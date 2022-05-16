Отмена в Нальчике шествия в День памяти адыгов возмутила пользователей соцсети

16 мая 2022, 08:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Кабардино-Балкарии отказали инициативной группе в проведении 21 мая траурного шествия в память о жертвах Кавказской войны, сообщил правозащитник Валерий Хатажуков. Адыги должны иметь возможность проводить мероприятия, связанные с их культурой, вне зависимости от текущей политической повестки. Запрет на проведение траурного шествия в Нальчике является вмешательством в их традиции, заявили пользователи соцсети "ВКонтакте".

Как сообщал "Кавказский узел", в Кабардино-Балкарии ежегодно проходят мероприятия по случаю годовщины завершения Кавказской войны. Так, 20 мая 2021 года в Нальчике у памятника "Древо жизни", посвященного адыгам – жертвам Кавказской войны, активисты зажгли 101 свечу, по одной свече на каждый год войны. У памятника тогда собралось около ста человек. На следующий день в Нальчике состоялось шествие, посвященное 157-й годовщине окончания Кавказской войны.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны. 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны, официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией.

Власти Кабардино-Балкарии отказали инициативной группе кабардинского национального движения в проведении шествия, приуроченного к годовщине окончания Кавказской войны. Причиной отказа было названо нарушение сроков подачи уведомления, сообщил председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков.

Публикация о том, что власти Кабардино-Балкарии отказали инициативной группе в проведении 21 мая шествия, была размещена 15 мая в соцсети "ВКонтакте", в группе "Хэкужь", на которую подписано 5173 пользователя. "Известие о запрете шествия уже вызвало волну возмущения и негодования у представителей самых различных кругов общества не только в России, но и у многочисленной черкесской диаспоры, проживающей по всему миру", – приведены в публикации слова Хатажукова.

С 90-х годов прошлого века 21 мая все больше людей вспоминает о жертвах Кавказской войны 1763-1864 годов: уже вошло в традицию проводить траурные митинги и шествия. На "Кавказском узле" размещен фоторепортаж "Майкоп: памяти жертв Кавказской войны" о том, как сотни людей разных поколений в национальных костюмах, с флагами и памятными зелеными лентами в Адыгее почтили память жертв Кавказской войны.

К 09.35 мск 16 мая публикация в группе "Хэкужь" об отказе в проведении памятного шествия набрала 91 отметку с реакцией пользователей и 21 комментарий. Большая часть их авторов раскритиковала власти республики.

"Как можно это запретить?" – спросил Тамерлан Алиев.

"Сейчас региональная власть совершает очень большую ошибку. Вместо того чтобы народ не провоцировать, они наоборот подливают масло в огонь. Нам простым обывателям понятно, что вы политики никудышные. Врагов у страны много, вы хотя бы своими методами не множьте их в самой стране. Иначе защищать вас некому будет. <…> Это проведет к большой проблеме, как в стране, так и в мире. Только от этого стране точно хорошо не будет", – написал Иван Иванов.

"Было бы намного логичнее дать провести это традиционное траурное шествие, посвященное окончанию Кавказской войны. Вопросов и возмущений в принципе и не возникло бы. <…> Единственное, что нам нужно – возможность следовать нашим традициям, в том числе и возможность проведения ежегодных мероприятий без вмешательства политики", – отметила Лилианна Хафизова.

"Кабарда как всегда отличилась. Теперь, вероятно, в Карачаево-Черкесии и Адыгее это продублируют. А деятелям Хасэ и других общественных организаций надо было проявлять активность с упреждением", – считает Валерий Ионов.

Адыги (или черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Самоназвание – адыга (адыгэ). Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Северной Осетии, Ставропольского края. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Адыги", опубликованной "Кавказским узлом".

Напомним, в 2020 году траурное шествие по случаю годовщины завершения Кавказской войны не проводилось в связи с пандемией. Тогда черкесские активисты ко Дню памяти жертв Кавказской войны подготовили и выложили в соцсети тематические видеоролики, призвав жителей Кабардино-Балкарии и других регионов Северного Кавказа вспомнить жертв войны дома.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.