05:28, 10 сентября 2025

Мзия Амаглобели и Наргиз Абсаламова стали лауреатами премии свободным СМИ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Норвежский фонд Fritt Ord и немецкая организация ZEIT Stiftung Bucerius назвали имена шести лауреатов премии свободным СМИ, в числе которых основательница "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели и журналистка Abzas Media Наргиз Абсаламова.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа суд в Батуми назначил основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели два года заключения по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину. Журналистка азербайджанского издания Abzas Media Наргиз Абсаламова была в июне приговорена к восьми годам лишения свободы по обвинению в экономических преступлениях.

Норвежский фонд Fritt Ord и немецкая организация ZEIT Stiftung Bucerius в пресс-релизе по поводу вручения премии Free Media Awards - Supporting Independent Journalism in Eastern Europe ("Премия свободным СМИ в поддержку независимой прессы в Восточной Европе) за 2025 год назвали Мзию Амаглобели лицом независимой журналистики в Грузии, пишет 9 сентября "Интерпрессньюс".

Приговор журналистке в пресс-релизе назван наказанием за выявление коррупционной деятельности режима в течение многих лет. "Она первая в Грузии после распада Советского Союза женщина-журналистка, заключенная по политически мотивированным обвинениям", - говорится в заявлении.

Аналогичная премия присуждена журналистке Abzas Media Наргиз Абсамаловой, информирует Meydan.TV.

В заявлении организаций говорится, что Абсаламова посвятила себя освещения проблем климата, коррупции и социальных прав в Азербайджане. "Она дала возможность высказать людям из уязвимых сообществ, а также женщинам и молодежи, которые сталкиваются с дискриминацией", - пишут организаторы вручения премий, которые также отметили, что Абсаламова неоднократно подвергалась насилию со стороны сотрудников полиции.

В пресс-релизе организаций отмечается, что всего лауреатами этого года помимо Амаглобели и Абсаламовой стали журналистские проекты из Украины, Венгрии, Белоруссии, а также фотожурналист Александра Астахова из России. Премии будут переданы всем лауреатам "в знак признания их героически осуществленных журналистских расследований в крайне тяжелых обстоятельствах".

