в столице Кабардино-Балкарии. Ежегодные мероприятия помогают сохранить память о трагедии черкесов, но не связаны с претензиями к нынешним российским властям, указали жители Нальчика.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая в Нальчике у памятника "Древо жизни", посвященного адыгам – жертвам Кавказской войны, активисты зажгли 101 свечу, по одной свече на каждый год войны. У памятника собралось около ста человек.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны. 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны, официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией.

Мероприятия прошли в сокращенном формате

Сегодня в Нальчике прошли памятные мероприятия, посвященные 157-й годовщине окончания Кавказской войны. В связи с тем, что в республике все еще сохраняются ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, мероприятия прошли по сокращенной программе. В частности, не было традиционного конного шествия и митинга.

В пешем шествии по центру Нальчика приняли участие несколько десятков человек. Они прошли от площади Марии до площади Ленина, их целью был памятник "Древо жизни". Участники шествия несли флаги с адыгской символикой. Около 12.00 к памятнику пришли члены правительства, депутаты парламента республики, депутаты Госдумы и руководство религиозных организаций региона.

Министр культуры Кабардино-Балкарии Мухадин Кумахов, открывая официальную часть памятных мероприятий, сказал, что "адыгский мир в трауре, и нас поддерживает весь мир". Муфтий Кабардино-Балкарии совершил дуа (заупокойную молитву) по жертвам войны. Ровно в 12.00 объявили минуту молчания. После этого присутствующие возложили цветы к памятнику. На этом памятные мероприятия завершились, передал корреспондент "Кавказского узла".

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков назвал "страшную трагедию" кавказских народов "результатом геополитического противостояния сильнейших государств того времени". "Мудрость наших предков, которые в сложный момент, памятуя о богатой многовековой истории единства с Россией, сохранили верность этому судьбоносному выбору, самобытную культуру адыгского народа, родной язык и богатые традиции, подарили последующим его поколениям возможность жить, созидать и развиваться на своей исторической родине", – говорится в обращении, опубликованном на сайте главы Кабардино-Балкарии.

Нальчане указали на важность сохранения памяти о предках

Житель Нальчика Мухамед Кунижев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что впервые посетил мероприятия памяти жертв Кавказской войны. Он отметил, что полностью согласен с кинорежиссером Александром Сокуровым, который ранее сказал, что "империя должна покаяться за притеснения, за убийства людей". По мнению нальчанина, само это противостояние осталось в прошлом. "Адыги гармонично вписались в современную российскую действительность. Это же царизм сделал, при чем тут нынешнее правительство. Я думаю, что молодое поколение это тоже понимает. А мероприятия нужны, чтобы молодежь знала свою историю. А знание истории важно, чтобы сохранить себя как этнос", – сказал Кунижев.

Адыги по всему миру уже 30 лет совершают памятные мероприятия в этот день, указал профессор КБГУ Мурат Хоконов. "Молодежь уже даже не помнит и не представляет себе, что когда-то было время, когда День памяти жертв Кавказской войны не отмечался. Время показало, что День памяти служит делу стабильности и умиротворения общественно-политической атмосферы на обширной территории юга нашей страны. Хочу напомнить в этой связи имя выдающегося сына нашей республики, бывшего ректора нашего университета, покойного Владимира Тлостанова, 90-летний юбилей которого мы вчера отмечали, и который своим безупречным авторитетом поддержал 30 лет назад необходимость отмечать 21 мая как День памяти жертв Кавказской войны", – сказал Хоконов корреспонденту "Кавказского узла".

21 мая – День памяти предков, которые погибли, защищая родину и свою честь, заявил руководитель общественной организации "Адыгэ Хэкуж" Абубекир Мурзаканов. "Война была жестокой и бесчеловечной, наш народ потерял территорию проживания, 95% народа были изгнаны. Это нельзя ни забыть, ни вычеркнуть из истории", – подчеркнул Мурзаканов. Он добавил, что трагедия произошла, несмотря на присоединение Кабарды к России еще в 1557 году, о чем напоминает памятник в центре Нальчика. Активист сегодня принял участие в пешем марше. Он сообщил, что в этих мероприятиях участвует каждый год.

Издательство Котляровых перепечатало к годовщине несколько редких книг

К сегодняшней годовщине издательство Котляровых выпустило ряд книг о Кавказской войне, сообщил нальчикский издатель, краевед Виктор Котляров. "Прежде всего, это знаменитый исторический роман "Последний из ушедших" выдающегося абхазского писателя Баграта Шинкубы в переводе на кабардинский язык Мухамеда Кармокова. Роман повествует о трагической судьбе убыхов (одно из адыгских племен. – Прим. "Кавказского узла"), которые в результате войны вынуждены были покинуть родину и в дальнейшем сошли с исторической арены", – рассказал издатель корреспонденту "Кавказского узла".

Издательство также выпустило книгу "Москвичи и черкесы". Роман еще в 1846 году вышел в Лейпциге под названием "Проделки на Кавказе". Ее автором является Хамар-Дабанов – это псевдоним жены генерала Лачинова, служившего в Кавказском отдельном корпусе. В романе говорится о событиях Кавказской войны, еще не завершенной к его написанию. В России роман был опубликован еще в 1844 году, но в том же году практически весь его тираж уничтожили, указал Котляров.

"Именно об этом произведении император Николай Первый сказал: "Мы ничего не знаем о Кавказе, а эта дама открывает нам глаза". А военный министр Чернышев был еще более категоричен: "Книга эта тем вреднее, что в ней что ни строка, то – правда!" – рассказал издатель о романе "Москвичи и черкесы".

Роман "Проделки на Кавказе" был переиздан только в 1986 году и за 35 лет стал библиографической редкостью, рассказал Котляров. Издательство выпустило также роман Теофила Лапинского "Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских". Автор книги – польский офицер, участник Кавказской войны, воевавший на стороне черкесов. На Кавказе он был известен как Теффик-бей. Эту книгу Лапинский издал в Гамбурге в 1863 году, сообщил Виктор Котляров.