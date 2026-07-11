Обвиняемый в убийстве Фатимы Керимовой задержан в Батуми
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Батуми задержан двоюродный брат 20-летней жительницы Азербайджана Фатимы Керимовой Эмин Алиев. Правозащитники считают, что он убил сестру по указанию родственников, которые сочли отъезд Керимовой со своим молодым человеком в Грузию побегом, опозорившим семью.
Как информировал "Кавказский узел", тело 20-летней жительницы Азербайджана Фатимы Керимовой ранее было найдено на съемной квартире в Тбилиси, в убийстве обвинен ее двоюродный брат Эмин Алиев.
В международном аэропорту Батуми задержан Эмин Алиев, обвиняемый в убийстве Фатимы Керимовой, передал сегодня телеканал Rustavi 2 со ссылкой на МВД Грузии.
Задержание Алиева проведено при координации грузинских и азербайджанских силовиков. "Расследование ведется по статье 109 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение", – привел телеканал на своем сайте сообщение ведомства.
Напомним, сестра Фатимы Керимовой Зулейха Керимова ранее потребовала от властей Грузии и Азербайджана обеспечить справедливое расследование. Она пожаловалась на безучастность грузинских следователей.
Зулейха Керимова рассказала, что у Фатимы некоторое время назад появился молодой человек, который предложил ей переехать в Грузию и сыграть там свадьбу. После переезда мужчина начал проявлять жестокость, а затем порвал ее документы. Фатима Керимова связалась со своим 26-летним двоюродным братом по отцовской линии. Тот пообещал приехать в Тбилиси, уладить проблемы с документами и забрать ее обратно в Баку. 3 июня он приехал в Грузию и снял квартиру в Варкетили – спальном районе Тбилиси.
Позже Фатима призналась сестре, что брат угрожает ей ножом и хочет убить. Она присылала ей фотографии со следами побоев. 26 июня Зулейха не смогла связаться с Фатимой, после чего выяснила адрес квартиры в Тбилиси, где она проживала, и позвонила в полицию. Силовики взломали дверь и обнаружили тело Фатимы.
Эмин Алиев выехал в Турцию, где его задержали сотрудники местной полиции, так как МВД Грузии объявило его в международный розыск.
По версии правозащитников, родственники Фатимы сочли ее "побег" с мужчиной позором для семьи, и двоюродный брат приехал, чтобы совершить "убийство чести".
Отметим, феминистское сообщество и правозащитники критикуют использование термина "убийство чести", настаивая на его замене понятием "фемицид". По их мнению, понятие "убийство чести" легитимизирует мотив преступника: использование слова "честь" в названии переносит фокус с самого акта насилия на субъективные представления убийцы о своей репутации. Это создает иллюзию, что у преступления есть социально приемлемое или даже логичное обоснование, указано на сайте "ООН-Женщины".
Жертвами "убийств чести" на Кавказе становятся женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. Термин "убийство чести", хотя и является общепринятым, не совсем точен, так как возвеличивает убийц. "Ужасно, что такое понятие, как убийство чести, до сих пор существует в мозгах наших соплеменников", – указала правозащитница Светлана Анохина. На "Кавказском узле" опубликован материал "Убитые сплетнями". Убийства женщин по мотивам "чести" на Северном Кавказе". "Кавказский узел" также подготовил видеосюжет об "убийствах чести" на Кавказе.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.