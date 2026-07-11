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11:26, 11 июля 2026

Обвиняемый в убийстве Фатимы Керимовой задержан в Батуми

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Батуми задержан двоюродный брат 20-летней жительницы Азербайджана Фатимы Керимовой Эмин Алиев. Правозащитники считают, что он убил сестру по указанию родственников, которые сочли отъезд Керимовой со своим молодым человеком в Грузию побегом, опозорившим семью.

Как информировал "Кавказский узел", тело 20-летней жительницы Азербайджана Фатимы Керимовой ранее было найдено на съемной квартире в Тбилиси, в убийстве обвинен ее двоюродный брат Эмин Алиев.

В международном аэропорту Батуми задержан Эмин Алиев, обвиняемый в убийстве Фатимы Керимовой, передал сегодня телеканал Rustavi 2 со ссылкой на МВД Грузии.

Задержание Алиева проведено при координации грузинских и азербайджанских силовиков. "Расследование ведется по статье 109 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение", – привел телеканал на своем сайте сообщение ведомства.

Напомним, сестра Фатимы Керимовой Зулейха Керимова ранее потребовала от властей Грузии и Азербайджана обеспечить справедливое расследование. Она пожаловалась на безучастность грузинских следователей.

Зулейха Керимова рассказала, что у Фатимы некоторое время назад появился молодой человек, который предложил ей переехать в Грузию и сыграть там свадьбу. После переезда мужчина начал проявлять жестокость, а затем порвал ее документы. Фатима Керимова связалась со своим 26-летним двоюродным братом по отцовской линии. Тот пообещал приехать в Тбилиси, уладить проблемы с документами и забрать ее обратно в Баку. 3 июня он приехал в Грузию и снял квартиру в Варкетили – спальном районе Тбилиси.

Позже Фатима призналась сестре, что брат угрожает ей ножом и хочет убить. Она присылала ей фотографии со следами побоев. 26 июня Зулейха не смогла связаться с Фатимой, после чего выяснила адрес квартиры в Тбилиси, где она проживала, и позвонила в полицию. Силовики взломали дверь и обнаружили тело Фатимы.

Эмин Алиев выехал в Турцию, где его задержали сотрудники местной полиции, так как МВД Грузии объявило его в международный розыск.

По версии правозащитников, родственники Фатимы сочли ее "побег" с мужчиной позором для семьи, и двоюродный брат приехал, чтобы совершить "убийство чести".

Отметим, феминистское сообщество и правозащитники критикуют использование термина "убийство чести", настаивая на его замене понятием "фемицид". По их мнению, понятие "убийство чести" легитимизирует мотив преступника: использование слова "честь" в названии переносит фокус с самого акта насилия на субъективные представления убийцы о своей репутации. Это создает иллюзию, что у преступления есть социально приемлемое или даже логичное обоснование, указано на сайте "ООН-Женщины".

Жертвами "убийств чести" на Кавказе становятся женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. Термин "убийство чести", хотя и является общепринятым, не совсем точен, так как возвеличивает убийц. "Ужасно, что такое понятие, как убийство чести, до сих пор существует в мозгах наших соплеменников", – указала правозащитница Светлана Анохина. На "Кавказском узле" опубликован материал "Убитые сплетнями".  Убийства женщин по мотивам "чести" на Северном Кавказе". "Кавказский узел" также подготовил видеосюжет об "убийствах чести" на Кавказе.

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Автор: "Кавказский узел"

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