Активисты рассказали о планах на День памяти адыгов

17 мая 2022, 05:30

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В Кабардино-Балкарии активистам не удалось согласовать траурное шествие в память о жертвах Кавказской войны, однако все остальные запланированные мероприятия состоятся. В Карачаево-Черкесии состоятся шествие, митинг, театрализованное представление. В Адыгее от шествия отказались, но запланированы реквием и митинг. В Краснодарском крае отказались от проведения митинга, но состоится шествие от памятника жертвам войны до Тюльпанового дерева и молебен. Об этом "Кавказскому узлу" сообщили представители адыгских общественных организаций.

Как писал "Кавказский узел", власти Кабардино-Балкарии отказали инициативной группе в проведении 21 мая траурного шествия в память о жертвах Кавказской войны. По мнению пользователей соцсети "ВКонтакте", запрет на проведение траурного шествия в Нальчике является вмешательством в традиции адыгов.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны. 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны, официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией. В Кабардино-Балкарии ежегодно проходят мероприятия по случаю годовщины завершения Кавказской войны. Так, 20 мая 2021 года в Нальчике у памятника "Древо жизни", посвященного адыгам – жертвам Кавказской войны, активисты зажгли 101 свечу, по одной свече на каждый год войны. У памятника тогда собралось около ста человек. На следующий день в Нальчике состоялось шествие, посвященное 157-й годовщине окончания Кавказской войны.

В Кабардино-Балкарии адыгским активистам не удалось согласовать шествие, которое проводилось ежегодно в этот день, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель Координационного совета адыгских общественных объединений КБР Аслан Бешто.

По его словам, в администрации главы республики настойчиво предложили исключить из плана мероприятий шествие по проспекту Ленина в Нальчике. «Они сослались на общую обстановку в стране, связанную с проведением специальной военной операции. Нам пришлось подчиниться. Но мы условились, что в следующем году марш обязательно состоится, возможно, даже в более широком формате», - рассказал Бешто.

Все остальные мероприятия, по словам активиста, пройдут, как запланировано. В частности, вечером 20 мая на памятнике Жертвам Кавказской войны в Нальчике будут зажжены 101 свеча, будут звучать печальные песни, в которых говорится о событиях Кавказской войны. 21 мая состоится возложение цветов и митинг.

На запрет проведения шествия отреагировал руководитель Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков. Он разместил на своем сайте «За права КБР» статью, в которой подверг критике действия властей, назвав их «провокацией». Он напомнил, что последние два года траурное шествие не проводилось в связи с пандемией, и общественность воспринимала эту ситуацию с пониманием, но в этом году все ограничения были сняты.

Правозащитник пишет, что не стоило запрещать шествие. Оно прошло бы без эксцессов и не создало бы никаких проблем. А вот его запрет может иметь обратный эффект, и желающие принять участие в шествии могут выйти на него в обход запрета.

Руководитель общественного движения «Адыгэ Хасэ-Черкесский Парламент» Карачаево-Черкесской Республики Али Асланов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в КЧР все запланированные мероприятия пройдут как обычно.

«Состоится шествие, митинг, театрализованное представление. Памятные мероприятия пройдут также во всех аулах», - сообщил он.

По его словам, в мероприятиях будут участвовать и представители властей. "У нас каждый год они проводятся и в этом году будут без ограничений из-за коронавируса", -сказал он.

По словам Асланова, митинг планируется провести у нового памятника жертвам Кавказской войны в Черкесске. "В митинге 21 мая ожидается, что примет участие глава республики. Будет шествие. Наверно, более 1000 человек будет. Помимо этого, во всех районах, где живут черкесы - в Хабезском, Адыге-Хабльском и других - одновременно тоже будут проводиться митинги и шествия. Всё как всегда, как и каждый год", - заявил Асланов.

В Республике Адыгея анонсировали два мероприятия – реквием и митинг. Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель общественного движения «Адыгэ Хасэ-Черкесский парламент» Республики Адыгея Рамазан Тлемешок, активисты сами решили не проводить шествие.

«Мы долго думали и решили, что формат шествия не совсем уместен в этот день. Шествие можно проводить в День адыгского флага, День Победы, но в памятные мероприятия оно не вписывается. Поэтому мы решили его отменить вообще», - сообщил он.

Рамазан Тлемешок рассказал, что активистов Адыгеи население критикует за то, что печальное мероприятие превратили в развлечение. "Нас осуждают, что памятные мероприятия постепенно превращается в праздничные. Поэтому мы решили вообще пересмотреть всю программу, исключить из него музыку, оставив стихи и гыбзэ (песня -плач)", - рассказал он.

Тлемешок также сообщил о том, какие мероприятия планируется провести. «Будет исполнение реквиема в зале филармонии. Мы много дискутировали и решили, что здесь неуместно шествие, только траурная музыка» - подчеркнул он.

Руководитель общественной организации «Адыгэ Хасэ» причерноморских адыгов–шапсугов Мажид Чачух сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что адыги Причерноморья в этом году отказались даже от митинга.

«Мы считаем, что это не совсем уместно, учитывая ситуацию в стране. 21 мая в 11.30 мы возложим цветы к памятнику жертвам Кавказской войны в ауле Большой Кичмай, затем в 13 часов состоится молебен возле тюльпанового дерева», - рассказал он, добавив, что цветы будут возложены также к морю. Памятные мероприятия, по его словам, пройдут также в ауле Шепси Туапсинского района.

Председатель черкесской общественной организации «Адыге Хасэ» Краснодарского края Аскер Сохт рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 19 мая пройдут памятные мероприятия в форме открытых уроков в школах в районах около Сочи. «А 21 мая там пройдет шествие от памятника жертвам Кавказской войны в ауле Большой Кичмай до тюльпанового дерева на берегу Черного моря, где проводятся молебны. Это традиционное шествие», - подчеркнул он.

Адыги (или черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Самоназвание – адыга (адыгэ). Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Северной Осетии, Ставропольского края. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Адыги", опубликованной "Кавказским узлом".

Напомним, в 2020 году траурное шествие по случаю годовщины завершения Кавказской войны не проводилось в связи с пандемией. Тогда черкесские активисты ко Дню памяти жертв Кавказской войны подготовили и выложили в соцсети тематические видеоролики, призвав жителей Кабардино-Балкарии и других регионов Северного Кавказа вспомнить жертв войны дома.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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